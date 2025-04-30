CHP'den Konya Mitingi Çağrısı - Son Dakika
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CHP'den Konya Mitingi Çağrısı

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CHP'li Bektaş, 3 Mayıs'ta Konya'da düzenlenecek mitingin Türkiye gündemini etkileyeceğini belirtti.

30.04.2025 18:37
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Haber: Taner ÖZAY

(KONYA) - Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Konya Milletvekili Barış Bektaş, 3 Mayıs Cumartesi günü Konya'da düzenlenecek olan Konya Mitinginin yalnızca CHP'nin değil Türkiye'nin siyasal gündemini etkileyecek çapta olacağını belirterek, "Konya'da da ciddi bir katılım ve kırılma bekliyoruz. Konyalılar bu mitinge davet ediyoruz" dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Konya Milletvekili Barış Bektaş, Konya'nın uzun yıllardır iktidar partisi tarafından "kale" olarak görüldüğünü ancak son dönemde bu algının değişmekte olduğunu belirtti. CHP olarak Konya'da mitinge büyük katılım beklediklerini ifade eden Bektaş, tüm Konyalıları mitinge davet etti.

Konya'nın temel problemlerine dikkati çeken Bektaş, mitingde ekonomi, su sıkıntısı, çiftçilerin yaşadığı zorluklar, sanayi ve nakliyecilik sektörünün problemleri gibi birçok konunun gündeme geleceğini belirtti. "İktidarın uygulamalarından kaynaklı ciddi bir huzursuzluk yaşanıyor" diyen Bektaş, CHP'nin çözüm önerilerini halkla paylaşacaklarını söyledi.

Bektaş, şunları kaydetti:

"Saygıdeğer yurttaşlarımız ve Konyalı hemşerilerimiz, 3 Mayıs Cumartesi günü Kılıçarslan Meydanı'nda saat 14.00'te Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'in katılımıyla Büyük Konya Mitingi planlıyoruz. Buraya herkesi davet ediyoruz. Yozgat'ta olduğu gibi Konya'da da AKP'nin kalesi var sayılan Konya'da da ciddi bir katılım ve kırılma bekliyoruz. Yozgat'ta olduğu gibi ciddi manada ulusal gündemimizi etkileyecek bir katılım bekliyor ve Konyalıları da bu mitinge davet ediyoruz. Burada büyük bir meydan olan Kılıçarslan Meydanı'nda on binlerce hemşerimiz belki de yüz bine varan hemşerilerimizle ciddi bir katılım göstereceğiz.

"İktidarın uygulamalarından ciddi bir sıkıntı, memnuniyetsizlik mevzu bahis"

Çünkü ekonomi, Konya'nın başlıca sorunu olan su meselesi, çiftçilerimizin durumu, nakliyecilerimizin durumu, sanayicilerimizin durumu, iktidarın başkenti olan, olduğu varsayılan Konya'da da ciddi bir kırılma ve ciddi bir huzursuzluk söz konusu. İktidarın uygulamalarından ciddi bir sıkıntı, memnuniyetsizlik mevzu bahis. Bu noktada hem Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu'na yönelik haksız bir tutuklama, bir hukuksuzluğu kınama mitinglerinin bir zinciri olan Konya mitinginde, Konya'ya yönelik de genel başkanımızın başta CHP iktidarında suyu getirmek olmak üzere birçok tarımla, hayvancılıkla ve sanayi ile ilgili vaatlerini sergileyeceği, duyuracağı mitingimize hepinizi tüm yurttaşlarımızı davet ediyoruz. Buradan saygılar sunuyorum."

Kaynak: ANKA

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