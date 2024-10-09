CHP'den Sandal'a Cevap - Son Dakika
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CHP'den Sandal'a Cevap

CHP'li Burhanettin Bulut, Mustafa Sandal'ın Özgür Özel'in dokuma atölyesi ziyaretine eleştirisine yanıt verdi.

09.10.2024 10:39
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(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, şarkıcı Mustafa Sandal'ın CHP Lideri Özgür Özel'i Hatay ziyareti sırasında atölyeye yaptığı ziyarette atkı dokumasıyla ilgili eleştirisine yanıt verdi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Hatay ziyareti kapsamında Arsuz'da, Füsun Sayek Sağlık ve Eğitim Geliştirme Derneği'nde bulunan dokuma atölyesini ziyaret etmişti. Burada kadın dokumacılarla bir araya gelen Özel, dokuma tezgahında atkı dokumuştu.

Sanatçı Mustafa Sandal, Özel'in atkı dokumasını X hesabından, "Arkadaşlar evet ülke yangın yeri ancak ana muhalefet lideri inanılmaz bir subliminal mesaj veriyor; 'ilmik ilmik örüyorum, bekleyin' diyor! Biz anlayamıyoruz…" sözleri ile eleştirdi.

CHP Halkla İlişkiler ve Medyayla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut da Füsun Sayek Sağlık ve Eğitim Geliştirme Derneği'nin "Yaşadığımız yıkıcı depremin üzerinden 20 ay geçti. Yaralarımızı ancak üreterek, dayanışarak ve birbirimize güç vererek sarabileceğimizi biliyoruz. Depremin yıkıntısı altında kalan gelecek umutlarını yeşertmek ve geçmişin değerli mirasını korumaya katkı vermek hepimizin ortak amacı. Arsuz Dokuma Atölyesi tam da bu amaçla, Sivil Toplum için Destek Vakfı ve Turkey Mozaik Foundation'ın katkılarıyla kuruldu. Atölyemizde Mart 2024'te beri devam eden dokuma eğitiminde onlarca Arsuzlu depremzede kadınla, dokudukları her kumaşta yaralarımızı hep birlikte sarıyoruz. Geleceği onlarla birlikte dokuyoruz. Umudu hep birlikte yeşertmek, üreterek güçlenmek ve zorlu bir dönemde hep birlikte iyileşmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Bu hafta Hatay'da yaptıkları çalışmalar esnasında atölyemizi ziyaret eden, dokuma tezgahımıza oturup dayanışmasını gösteren CHP Genel Başkanı Sayın Özgür Özel ve ekibine bize bu yolda yalnız olmadığımızı hissettirdikleri için teşekkür ediyoruz" paylaşımına alıntı yaparak, şarkıcı Sandal'a "Sayın Mustafa Sandal bilgilerinize sunarım" yanıtını verdi.

Kaynak: ANKA

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