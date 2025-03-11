CHP'den İklim Kanunu'na Sert Eleştiri - Son Dakika
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CHP'den İklim Kanunu'na Sert Eleştiri

Orhan Sarıbal, İklim Kanunu teklifinin doğayı korumadığını, ekosistemi tehdit ettiğini belirtti.

11.03.2025 19:45
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(ANKARA) - CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, İklim Adaleti Koalisyonu ile birlikte TBMM'de düzenlediği basın toplantısında İklim Kanunu teklifine tepki gösterdi. Sarıbal, iklim suçlarına karşı denetim ve yaptırım getirilmesi gerektiğine dikkat çekti.

CHP Bursa Milletvekili ve Parti Meclisi Üyesi Orhan Sarıbal, DEM Parti İzmir Milletvekili İbrahim Akın, ekoloji örgütleri, sendikalar ve meslek örgütlerinin bileşeni olduğu İklim Adaleti Koalisyonu ile birlikte TBMM'de düzenlediği ortak basın toplantısında İklim Kanunu teklifine tepki gösterdi.

Sarıbal, İklim Kanunu teklifinin doğayı koruma amacı taşımadığını, aksine sermayeye yeni rant alanları açan ve ekolojik yıkımı derinleştiren bir düzenleme olduğunu belirterek, doğaya karşı işlenen suçlara karşı ağır yaptırımlar getiren bir Ekokırım Yasası çıkarılmadan çevreyi korumanın mümkün olmayacağını söyledi.

Sarıbal, "Kim olursa olsun, doğaya, tarıma, çevreye ne yapamayacağını ve buna aykırı hareket ettiğinde neyle karşılaşacağını bilmelidir. Suçu işledikten sonra 'düzenleme yapalım, idare edelim' anlayışıyla bir yere varamayız" dedi.

İklim Kanunu teklifinin, halkın ve doğanın ihtiyaçlarını göz ardı ettiğini belirten Sarıbal, şu ifadeleri kullandı:

"Kanunda fosil yakıtların kaldırılmasına dair hiçbir madde bulunmuyor. Ormanların kesilmesini yasaklayan düzenlemeler yer almıyor. Maden tahsislerini durduracak bir karar bulunmuyor. Su kaynaklarının verimli kullanımı için bütçe ayrılmıyor. Buna karşılık teklifte, 'yeşil büyüme', 'sürdürülebilir kalkınma' ve '2053 sıfır emisyon hedefi' gibi kavramlarla sermayenin ihtiyaçları önceleniyor. Bu süslü lafların arkasında, doğanın ve emeğin piyasa koşullarına teslim edilmesi yatıyor. Doğayı ve toplumu önceleyen halkın İklim Kanunu için kömür ve fosil yakıtlardan çıkış için net bir plan hazırlanmalı. Ekolojik yıkıma neden olan madencilik, enerji ve sanayi politikaları gözden geçirilmeli. Kuraklık, sel ve yangın gibi iklim krizinin etkilerine karşı uyum politikaları geliştirilmeli. Doğal ekosistemleri koruyacak tarım politikaları oluşturulmalı. İklim suçlarına karşı denetim ve yaptırımlar getirilmelidir."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel CHP'den İklim Kanunu'na Sert Eleştiri - Son Dakika

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