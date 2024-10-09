CHP\'den ilaç tedariği için önerge

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(TBMM) -CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, lenfoma ve kanser tedavisinde kullanılan temel ilaçlara erişimde yaşanan sıkıntıları soru önergesiyle TBMM gündemine taşıdı. İlaç bekleyen birçok hastanın hayati riske girdiğini belirten Emir, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'na "Lenfoma ve çeşitli kanser türlerinin tedavisinde kullanılan temel ilaçların tedarik edilememesi konusunda Sağlık Bakanlığı bir çalışma yapmakta mıdır" diye sordu.

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, lenfoma ve kanser tedavisinde kullanılan temel ilaçlara erişim sıkıntısıyla ilgili Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nun yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı'na soru önergesi verdi. Kara delik haline gelen ilaç temini sorunun hem eczacıları hem hastaları mağdur ettiğini belirten Emir, şunları kaydetti:

"Piyasada bulunmayan ilaç sayısı giderek artmakta"

"Son yıllarda ilaç tedariğinde yaşanan sıkıntıların sürekli olarak gündeme gelmesine rağmen gerekli önlemlerin alınmaması insan hayatını tehlikeye atmaktadır. Bakanlık tarafından ilaç fiyatlandırmasında belirlenen sabit kur ve gerçek kur arasındaki fark açıldıkça, piyasada bulunmayan ilaç sayısı da giderek artmaktadır. 10 aydır ilaç fiyatlarında güncelleme yapılmadığından söz konusu fark oldukça açılmıştır. Bu bağlamda hem hastalar hem sağlıkçılar ilaçlara ulaşmakta büyük sorun yaşamaktadır. Son yıllarda bu durum ne kadar gündeme getirilse de bakanlık tarafından bir adım atılmaması, hastaların en temel sağlık hakkını tehlikeye atmaktadır. Söz konusu hayati önem taşıyan ulaşılamayan ilaçlar arasında lenfoma ve kanser tedavisinde kullanılan temel ilaçlar yer almaktadır. Lenfoma tedavisinde kullanılan en önemli kemoterapi ilaçlarından biri olan Dakarbazin, akut lösemi tedavisinde kullanılan en önemli ilaçlarından biri olan Atra (Vesanoid), kemik iliği kanseri tedavisinde kullanılan en önemli ilaçlardan biri olan Melfalan eczacılar tarafından tedarik edilememekte ve ilaç bekleyen birçok hasta hayati riske girmektedir."

Emir, Bakan Memişoğlu'na şu soruları yöneltti:

"-Lenfoma ve çeşitli kanser türlerinin tedavisinde kullanılan temel ilaçlar olan Dakarbazin, Atra (Vesanoid) ve Melfalan'ın tedarik edilememesi konusunda Sağlık Bakanlığı bir çalışma yapmakta mıdır?

-Söz konusu ilaçların tedariğinde yaşanan sorunlara ilişkin Sağlık Bakanlığı'na kaç talep gelmiştir? Gelen taleplerin ne kadarı karşılanmıştır?

-Söz konusu ilaçların hastane eczanelerinden ve serbest eczanelerden hastalara ulaştırılması konusunda bakanlık hangi adımları atmıştır?

-Söz konusu tedarik ve ilacı ulaştırma sorununa ilişkin Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu nasıl bir çalışma yürütmektedir?