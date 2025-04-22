CHP'den Hatay'da Kamulaştırmaya Sert Tepki - Son Dakika
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CHP'den Hatay'da Kamulaştırmaya Sert Tepki

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CHP Hatay Milletvekili Güzelmansur, tarım arazilerinin acele kamulaştırılmasını eleştirdi.

22.04.2025 16:50
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(TBMM) - CHP Hatay Milletvekili Mehmet Güzelmansur, Hatay'da tarım arazilerinin acele kamulaştırılmasına ilişkin, "Bu insanlar 6 Şubat depreminde büyük acılar yaşamış insanlar. Onlara ikinci bir depremi neden yaşatıyorsunuz?  İnsanlar tarım arazisini, ağaçlarını korumak için ağaçların önüne yatıyor. Bir vatandaşımızın kolu kırıldı, bir vatandaşımız ise kalp krizi geçirdi. Buna hakkınız var mı" ifadelerini kullandı.

CHP Hatay Milletvekili Mehmet Güzelmansur, TBMM Genel Kurulu'nda Hatay'da tarım arazilerinin acele kamulaştırılmasına ilişkin gündem dışı söz aldı. Güzelmansur, "Hatay'ın üçte biri 6 Şubat depremlerinde yerle bir oldu" dedi ardından boş olan AK Parti sıralarına dönerek, "Seçim vaadi olarak dediniz ki; 'bir yılda hak sahipliği kapsamında tüm konutları yapıp bitireceğiz. 26 ayın sonunda bunun ancak çeyreğini bitirdiniz bunlar bile tam bitmiş değil" diyerek tepki gösterdi.

Güzelmansur'un konuşmasında öne çıkanlar şöyle:

"Hatay'ın pek çok bölgesinde TOKİ tarafından konut yapılması için acele kamulaştırma kararları alındı, tapular bir bir iptal ediliyor. Burada vatandaşlarımızın zeytinliklerine, narenciye bahçelerine el konuluyor oysa bu bölgede deprem konutu yapılması için yeterli arazi de var. El konulan bu araziler vatandaşın tarım yaptığı yani geçim kaynağı olan, çocuğunu okuttuğu arazilerdir. 5 gündür Samandağ'da, Antakya'da, Kırıkhan'da, Defne'de vatandaşlar ayakta. Neden çünkü hazine arazileri dururken Hatay insanının geçim kaynağı olan tarım arazilerini kamulaştırıyorsunuz. Mahkeme kararını bile beklemeden iş makinelerini neden gönderiyorsunuz? İnsanların yıllardır emek verip diktiği, çocuğu gibi baktığı ağaçları niye kesiyorsunuz? Bu insanlar 6 Şubat depreminde büyük acılar yaşamış insanlar. Onlara ikinci bir depremi neden yaşatıyorsunuz?  İnsanlar tarım arazisini, ağaçlarını korumak için ağaçların önüne yatıyor. Bir vatandaşımızın kolu kırıldı, bir vatandaşımız ise kalp krizi geçirdi. Buna hakkınız var mı?

Depremin üzerinden tam 26 ay geçtikten sonra rezerv alan ilan edilerek acele kamulaştırma yapılan mahallelerden bazıları depremde hasar almamış, güçlendirilmesi yapılmış evler var. İnsanlara tebligat gönderip yıkılacağını söyleyip 15 gün içinde tahliye edilmesini istiyorsunuz. Hani insanımızın istemediği hiçbir şeyi yapmayacaktınız? Yakın bir geçmişte Hatay halkına 'rahat olun' dediniz. Bu insanlar nereye gitsin? Bir yılda yapılacağını söylediğiniz evlere mi gitmiyorlar?"

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Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel CHP'den Hatay'da Kamulaştırmaya Sert Tepki - Son Dakika

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