CHP'den Orman Alanı İhalesine Tepki

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(ANKARA) - CHP Antalya Milletvekili Aykut Kaya ve Aliye Coşar, Kaş'ın Pınarbaşı Mahallesi'ndeki 20 bin 400 metrekarelik ormanlık alanın Konaklamalı Orman Parkı olarak 20 yıllığına kiralanmak üzere ihaleye çıkılmasına tepki gösterdi.

Cumhuriyet Halk Partisi Antalya Milletvekili Aykut Kaya ve Aliye Coşar, CHP Kaş İlçe Başkanı Mehmet Vural Arıkan, CHP Kaş İlçe Örgütü ve çevreye duyarlı vatandaşların katılımıyla, Pınarbaşı Mahallesi'ndeki 20 bin 400 metrekarelik ormanlık alanın Konaklamalı Orman Parkı olarak 20 yıllığına kiralanmak üzere ihaleye çıkılmasına tepki gösterdi,

Aykut Kaya konuya ilişkin açıklamasında konunun TBMM'de takipçisi olacaklarını belirterek şöyle konuştu:

"Kaşlı hemşerilerimizle birlikte Pınarbaşı Mahallesi'nde bulunan orman alanının ihalesiyle alakalı, endişelerimizi, görüşlerimizi, eleştirilerimizi buradan paylaşıyoruz. Çok stratejik bir alandan bahsediyoruz. Tepe bir noktadan bahsediyoruz. Ormanın tam karşısında orman yangın gözetleme kulesi var. Kaş ilçesinden kasaba ovasına, gömbeye kadar her yere hakim bir konumda bulunan ve yangın riskinin de yüksek olduğu bir alandan bahsediyoruz. Orman yangınlarıyla mücadele eden bir coğrafyadayız. Dolasıyla burası yangın risklerine karşı gözetleme anlamında kullanılan, yazın mangal yapılmasına bile izin verilmeyen bir yer, yangın risklerinden dolayı. Şimdi ben soruyorum. Bu ihaleyle burayı çadır kamp alanı olarak açmak bir tezatlık oluşturmuyor mu? Öncelikle bu güvenlik sorununu bir tespit etmemiz gerekiyor.

"Dünyanın diğer ülkelerinde yürüyüş yollarına bir çivi bile çakamazken biz burayı çadır kamp alanına açıyoruz"

İhaleye baktığımız zaman buradaki yangın gözetleme kulesinin kültür evi olarak kullanılacağını öğreniyoruz. Bu da bir tezatlık oluşturmuyor mu? Burada, hakim bir tepe noktada yangınlara karşı mücadele verirken yangınların tespit edilmesi için kullanılan bir yeri nasıl kültür evi olarak kullanırsınız? Ayrıca ihalenin detaylarına baktığımız zaman çadır alanına 80 metrekarelik bir alan veriliyor. Ülkemizde bunun birçok örneğini gördüğümüz için bu kaygılarımız ne yazık ki kaybolmuyor. Burası Fellos Antik Kenti'ne yakın. Tarihi Likya Yolu'nun güzergahında olan stratejik bir yer. Dünyanın diğer ülkelerinde yürüyüş yollarına bir çivi bile çakamazken biz burayı çadır kamp alanına açıyoruz. Farklı farklı şeyler yaptırıyoruz. Yani yazık doğamıza, bu güzelliğimize, bu zenginliğimize yazık ediyoruz."