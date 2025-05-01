CHP'den Mısır İthalatına Tepki

(ANKARA) - CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, "Mısır ithalatı demek, çiftçiye vurulan darbe demektir. Sıfır gümrük vergisiyle yurt dışından mısırdan yine birileri vurgun vuracak, olan çiftçiye olacak. Ama iktidarın ithalatçı anlayıştan vazgeçmemesi Türkiye'de yerli üretimin sonunu getirecektir" dedi.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, ekim döneminde Cumhurbaşkanı kararıyla 1 milyon ton mısır ithalatına izin verilmesine tepki gösterdi. Gürer, konuya ilişkin şunları söyledi:

"Ülkemizde nisan ve mayıs ayında başlayan, temmuza kadar devam eden mısır ekim dönemi içinde alınan bu karar, çiftçiye 'mısır ekme' demek. Oysa Bakanlığın yaptığı açıklamada, mısırda kendi kendimize yetecek noktaya geleceğimiz ifade edilmekteydi. Demek ki Bakanlığın bu söylemi geçerlilik göstermiyor.

Mısır ithalatı demek, çiftçiye vurulan darbe demektir. Sıfır gümrük vergisiyle yurt dışından mısırdan yine birileri vurgun vuracak, olan çiftçiye olacak. Bu karar yanlış bir karardır. Ama iktidarın ithalatçı anlayıştan vazgeçmemesi Türkiye'de yerli üretimin sonunu getirecektir.

"Demek ki mısırdaki açığın kapatılması istenmiyor"

Alınan karar şunu da gösteriyor, düşük alım fiyatı uygulanacak ve bunun yansıması olarak da çiftçinin kazancı düşecek demektir. Geçtiğimiz yıl TÜİK verilerine göre '8 milyon ton civarında mısır yetiştirldi' deniyordu. Demek ki mısırdaki açığın kapatılması istenmiyor ki ithalata yöneliniyor."