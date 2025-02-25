CHP'den Don Afeti İçin Destek Talebi - Son Dakika
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CHP'den Don Afeti İçin Destek Talebi

Gülcan Kış, don olayları nedeniyle çiftçilere devlet desteği ve afet bölgesi ilan edilmesini istedi.

25.02.2025 11:42
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(ANKARA) - CHP Mersin Milletvekili Gülcan Kış, Çukurova Bölgesi'nde 2025 yılı Şubat ayında yaşanan şiddetli don olaylarının yarattığı ekonomik tahribatın giderilmesi amacıyla Meclis'e kanun teklifi sundu. Kış, "İktidar, don afeti nedeniyle zarar gören çiftçiye bir darbeyi de TARSİM üzerinden vurmamalı" dedi.

CHP Mersin Milletvekili Gülcan Kış, don afetinden ağır zarar gören üreticilere Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından karşılıksız destek ödemesi yapılmasını talep etti.

Konuyla ilgili açıklama yapan Kış, şu ifadelere yer verdi:

"Narenciye başta olmak üzere tarım ürünleri büyük ölçüde zarar gördü. Çiftçimizin emeği heba oldu. Zaten ekonomik krizin pençesinde olan üreticiler, bu kayıpların altından kalkamaz. Çiftçiyi desteklemek sadece bir ekonomik zorunluluk değil, aynı zamanda bir gıda güvenliği meselesidir. Bu nedenle bölgenin afet bölgesi ilan edilmesini ve üreticilere gerekli desteğin sağlanmasını ivedilikle talep ediyoruz.

"Tüm üreticilere devlet desteği sağlanmalıdır"

Çiftçilerimiz, zaten zor koşullar altında üretim yapmaya çalışırken, bir de yüksek sigorta primleri nedeniyle korumasız bırakılıyor. İktidar, don afeti nedeniyle zarar gören çiftçiye bir darbeyi de TARSİM üzerinden vurmamalı. Yaşanan olağanüstü durum karşısında, sigorta şartı aranmaksızın tüm üreticilere devlet desteği sağlanmalıdır. Biz de bu nedenle Eğer çiftçimizi bu zor günlerinde yalnız bırakırsak, tarımsal üretimde ciddi bir düşüş yaşanacak ve bu da piyasada fiyat artışlarına neden olacaktır. Tarım sektörünün sürdürülebilirliği için devletin üreticiye sahip çıkması şarttır."

"Don afetine maruz kalan bölgenin afet bölgesi ilan edilerek gerekli tedbirlerin alınması gerekmektedir"

Kış'ın kanun teklifi ve gerekçesi ise şöyle:

"2025 yılı Şubat ayı itibarıyla başta Mersin olmak üzere Çukurova Bölgesi genelinde afet seviyesinde yoğun ve şiddetli don olayları yaşanmıştır. Bu afet, çiftçilerin üretimlerini büyük oranda sekteye uğratmış, narenciye ve diğer tarım ürünlerinde ciddi zararlara neden olmuştur. Çiftçinin emeği yaşanan don afeti ile birlikte heba olmuş, bu durum, hali hazırda büyük ekonomik sıkıntılarla boğuşan çiftçilerimizi altından kalkamayacakları büyük bir darboğazın içine sokmuştur. Çiftçilerimizin bu zor günlerinde desteklenmemesi, bölgede tarımsal üretimi olumsuz etkileyecek, bu da hem üreticilerimizi hem de nihai tüketici olan vatandaşlarımızı zor durumda bırakacaktır. Bu sebeple ivedilikle, don afetine maruz kalan bölgenin afet bölgesi ilan edilerek gerekli tedbirlerin alınması gerekmektedir.

Bu gerekçeler ile tarım sektörünün devamlılığının sağlanması ve üreticilerin mağduriyetinin önlenmesi amacıyla; çiftçi borçlarının faizsiz şekilde ertelenmesi ve uzun vadeli taksitlendirilmesi, Çukurova Bölgesi'nin afet bölgesi ilan edilmesi önerilmektedir.

Bu kanun teklifi ile üreticilerimizin don afeti karşısında kendilerini çaresiz ve yalnız hissetmemeleri, ekonomik yüklerinin hafifletilmesi, tarımsal üretimin sürdürülebilir kılınması ve olası mağduriyetlerin giderilmesi amaçlanmaktadır."

Kaynak: ANKA

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