CHP'den İbrahim Karagül'e Suç Duyurusu - Son Dakika
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CHP'den İbrahim Karagül'e Suç Duyurusu

CHP, Özgür Özel'e yönelik saldırı sonrası İbrahim Karagül hakkında suç duyurusunda bulunacak.

04.05.2025 17:07
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(ANKARA)- CHP Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftci, "Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'e yönelik gerçekleştirilen alçak saldırının hemen ardından, sosyal medya hesabı üzerinden açıkça hedef gösterici ve halkı kin ve düşmanlığa sevk edici ifadeler kullanan Yeni Şafak Gazetesi yazarı İbrahim Karagül hakkında ve benzer ifadeler kullanan diğer şahıslar hakkında, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulacaktır" bilgisini verdi.

Çiftci, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'e yönelik gerçekleştirilen alçak saldırının hemen ardından, sosyal medya hesabı üzerinden açıkça hedef gösterici ve halkı kin ve düşmanlığa sevk edici ifadeler kullanan Yeni Şafak Gazetesi yazarı İbrahim Karagül hakkında ve benzer ifadeler kullanan diğer şahıslar hakkında, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulacaktır.

Kamuoyunu yanıltmaya, toplumu kutuplaştırmaya ve şiddeti meşrulaştırmaya yönelik bu sorumsuz ve provokatif söylemler, hiçbir şekilde kabul edilemez. Bizler demokrasiyi, hukuk devletini ve toplumsal barışı savunmaya kararlıyız. Şiddetten ve nefretten medet umanlara asla geçit vermeyeceğiz. Adaletin yerini bulması için tüm yasal süreçlerin takipçisi olacağız."

Kaynak: ANKA

İbrahim Karagül, Yeni Şafak, Özgür Özel, Politika, 3-sayfa, Güncel, Hukuk, Medya, Son Dakika

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