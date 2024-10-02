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CHP'den MESEM Soruları

CHP\'den MESEM Soruları

Gökhan Günaydın, MESEM'lerdeki çocuk işçi sayısını ve iş kazalarını Bakan'a sordu.

02.10.2024 11:01
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(ANKARA) - CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, Mesleki Eğitim Merkezleri (MESEM) bünyesinde kaç çocuğun işçi olarak çalıştırıldığı ve kaç çocuğun iş kazalarında hayatını kaybettiğini Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'e sordu. Günaydın, "Bu uygulama ile resmi olarak verilere dahi yansıtılmayan çocuk işçi sayısı artacak, çocuklarımız artan yoksulluk ve derinleşen ekonomik kriz ile birlikte çalışmaya teşvik edilecektir" dedi.

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, MESEM'de yaşanan sorunları Meclis gündemine taşıdı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in yanıtlaması istemiyle soru önergesi veren Günaydın, MESEM'lerde kaç çocuk işçi çalıştığını, pedagojik destek sağlanıp sağlanamdığını ve meydana gelen iş kazalarına ilişkin ne gibi önlemler alındığını sordu. Günaydın, soru önergesinde şu ifadelere yer verdi:

"Milyonlarca öğrenci eğitim çağındayken mesleki eğitim adı altında, eğitimden, akranlarından ve arkadaşlarından koparılıp sermayeye ucuz işgücü haline getirildi. Çocukların haftada bir gün okula gelmesi ise büyük ölçüde kağıt üzerinde bir uygulamaya dönüştü. Haftanın dört günü çalışan bir çocuğun o yorgunlukla bir gün okula gelmesi ve verimli olması çok mümkün değildir. Dahası akranlarıyla uyum sağlaması hiç mümkün değildir. Buna rağmen, kamuoyuna yansıdığı biçimde MESEM'lerin ortaokul kademesine düşürülmek istendiği ve dört ilde kurulmak istenen meslek ortaokullarıyla çocuk işçi yaşı 10-11 yaşa kadar gerilecektir. Bu uygulama ile resmi olarak verilere dahi yansıtılmayan çocuk işçi sayısı artacak, çocuklarımız artan yoksulluk ve derinleşen ekonomik kriz ile birlikte çalışmaya teşvik edilecektir. Çocuklarımızın eğitim hakkından mahrum kalması ve MESEM uygulamaları çocuk işçiliğini teşvik ederken yapılan düzenlemelerin yeniden gözden geçirilmesi elzemdir."

Günaydın'ın önergede yönelttiği sorular ise şöyle:

"İlgili yasal düzenlemeler ile kaç milyon çocuk, işçi olarak çalıştırılmaktadır? Mesleki ortaokullar ile mevcut pratik derslere katılmak zorunda bırakılan öğrenci yaşının 10-11'e gerilemesine yönelik Bakanlığınızın herhangi bir pedagojik denetim ve incelemesi var mıdır? Yapılan değişikliğin ardından MESEM'lerde kaç çocuk iş kazasına uğramış ya da hayatını kaybetmiştir? İş kazaları ya da meslek hastalıklarına yönelik işyerlerinde eğitim verilmekte midir? Mesleki ortaokulların kurulmak istendiği dört il neye göre belirlenmiştir ve öğrenci beklentisi kaçtır? Henüz ortaöğretim düzeyindeki MESEM'lerde iş kazaları ve iş cinayetleri önlenemiyorken, Bakanlığınız hangi gerekçe(ler) ile mesleki ortaokul açmaya karar vermiştir?"

Kaynak: ANKA

Milli Eğitim Bakanı, Gökhan Günaydın, Yusuf Tekin, Yoksulluk, Politika, Ekonomi, Eğitim, Güncel, Çocuk, Son Dakika

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