CHP'den İmamoğlu'na Açılan Soruşturmaya Tepki - Son Dakika
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CHP'den İmamoğlu'na Açılan Soruşturmaya Tepki

CHP\'den İmamoğlu\'na Açılan Soruşturmaya Tepki

CHP İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı, Ekrem İmamoğlu'na açılan soruşturmayı gülünç bulduğunu ifade ederek, yargının siyasi hesaplar için kullanılmaması gerektiğini vurguladı. Ayrıca, Türkiye'nin hukuk bunalımının kök nedeninin Başkanlık Sistemi olduğunu belirtti.

20.01.2025 16:53  Güncelleme: 16:54
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(ANKARA) - CHP İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na soruşturma açılmasına ilişkin, "Sayın İmamoğlu'nun sözleri, iktidarın öfke ve kızgınlık uyandıran adaletsiz uygulamaları karşısında adalet duygusunu öne çıkarmaktadır. Yargı, siyasi hesapların görüldüğü kullanışlı bir araç olmaktan çıkarılmalıdır. Evet, biz AKP'yle hesaplaşacağız. Bunu kuvvetler ayrılığı ilkesini yeniden tesis ederek ve kamuya 'kurallı yönetimi' hatırlatarak yapacağız" ifadelerini kullandı.

CHP İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı, yaptığı yazılı açıklamada; Ekrem İmamoğlu hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek ile ilgili sözleri nedeniyle açılan soruşturmaya tepki gösterdi.

Salıcı, şunları kaydetti:

"Sayın Ekrem İmamoğlu'nun sözleri hakkında başlatılan soruşturma son derece gülünçtür. Türkiye'de gücü eline geçiren, zayıfı ezmeli midir? Adaletsizliğin mağduru olan insanlar, içinde rövanş duyguları biriktirmeli midir? Sayın İmamoğlu'nun sözleri, iktidarın öfke ve kızgınlık uyandıran adaletsiz uygulamaları karşısında adalet duygusunu öne çıkarmaktadır. Bu yönüyle de son derece erdemlidir. Öte yandan, otoriter zihniyet herkesi kendisi gibi zannetmektedir. Dolayısıyla gerçeklikle bağları kopmuştur. Çünkü biz sosyal demokratlara göre hukuk hiç kimsenin sopası değildir. Yargı, siyasi hesapların görüldüğü kullanışlı bir araç olmaktan çıkarılmalıdır. Evet, biz AKP'yle hesaplaşacağız. Bunu; kuvvetler ayrılığı ilkesini yeniden tesis ederek ve kamuya 'kurallı yönetimi' hatırlatarak yapacağız.

Türkiye'nin hukuk bunalımı, basitçe Akın Gürlek'e veya bir başka kişiye indirgenemez. Bunalımın kökünde yasamayı, yürütmeyi ve yargıyı fiilen Cumhurbaşkanlığı'nda bütünleştiren Başkanlık Sistemi vardır. Yaşadığımız gelişmeler; ülkemizin parlamenter sistem zemininde yeniden kurumsallaşması gerektiğini açıkça ortaya koymaktadır."

Kaynak: ANKA

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