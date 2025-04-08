CHP'den Limon İhracatına Eleştiri - Son Dakika
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CHP'den Limon İhracatına Eleştiri

Gülcan Kış, Ticaret Bakanlığı'nın limon ihracatını durdurmasını plansızlık olarak eleştirdi.

08.04.2025 16:08
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(TBMM) - CHP Mersin Milletvekili Gülcan Kış, Ticaret Bakanlığı'nın 8 Nisan itibarıyla limon ihracatını geçici olarak durdurmasını, "Üreticiyi cezalandıran, ekonomiyi baltalayan, plansız bir uygulama. Bu yasak çürük! İktidar, limonun fiyatını değil, üreticinin kaderini kontrol altına almaya çalışıyor" diye eleştirdi.

CHP Mersin Milletvekili Gülcan Kış, yaptığı yazılı açıklamayla Ticaret Bakanlığı'nın dün aldığı kararla 8 Nisan itibarıyla limon ihracatını geçici olarak durdurmasına tepki gösterdi. Kış açıklamasında şunları kaydetti:

"Tarım artık AKP iktidarı için bir strateji değil, kriz anlarında alınan panik kararlarla yönetilen bir sektör haline geldi. Dün yumurtaya fon, bugün limona yasak… Bu artık yönetmek değil, kontrolsüzlük krizidir. Plansızlıkla tarım yönetilemez. Masa başında alınan kararlar, tarladaki emeği bitiriyor. Üretici don afeti sonrası ürününü erkenden hasat etti ve ihracat umuduyla depolara koydu. Şimdi o tonlarca limon çürümeye terk ediliyor. Bu mu adalet? Bu mu üretime destek?

Mersin'de 450 bin tona yakın limon depolarda bekliyor. İç piyasada tüketilebilecek miktar yalnızca 130 bin ton. Bu yasak sadece limona değil, alın terine vurulmuş bir darbedir. Bu ürün kolay yetişmiyor. İklim değişikliği, don afeti, artan girdi maliyetleri derken çiftçi ayakta kalmaya çalışıyor. Şimdi de ürününü satmasına izin verilmiyor. Bu limonun suyu değil, üreticinin umudu akıyor. Üstelik ne zaman izin verileceği de belli değil. Böyle belirsizlikle üretici nasıl plan yapsın?

"Limonu değil, üreticiyi yasakladınız"

Bu karar, sadece dış ticareti durdurmak değil, üreticiyi susturmaktır. Gümrükte bekleyen ürün, yapılmış anlaşmalar, hazırlanan sevkiyatlar… Hepsi iptal. Limonu değil, üreticiyi yasakladınız. Çiftçi borçla mücadele ediyor, bankalara ve kooperatiflere mahküm olmuş. Şimdi bir de ürününü satamaz hale getiriyorsunuz. Üreticiyi üretimden koparmak, ülkeyi gıda krizine sürüklemektir.

Bu karar derhal geri çekilmelidir. Yasaktan etkilenen üreticilere tazminat sağlanmalı, destek paketleri açıklanmalıdır. Tarım sigortaları yaygınlaştırılmalı, alternatif pazarlama kanalları açılmalıdır. Tarım, kriz anlarında değil; planlı, uzun vadeli politikalarla yönetilmelidir. İç piyasayı korumak bahanesiyle dış pazardaki itibarımızı, üreticinin emeğini, Mersin'in ekonomisini feda edemezsiniz.

Bu kenti, bu toprağı, bu emeği yalnız bırakmayacağız. Mersin'in limonu sadece bir tarım ürünü değil, geçim kaynağıdır, dış ticaret kapısıdır. O kapıyı kapatamazsınız. İktidar duymuyorsa biz buradayız, üreticinin yanındayız."

Kaynak: ANKA

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