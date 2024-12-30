CHP'den Sosyal Medya Üzerine Nefret Suçları İle İlgili Soru Önergesi

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(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu, Suriye'de Esad rejiminin düşmesi ve Heyet Tahrir el Şam'ın (HTŞ) ülkenin büyük bir bölümünde kontrolü ele geçirmesiyle birlikte, Türkiye'de sosyal medya üzerinden mezhep temelli bir nefret propagandası yürütülmeye başlandığına dikkati çekti. Karasu, "Siyasal Alevicilik" gibi kavramlarla Alevi inancı ve Alevi vatandaşlar üzerinden Mustafa Kemal Atatürk, Cumhuriyet ve laiklik karşıtı paylaşımları TBMM gündemine taşıdı.

CHP Genel Başkan Yardımcısıi Ulaş Karasu, Suriye'de Esad rejiminin düşmesi ve Heyet Tahrir el Şam'ın (HTŞ) kontrolü ele geçirmesinin ardından, Türkiye'de sosyal medya üzerinden mezhep temelli, Cumhuriyete, Mustafa Kemal Atatürk'e ve laikliğe yönelik bir nefret propagandası yürütülmeye başlandığına dikkati çekti. Karasu, Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'na "'Siyasal Alevicilik' gibi uydurulmuş kavramı kullanarak, nefret suçu işleyen, halkı kin ve düşmanlığa tahrik eden kişi ya da kişilerin kimlikleri hakkında bakanlığınızın yapmış olduğu bir çalışma var mıdır" diye sordu.

"Atatürk ve laiklik düşmanlığı yapılıyor"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu'nun yanıtlaması talebiyle soru önergesi veren Karasu, "Siyasal Alevicilik" gibi kavramlarla Alevi inancı ve Alevi vatandaşlar üzerinden Mustafa Kemal Atatürk, Cumhuriyet ve laikliğe saldırmaya çalışan trollere tepki gösterdi. Karasu, bu kişilerle ilgili yapılan çok sayıda ihbar olmasına karşı, bu tür saldırıları gerçekleştiren hesaplar ve kişiler hakkında gerekli ve yeterli yasal işlemlerin yapılmadığını vurguladı.

Laikliğe saldıran bu hesapların listelerinin ve kullandıkları bilgilerin tamamının devletin elinde bulunduğunu ifade eden Karasu, şu soruların yanıtlanmasını talep etti:

"'Siyasal Alevicilik' gibi uydurulmuş kavramları kullanarak, nefret suçu işleyen, halkı kin ve düşmanlığa tahrik eden bu kişi ya da kişilerin kimlikleri hakkında bakanlığınızın yapmış olduğu bir çalışma var mıdır? Var ise sonuçları nelerdir?

Halkı kin ve düşmanlığa tahrik eden, nefret ve hakaret suçu işleyen, laiklik ve Cumhuriyet karşıtı paylaşımlar yapan bu hesaplar hakkında önergenin yanıtlandığı tarihe kadar kaç ihbar gelmiştir? Gelen ihbarlar ile ilgili herhangi bir işlem yapılmış mıdır? Yapılmış ise sonuçları nelerdir? Yapılmamış ise yapılmamış olmasının gerekçesi nedir?

Muhalif kişi ve kurumları hedef gösteren, antilaik söylemlerle, karalama kampanyaları düzenleyen, montaj fotoğraflar ve videolar üretmek dahil kara propaganda yapan bu troll hesapların sahip ve yöneticilerinin deşifre edilmesine yönelik bakanlığınızın yaptığı bir çalışma var mıdır? Olacak mıdır?

Bu hesapların Cumhurbaşkanlığı'na bağlı başkanlık, ofis ve/veya bakanlık veya diğer resmi kurumlar tarafından korunduğu ve bu kurumlarda oluşturulan birimler tarafından aktif olarak kullanıldığı iddiası doğru mudur?

Her gün hakaret, tehdit, kişilik haklarına saldırı suçu işleyen binlerce sosyal medya hesabının içeriklerinin ortak olması da dikkate alındığında bu içerikler kimler tarafından, nasıl oluşturulmaktadır?

AKP tarafından 2015 yılında faaliyete alınan 'Yeni Türkiye Dijital Ofisi' adı altında açtığı ve kurumsal hesapları yöneten, rakipleri izleyen, sahayla iletişim kurduğu belirtilen bu ofis halen faaliyette midir? Faaliyette ise ofiste mevcutta kaç kişi çalışmaktadır? Çalışanların işlemleri kim ya da kimler tarafından incelenmekte ve kontrolden geçirilmektedir? Ofis çalışanları gönüllü olarak mı yoksa maaşla mı çalışmaktadır? Ofis kapanmış ise hangi tarihte kapanmış, çalışanların şu an hangi kurum ya da kuruluşlarda çalışmaktadır?

Yılbaşı öncesinde, başta seçim bölgem Sivas'ta olmak üzere kentin değişik yerlerindeki billboard, raket vb. yerlere asılan, halkı kin ve düşmanlığa tahrik eden bazı afişler kim ya da kimler tarafından asılmaktadır? Bunlara kim ya da kimler izin vermektedir? Nefret içerikli ifadelerle, halka yönelik saldırgan tutumlar içeren bu olaylarla ilgili olarak yapılan iş ve işlemler nelerdir?"