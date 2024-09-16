CHP'den Huzurevi Zamlarına Tepki - Son Dakika
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CHP'den Huzurevi Zamlarına Tepki

CHP'li Bülbül, huzurevi ücretlerine yapılan yüzde 200-400 zammı 'insafsızlık' olarak değerlendirdi.

16.09.2024 13:03
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(ANKARA) - CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül, huzurevi yaşlı bakım rehabilitasyon merkezlerinin aylık ücretlerine yapılan yüzde 200-400 arasında değişen zamlara tepki göstererek  "Huzurevi zammı en hafif tabiriyle insafsızlıktır, geri çekilmeli" dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Türkiye genelinde hizmet veren huzurevi yaşlı bakım rehabilitasyon merkezlerinin aylık ücretlerine yüzde 200-400 arasında değişen oranlarda zam yaptı. Bakanlığın, zamlı tarifenin tepki çekmesi üzerine yarı yarıya indirmeyi gündemine aldığı belirtildi.

CHP Aydın Milletvekili ve TBMM Adalet Komisyonu CHP Grup Sözcüsü Süleyman Bülbül, huzurevlerinde kalan emekli ve dar gelirlinin konaklamanın yanı sıra sağlık, bakım ve beslenme masraflarının olduğunu hatırlatarak zammın geri çekilmesi çağrısında bulundu.

Bülbül'ün açıklaması şöyle:

"Yılın başından beri emekliler AKP iktidarına sesini duyuramadı. Sefalet ücreti olan 12 bin 500 TL'lik aylıkla geçinmeye çalışan emeklilerin huzurevlerindeki konuklama ücretlerine ise yüzde 200-400 arasında değişen oranlarda zam yapılmak istendi. Buna göre tek kişilik oda ücreti 2 bin 622 TL olan emeklinin 14 bin 732 TL ödemesi bekleniyor. Çift kişilik bir odada kalan emeklinin ise 3 bin 110 TL olan konaklama ücreti 9 bin 331 TL'ye yükseliyor. Eğer özel bakım ihtiyacı olan bir vatandaş ise daha önce 6 bin 45 TL verdiği odaya 7 bin 276 TL ödeyecek.

"En hafif tabiriyle insafsızlıktır"

Emeklilerin zam çığlığını duymayan AKP iktidarı, Bakanlık eliyle huzurevlerine hiç düşünmeden zam yapmış. Ciddi sağlık giderleri olan, düzenli olarak doktor kontrolü, ilaç takibi yapılması gereken, sağlıklı ve dengeli beslenebilmek için iyi gıdaya ulaşması gereken emekliler, bütün bunları 12 bin TL ile nasıl yapacak? Oda fiyatının 14 bin TL olduğu yerde, eksi ile aya başlayan emekliye kim destek olacak? Bütün bir ömrünü çalışarak, vergisini vererek geçiren vatandaşlarımıza kendi gelirinle geçinemezsin demek en hafif tabiriyle insafsızlıktır.

"Zam gündemi tamamen rafa kaldırılmalı"

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü aracılığıyla gönderdiği yazıyı acilen geri çekmeli. Huzurevlerine yapılan zamdan geri adım atılarak, zam gündemi tamamen rafa kaldırılmalıdır."

Kaynak: ANKA

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