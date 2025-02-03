CHP'den Tarım Kredi Kooperatifleri İhaleleri Uyarısı

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(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem, Tarım Kredi Kooperatiflerinde milyonlarca dolarlık kamu zararına yol açan bir yazılım ihalesi yapıldığını ileri sürerek, "Mevcut yazılım sisteminin kurum içindeki uzmanlar tarafından güncellenerek tüm ihtiyaçlara cevap verebileceği bilinmesine rağmen, bu işin dışarıdan bir firmaya 7 milyon dolara verilmesi, kaynakların bilinçli bir şekilde heba edildiğini göstermektedir" ifadesini kullandı.

CHP Tarım ve Orman Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem, Tarım Kredi Kooperatiflerinde yaşanan ve milyonlarca dolarlık kamu zararına yol açan yazılım ihalesine ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, Tarım ve Orman Bakanlığı ile bağlı kuruluşlarının içine düştüğü yönetim zafiyetine dikkat çekilerek, çiftçilerin alın terinin rant düzenine kurban edildiği belirtildi. Adem, şunları kaydetti:

"Tarım Kredi Kooperatiflerinde yaşanan bu skandal, ülkemizde tarım sektörüne yönelik yönetim anlayışının çarpıklığını açıkça gözler önüne seriyor. Mevcut yazılım sisteminin kurum içindeki uzmanlar tarafından güncellenerek tüm ihtiyaçlara cevap verebileceği bilinmesine rağmen, bu işin dışarıdan bir firmaya 7 milyon dolara verilmesi, kaynakların bilinçli şekilde heba edildiğini göstermektedir.

Üstelik yapılan sözleşme gereği yüklenici firmaya tanınan sürelerin aşılmasına ve projenin hala tamamlanamamasına rağmen, yüzde 40'lık ödemenin peşin olarak yapıldığı, üstüne üstlük işin tamamlanmadığı halde geri kalan ödemenin de yapılması için baskılar yapıldığı iddia edilmektedir. Tarım ve Orman Bakanlığı bu durumu neden denetlememektedir? Çiftçinin alın teriyle biriken kaynakları çarçur edenler kimlerdir?

"Kamu kaynaklarını etkin kullanmak yerine yandaş firmaları fonlama anlayışı ülke tarımını hiçe sayan bir yönetim anlayışıdır"

Tarım Kredi Kooperatiflerinde daha önce bu tür işlerde görev almış olan TARNET'in işlevsiz hale getirilmesi, aslında bu planın bir parçası mıydı? Kamu kaynaklarını etkin kullanmak yerine yandaş firmaları fonlama anlayışı, çiftçinin hakkını ve ülke tarımını hiçe sayan bir yönetim anlayışıdır. Tarım Kredi Kooperatifleri, çiftçilerin ekonomik gücünü artırmak için kurulmuş bir yapıdır. Ancak görünen o ki, bu kuruluş bugün liyakatsiz yöneticiler ve şaibeli işler ile anılmaktadır.

Bu süreçte Tarım ve Orman Bakanlığı'nın sessizliği de dikkat çekicidir. Kamu zararı bu kadar açıkken, neden herhangi bir denetim mekanizması devreye girmemektedir? Çiftçinin alın teriyle biriken fonlar üzerinden kimler zengin edilmektedir?

Bu işin takipçisi olacağız. Tarım ve Orman Bakanlığı başta olmak üzere ilgili tüm kurumları, kamu kaynaklarını çiftçiye hizmet etmek yerine kişisel ya da siyasi rant uğruna kullanmamaları konusunda uyarıyoruz. Derhal sorumlular hakkında soruşturma başlatılmalı, 7 milyon dolarlık bu ihale ve yapılan ödemeler bağımsız denetimden geçirilmelidir. Kamu zararına yol açanlar yargı önünde hesap vermelidir."