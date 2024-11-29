CHP'den Soruşturmaya Tepki - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

CHP'den Soruşturmaya Tepki

Geniş Video İzle

CHP'li Gül Çiftçi, Özgür Özel'in sözleri nedeniyle başlatılan soruşturmayı eleştirdi.

29.11.2024 16:28
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

HABER: İLEYDA ÖZMEN/ KAMERA: UĞUR DEMİRCİ

(ANKARA)- CHP Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftçi, CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'e yönelik sözleri nedeniyle başlatılan soruşturmaya ilişkin olarak, "Buradan CHP, CHP'nin Genel Başkanı Sayın Özgür Özel ya da CHP'nin herhangi bir üyesi geri adım atacak kimseler değillerdir. Bunun üstüne gideceğimize emin olsunlar. Bu soruşturma CHP'nin genel başkanını ya da bir üyesini korkutacak bir soruşturma değildir. Bu bir hakaret değildir. Gerçekleri seçmene, vatandaşa anlatmaktır" ifadesini kullandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'e yönelik sözleri nedeniyle CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında resen soruşturma başlatıldığını açıkladı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftçi konuyu ANKA Haber Ajansı'na değerlendirdi. Çiftçi şöyle konuştu:

"Soruşturma Akın Gürlek'in kim olduğunun göstergesi"

"Şöyle söylemek lazım; jet hızıyla başlatılmış bir soruşturma. Tabii soruşturma aslında bize şunu gösteriyor; Sayın Genel Başkanımızın Akın Gürlek ile ilgili söylediği her kelimenin aslında altını doldurur bir soruşturma oldu. Çünkü Akın Gürlek'e şunu söyledi Sayın Genel Başkanımız; önce bir iş yaptırıldı, mükafatlandırıldı bakan yardımcısı yaptırıldı. Sonra bir operasyon yaptırılmak üzere özel görevlendirdi ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı yapıldı. ve aynı operasyonu şu anda yapmakla görevli bir kişiden bahsetti Genel Başkanımız. Tam da bu soruşturma işte bunun gerçek olduğunu gösterdi. Genel Başkanımıza başlatılan soruşturmayı biz de başsavcılık tarafından yapılan açıklamada gördük. Kamu görevlisine hakaret ve terörle mücadele eden kişileri adres göstermek diye gösterildi. Genel Başkanımız terörle mücadele eden bir kimseyi adres göstermedi. Genel Başkanımız Ahmet Özer'e yapılan içi boş soruşturmanın, içi boş tutuklamanın kim tarafından hangi operasyonla yapıldığını anlattı. Zaten kendisinin de daha önce başka başka operasyonlarda neler yaptığını Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşayan her vatandaş gördü, bizzat yaşadı. Genel Başkanımız da bunun altını çizdi. Dolayısıyla bu soruşturma aslında Akın Gürlek'in kim olduğunun da göstergesi olan bir soruşturma olduğunu söylemekte fayda var.

"Bu bir hakaret değildir"

Ancak buradan CHP, CHP'nin Genel Başkanı Sayın Özgür Özel ya da CHP'nin herhangi bir üyesi geri adım atacak kimseler değillerdir. Bunu da belirtmek lazım. Bunun üstüne gideceğimize de emin olsunlar. Dolayısıyla bu soruşturma CHP'nin genel başkanını ya da bir üyesini korkutacak bir soruşturma değildir. Bu bir hakaret değildir. Gerçekleri seçmene, gerçekleri vatandaşa anlatmaktır. Türkiye Cumhuriyeti topraklarında yaşayan herkesin bu gerçekleri görmesi için ana muhalefet partisi olarak bize bir görev verildi. 31 Mart seçimlerinin birinci partisi olarak bize bir görev verildi ve biz bu görevi seçmen için, vatandaş için yapıyoruz."

CHP\'den Soruşturmaya Tepki
Kaynak: ANKA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Özgür Özel, Gül Çiftçi, İstanbul, Politika, 3-sayfa, Güncel, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP'den Soruşturmaya Tepki - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

16:58 Rus uçakları, Halep’i vurmaya başladı Rus uçakları, Halep'i vurmaya başladı
15:54 Esed rejimiyle çatışan muhalif gruplar Halep kent merkezine girdi Esed rejimiyle çatışan muhalif gruplar Halep kent merkezine girdi
15:28 Katıldığı organizasyonda Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı kızdıran protesto Katıldığı organizasyonda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kızdıran protesto
15:05 Yenidoğan çetesi soruşturması kapsamında kapatılan 13 özel hastaneye kayyum atandı Yenidoğan çetesi soruşturması kapsamında kapatılan 13 özel hastaneye kayyum atandı
13:25 CHP lideri Özgür Özel hakkında soruşturma başlatıldı CHP lideri Özgür Özel hakkında soruşturma başlatıldı
23:46 Okan Buruk fikstür nedeniyle TFF’ye isyan etti Okan Buruk fikstür nedeniyle TFF'ye isyan etti
23:31 Van Bronckhorst’tan istifa sorusuna olay cevap Van Bronckhorst'tan istifa sorusuna olay cevap
23:26 Okan Buruk, Galatasaraylıları heyecanlandıran transfer sözleri Okan Buruk, Galatasaraylıları heyecanlandıran transfer sözleri
23:00 Türkiye sınırında kritik gelişme: Muhalifler, ikinci büyük kenti ele geçirmek üzere Türkiye sınırında kritik gelişme: Muhalifler, ikinci büyük kenti ele geçirmek üzere
22:43 Beşiktaş, Maccabi Tel Aviv’e Macaristan’da 3-1 yenildi Beşiktaş, Maccabi Tel Aviv'e Macaristan'da 3-1 yenildi
22:39 Galatasaray, AZ Alkmaar ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı Galatasaray, AZ Alkmaar ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı
22:15 Netanyahu’dan orduya Orta Doğu’yu cehenneme çevirecek talimat: Yoğun savaşa hazırlanın Netanyahu'dan orduya Orta Doğu'yu cehenneme çevirecek talimat: Yoğun savaşa hazırlanın
22:11 İsrailli futbolcudan Beşiktaş maçında skandal hareket İsrailli futbolcudan Beşiktaş maçında skandal hareket
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.11.2024 17:12:01. #1.11#
SON DAKİKA: CHP'den Soruşturmaya Tepki - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.