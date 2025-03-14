CHP'den Suriye için acil yardım çağrısı - Son Dakika
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CHP'den Suriye için acil yardım çağrısı

CHP, Suriye'deki insani krize karşı Türkiye'nin acil yardım koridoru açmasını talep etti.

14.03.2025 11:55
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(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel başkanlığında gerçekleştirilen CHP Dış Politika Danışma Kurulu toplantısının ardından yapılan yazılı açıklamada, "CHP olarak Suriye sorununa her zaman etik ve siyasi olarak doğru yerden yaklaştık, tutarlı bir politika izledik. İktidarın bu olaylara yaklaşırken yaptığı resmi açıklama ve yetkililerin kullandığı ifadeler, adeta işlenen suçları görmezden gelmekte ve mağdur sivilleri suçlayan bir nitelik taşımaktadır. Sivil halkın, hem geçmiş rejimin suçları, hem de olay öncesinde yapılan saldırılardan sorumlu tutularak katliama tabi tutulması kabul edilemez. Türkiye öncelikle Hatay'dan Lazkiye bölgesine gıda ve insani yardım sağlayacak bir koridor açılmasına ve bölgeye bir an önce yardım sağlanmasına öncülük etmelidir. İktidar, bölgede güvenliğin sağlanması için daha etkin girişimlerde bulunmalıdır" denildi.

CHP Dış Politika Danışma Kurulu, Genel Başkan Özgür Özel Başkanlığında toplandı. " Cumhuriyet Halk Partisi, Suriye'deki gelişmeleri, hem Türkiye'nin çıkarları hem de kaygı veren insani gelişmeler açısından dikkatle ve yakından takip etmektedir" ifadelerine yer verilen yazılı açıklamada, şu değerlendirmelere yer verildi:

"Cumhuriyet Halk Partisi 8 Aralık'tan bu yana bölgedeki gerilimleri ve saldırıları hükümetin ve yetkililerin dikkatine getirmiştir. Tüm uyarılarımıza rağmen Lazkiye ve çevresinde dehşet verici katliamlar yaşanmaktadır. Bu katliam, bir an evvel son bulmalıdır. Toplantıya, bölgede incelemelerde bulunan Hatay milletvekillerimiz de katılmış, gözlem ve tanıklıklarını paylaşmıştır. Çok sayıda vatandaşımızın, katliamların yaşandığı bölgelerdeki akrabaları durumdan doğrudan etkilenmektedir. Katliam haberleri geldiğinde oradaki Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının korunması ve tahliye edilmesi konusunda iktidar yetersiz kalmıştır. Konunun mezhep tartışmasına çekilmesi, yaşananların insani dramların gölgelenmesine hizmet etmektedir. Partimiz bu soruna konunun insani yönünü dikkate alarak yaklaşmaktadır.

"Bölgede gıda ve sağlık malzemesine acil ihtiyaç var"

Cumhuriyet Halk Partisi olarak Suriye sorununa her zaman etik ve siyasi olarak doğru yerden yaklaştık, tutarlı bir politika izledik. İktidarın bu olaylara yaklaşırken yaptığı resmi açıklama ve yetkililerin kullandığı ifadeler, adeta işlenen suçları görmezden gelmekte ve mağdur sivilleri suçlayan bir nitelik taşımaktadır. Sivil halkın, hem geçmiş rejimin suçları, hem de olay öncesinde yapılan saldırılardan sorumlu tutularak katliama tabi tutulması kabul edilemez. Bölgedeki güvenlik sorunu ve sıkıntılar tam olarak sona ermemiştir. Binlerce insan kırsal bölgelere ve bölgedeki Rus üssüne sığınmıştır. Bölgede gıda ve sağlık malzemesine acil ihtiyaç vardır. Türkiye öncelikle Hatay'dan Lazkiye bölgesine gıda ve insani yardım sağlayacak bir koridor açılmasına ve bölgeye bir an önce yardım sağlanmasına öncülük etmelidir. İktidar, bölgede güvenliğin sağlanması için daha etkin girişimlerde bulunmalıdır. Bu hem insani açıdan önemlidir hem de buradaki istikrarsızlık Suriye'de genel bir istikrarsızlığın kapısını açabilir."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel CHP'den Suriye için acil yardım çağrısı - Son Dakika

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