CHP\'den GSS Değişikliklerine Tepki

Güncel

(TBMM) - CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, TBMM Genel Kurulu'nda Sosyal Sigortalar Kanunu'nda yapılan değişiklikleri eleştirdi GSS pirimlerinin faiziyle birlikte silindiğini söyledi. Günaydın, "Aralık 2024 itibarıyla 17 bin lira olan asgari ücretlinin satın alma gücü 11 bin liraya düşecek. Ne gam, aranızda oturun, konuşun. Bakın, 8 milyon 300 bin insan var böylesine açlık sınırına mahkum ettiğiniz" dedi.

TBMM Genel Kurulunda, Köy Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerinde konuşan CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, AK Parti'nin "Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına" dair verdiği kanun teklifini eleştirdi. Günaydın şunları söyledi:

"Baktık içeriğine ne var diye? GSS borçlarının faizleriyle birlikte silinmesi var, Ahilik Sandığı uygulamasının 2028'e ertelenmesi var, aile hekimliğine ilişkin bazı işlemlerin paralı hale getirilmesi var. Peki, neler yok. 2024 sonrası emekli olacakların aylıklarındaki yüzde 30'luk kaybı düzeltmeye yönelik bir ekleme yok. Emekli aylıklarındaki adaletsizliği düzenleme yetkisi yok. İntibak düzenlemesine ilişkin herhangi bir hüküm yok. Emeklilik yaşındaki adaletsizliği düzeltme yani kademe yok. Aylık bağlama oranlarının düzenlenmesine ilişkin bir hüküm yok, yok da yok.

Biz, 45 gün evvel 2/2120 sayılı Kanun Teklifi'yle aynı maddenin, aynı kanunun düzenlenmesini istedik. Biz diyoruz ki, bir; asgari ücreti 3 ayda bir belirle ve en az 30 bin lira olsun. İki; en düşük emekli aylığı en az asgari ücret kadar olsun. Üç; işveren üzerindeki prim yükünü de kaldır.

Memleketteki enflasyon sizin hesaplarınıza göre, Merkez Bankası'nın düzeltmesine göre yüzde 44 olmuş, yılda bir enflasyona yönelik olmak üzere asgari ücret belirliyorsunuz yani enflasyon daha düşükken 6 ayda bir belirlenen asgari ücreti siz enflasyon yüzde 60'a çıkmışken yalnızca yılda bir düzenliyorsunuz. Ne yaptınız? Brüt 22 bin liraya çıkardınız, buradan yüzde 14 SGK primi kestiniz, yüzde 1 işsizlik primi kestiniz ve böylece oldu 17 bin 2 TL. Peki, bugüne kadar, Ocak 2024'ten bugüne kadar bu, 17 bin lira alan bir asgari ücretlinin ne oldu satın alma gücü? Bugün itibarıyla, ekim sonu itibarıyla 12 bin 164 lira oldu, yıl sonu itibarıyla..."

"Asgari ücretli AKP Grubunun niye ilgisini niye çeksin"

Günaydın, Genel Kurul'da AK Parti sıralarına dönerek, "Arkadaşlar, sizin ilginizi çekmediğini biliyorum. Asgari ücretli AKP Grubunun niye ilgisini çeksin? Hiç olmazsa dinleyin de dinlemeyi öğrenin be kardeşim" diyerek sitem etti. Günaydın şöyle devam etti:

"SGK primi falan kesiliyor, Aralık 2024 itibarıyla 17 bin lira olan asgari ücretlinin satın alma gücü 11 bin liraya düşecek. Ne gam, aranızda oturun, konuşun. Bakın, 8 milyon 300 bin insan var böylesine açlık sınırına mahkum ettiğiniz. Açlık sınırı diyorum ama yanılmayın, açlık sınırına tamah ettirmediniz, memlekette açlık sınırı 21 bin 432 lira, siz 17 bin lira verdiniz, bugün itibarıyla onun satın alma gücü 12 bin lira demek ki açlık sınırının 10 bin lira altında yaşıyor memleketin 8 milyon asgari ücretlisi. Yıllık asgari ücretle 2005'te 31 cumhuriyet altını alınabiliyorken bugün 12 cumhuriyet altını alınıyor. İşte, onun için diyoruz ki, AKP memlekete zarardır, sağlığa zarardır."

-