(ANKARA)- CHP Sözcüsü Deniz Yücel, " Seferihisar'da görevleri başında saldırıya uğrayan polislerimize yapılan saldırıyı lanetliyorum" dedi.
CHP Parti Sözcüsü Deniz Yücel, sosyal medya hesabı üzerinden İzmir Seferihisar'da polislere yapılan silahlı saldırıyı kınadı. Yücel'in açıklaması şu şekilde:
"Seferihisar'da görevleri başında saldırıya uğrayan polislerimize yapılan saldırıyı lanetliyorum. Yaralı polislerimize acil şifalar diliyor, ailelerine ve tüm emniyet teşkilatımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum."
Son Dakika › Güncel › CHP'den Seferihisar'daki Polis Saldırısına Kınama - Son Dakika
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