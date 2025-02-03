CHP'den TÜİK'in Enflasyon Rakamına Tepki

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(ANKARA) - CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, TÜİK'in açıkladığı yıllık enflasyona tepki göstererek, "Enflasyonun altında zam yaparak milyonları yoksulluğa mahkum ettiler. Türkiye'nin gerçek gündemi yoksulluktur, çaresi ise seçimdir" dedi.

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) yıllık enflasyonu yüzde 42.12 olarak açıklamasının ardından, sosyal medya hesabı üzerinden konuya ilişkin açıklama yaptı. TÜİK'in verilerine tepki gösteren Başarır, şunları kaydetti:

"Sarayın emrindeki TÜİK yıllık enflasyonu yüzde 42.12 olarak açıkladı, ENAG'a göre ise yıllık enflasyon yüzde 81.01! Asgari ücretliye yüzde 30 artışla 22 bin 104 lirayı, emekliye ise 14 bin 469 lirayı reva gördüler. Enflasyonun altında zam yaparak milyonları yoksulluğa mahkum ettiler! Türkiye'nin gerçek gündemi yoksulluktur, çaresi ise seçimdir!"