CHP'den Tartışmalı Atama Soruşturması

(ANKARA)- CHP Isparta Milletvekili Hikmet Yalım Halıcı, Isparta Atatürk İlkokulu'na yapılan tartışmalı müdür atamasını soru önergesiyle TBMM gündemine taşıdı. Halıcı, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'e "Hakkında geçmişte adli işlem yapıldığı iddia edilen O.Ç. hangi kriterlerle bu göreve getirilmiştir? Atama öncesi adli ve idari sicil taraması yapılmış mıdır? Söz konusu atamaya yönelik veli tepkileri ve kamuoyundaki protestolara ilişkin hangi adımlar atanacaktır? Bu yanlış atama kararından ne zaman dönülecektir" diye sordu.

CHP Isparta Milletvekili Hikmet Yalım Halıcı, velilerin tepkisine neden olan Isparta'da Atatürk İlkokulu'na yapılan okul müdürü atamasınıyla ilgili Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı'na soru önergesi verdi. Halıcı, önergesinde, 2021 yılında bir genç kızın evine izinsiz girdiği gerekçesiyle gözaltına alınıp serbest bırakıldığı öne sürülen O.Ç.'nin, Isparta'daki Atatürk İlkokulu'na müdür olarak atanmasının ardından velilerin büyük tepki gösterdiğini, okul bahçesinde protesto eylemleri düzenlendiğini hatırlatarak "Bu kişi, öğrencilerden uzak tutulması gerekirken nasıl idareci yapılmıştır? Atama öncesi adli ve idari sicil taraması yapılmış mıdır? Bu karardan dönülmesi yönünde bir adım atılmış mıdır" diye sordu.

Halıcı, Bakan Tekin'e şu soruları yöneltti:

"Hakkında geçmişte adli işlem yapıldığı iddia edilen O.Ç. hangi kriterlerle bu göreve getirilmiştir? Atama öncesi adli ve idari sicil taraması yapılmış mıdır? Bu karardan dönülmesi yönünde bir adım atılmış mıdır? Söz konusu atamaya yönelik veli tepkileri ve kamuoyundaki protestolara ilişkin hangi adımlar atanacaktır? Bu yanlış atama kararından ne zaman dönülecektir?"