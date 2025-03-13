CHP'den Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'ne "Siyah Çelenk" Protestosu - Son Dakika
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CHP'den Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'ne "Siyah Çelenk" Protestosu

CHP Gaziantep İl Başkanlığı, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nin Halep ve Şam ile "kardeş şehir" protokolü imzalaması kararını protesto etti. CHP’li yöneticiler ve partililer, belediye binası önünde toplanarak basın açıklaması yaptı ve belediye önüne siyah çelenk bıraktı.

13.03.2025 18:48  Güncelleme: 19:05
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Haber: Jiyan ERKILIÇ

(GAZİANTEP) -CHP Gaziantep İl Başkanlığı, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin Halep ve Şam ile "kardeş şehir" protokolü imzalaması kararını protesto etti. CHP'li yöneticiler ve partililer, belediye binası önünde toplanarak basın açıklaması yaptı ve belediye önüne siyah çelenk bıraktı.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin mart ayı meclis toplantısında, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'e, Halep ve Şam ile kardeş şehir protokolü imzalaması için yetki verilmiş, CHP'li meclis üyelerinin itirazına rağmen teklif, oy çokluğuyla kabul edilmişti.

CHP Gaziantep İl Başkanı Reis Reisoğlu, Şehitkamil İlçe Başkanı H. Hurşit Yıldırım, Şahinbey İlçe Başkanı Zeki Gürsel, yönetim kurulu üyeleri, meclis üyeleri ve partililerin katılımıyla gerçekleştirilen eylemde, kararın geri çekilmesi çağrısı yapıldı.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi önünde açıklama yapan CHP Gaziantep İl Başkanı Reis Reisoğlu, Fatma Şahin ve belediye yönetimini eleştirerek, "Bugün burada insanlığın onurunu, vicdanını ve adaleti savunmak için toplandık. Çünkü yanı başımızda, Suriye'de emperyalist güçlerin kuklası olan zalim yönetim tarafından masum insanlar katledilirken, kadınlar, çocuklar ve siviller hunharca öldürülürken, AKP'li Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin bu zulme karşı çıkmak yerine Halep ve Şam kentleri ile 'kardeş şehir' protokolü imzalıyor" diye konuştu.

Reisoğlu, bu kararın etik ve insani açıdan kabul edilemez olduğunu vurgulayarak, "Şimdi buradan Gaziantep Büyükşehir Belediyesi önünden Fatma Şahin'e soruyoruz; katliamın sorumluları ile 'kardeş şehir' olmak Gazi şehrimize yakışıyor mu? Katliamların yaşandığı bir bölgeyle kardeş şehir protokolü imzalamak ne anlama geliyor? Sivil insanları vahşice öldürmek hangi dinde, hangi ahlakta yer alır? Sizde hiç Allah korkusu yok mu? Nasıl bir vicdan taşıyorsunuz? Sivil insanları öldürmek, soykırım yapmak, bir insanlık suçudur. Bu suçlar dünyanın gözü önünde işlenirken, zulme karşı sessiz kalmak da bu suça ortak olmak değil midir?" dedi.

CHP olarak alınan bu karara karşı olduklarını belirten Reisoğlu, "Fatma Şahin ve AKP zihniyeti, aldıkları bu kararla ve katliama sessiz kalarak hangi safta yer aldıklarını açıkça göstermiş oldular. Ama unutulmasın ki, tarih zulme göz yumanları asla affetmez. Biz adaleti savunmaya ve mazlumların yanında olmaya devam edeceğiz. Fatma Şahin ve AKP'li Gaziantep Büyükşehir Belediyesi yönetimini aldıkları bu karardan dolayı kınıyor ve bu siyah çelengi katledilen insanlar anısına buraya bırakıyoruz. Bir an önce aldıkları bu vicdansız ve akıl dışı karardan dönmeye, katliama ses yükseltmeye davet ediyoruz. Söz veriyoruz, CHP iktidarında bu katliamı yapanlardan da, seyirci kalanlardan da hukuk önünde hep birlikte hesap soracağız" diye konuştu.

Basın açıklamasının ardından CHP heyeti, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi önüne siyah çelenk bıraktı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel CHP'den Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'ne 'Siyah Çelenk' Protestosu - Son Dakika

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