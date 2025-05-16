CHP'den Tarımda Kriz Uyarısı - Son Dakika
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CHP'den Tarımda Kriz Uyarısı

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Gökhan Günaydın, İzmir'de çiftçilerle buluşarak tarım sektöründeki sorunları açıkladı.

16.05.2025 14:43
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(İZMİR) - CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, Buca Tarım Okulu'nda çiftçilerle bir araya geldi. Günaydın, "Yavaş yavaş köylüleri bitirdiler, köy okullarını kapattılar, ortalama çiftçi yaşı köylerde 58'i buldu ve dolayısıyla Türkiye'de tarımda bir gelecek kalmadı gibi görünüyor" dedi.

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, İzmir'in Buca ilçesinde bulunan Buca Tarım Okulu'nu ziyaret ederek çiftçilerle bir araya geldi. Tarım eğitimi alan gençlerle sohbet eden Günaydın, Türkiye'de tarım politikalarına dair açıklamalarda bulundu. Ardından CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu ve CHP İlçe Başkanı Görkem Duman ile birlikte traktör sürdü.

"Memlekette çiftçiye zulmedildi"

Günaydın, "Dünyada ilk kez dolaşmayı bırakıp da yerleşen insanlar Anadolu'da yerleşmişler. Şüphesiz bu bir tesadüf değil. Neden böyle? Çünkü bizim sularımız çok güzel. Toprağımız çok bereketli ve biz dünyanın gen bankasıyız. Yani tohumlar dünyaya bu topraklardan dağılmış. Bakın dünyanın en stratejik ürünü nedir derseniz ben size iki ürün söylerim. Birincisi buğdaydır. Buğdayın anavatanı Türkiye'dir. İkincisi mercimek, nohut, baklagiller aynı zamanda protein kaynağı. Onların da anavatanı Türkiye. Demek ki biz böylesine önemli bir tarım memleketi içerisinde yaşıyoruz. Ama gelin görün ki siyaseti bir tarafa bırakarak söyleyelim ki dünyanın en büyük tarım potansiyeline sahip olan eskiden öğreniyorduk hep kendine yeten 7 ülkeden birisi olan memleket artık açıkça dışarıya muhtaç hale gelmiş bazı ürünleri sayacağım şimdi kimini üretiyorsunuz, çoğunu biliyorsunuz bunların tamamında bu memleket artık ithalatçı. Buğdayda, arpada ithalatçıyız. Mısırda, soyada, çeltikte, pamukta, ayçiçeğinde, mercimekte, et ürünlerinin tamamında. Bunların hepsinde ithalatçıyız. Sebep ne? Çünkü bu memlekette çiftçiye zulmedildi. Adeta üretmesin diye engellendi. Şu anda dünyanın en pahalı mazotunu siz alıyorsunuz. Bütün dünyada petrol ucuzluyor. Ama bizde ucuzlamıyor çünkü 1 litre mazotun yarısı vergi. Sizden her geçen gün gübreye, tohuma, mazota elektriğe, suya artan fiyatlarla para vermenizi istiyorlar ama ürettiğiniz ürüne aynı oranda zam yapılmıyor Hatta çoğu zaman malınızı pazarlamakta zorluk çekiyorsunuz 25 yıl içerisinde iki Trakya büyüklüğünde alanı çiftçi işlemekten vazgeçti. 600 bin çiftçi kardeşimiz iflas etti ve tarımdan ayrıldı. Artık biliyorsunuz köy kalmadı. 30 büyük şehir var. Bir gecede size dediler ki siz bundan sonra köy değilsiniz mahallesiniz. Ne oldu? Ne işe yaradı bu? Daha pahalı su, daha pahalı elektrik, daha çok vergi. başka hiçbir işe yaramadı. Buranın karakteri kırsal karakterdir ve buraları biz üretmek üzere muhafaza etmek zorundayız. Ancak yavaş yavaş köylüleri bitirdiler, köy okullarını kapattılar, ortalama çiftçi yaşı köylerde 58'i buldu ve dolayısıyla Türkiye'de tarımda bir gelecek kalmadı gibi görünüyor. Ama şunu çok açık söyleyeyim arkadaşlar. Mustafa Kemal Atatürk'ün, yüce önderimizin açıkça söylediği gibi hep beraber tekrar edelim. Köylü milletin efendisidir" ifadesini kullandı.

"Bu memleket bizimdir"

Genç çiftçilerin sorunlarını dinleyen ve çözüm önerilerini paylaşan Günaydın, Genel Başkan Özgür Özel'in 19 Mayıs'ta İzmir'de yapacağı mitinge çağrı yaptı. Günaydın, "19 Mayıs'ta hepinizi bekliyorum. Sadece kırdaki üreticiyi değil aynı zamanda gıda enflasyonu açısından besine ulaşamayan ve en yüksek parayı vermek zorunda kalan kentli yoksulları da biz oraya bekliyoruz. ve İzmir'den hep beraber haykıracağız. Bu memleket bizimdir" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

Gökhan Günaydın, Politika, Türkiye, Ekonomi, Güncel, Çevre, İzmir, Tarım, Buca, Son Dakika

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