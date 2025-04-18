CHP'den Yunanistan'a Tepki - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

CHP'den Yunanistan'a Tepki

Geniş Video İzle

CHP Aydın Milletvekili Bülbül, Yunanistan'ın Ege'deki karasularını 12 mile çıkarma planını eleştirdi.

18.04.2025 16:15
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(ANKARA) - CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül, Yunanistan'ın Ege'deki karasularını 12 mile çıkaran haritayı Avrupa Birliği'ne (AB) sunma hazırlığına ilişkin "Yunanistan'a bu cesareti kim veriyor? Daha iki ay önce Türkiye ve Yunanistan ilişkilerinde bir bahar havası estiğinin sinyalleri Dışişleri Bakanı Fidan tarafından verilmemiş miydi? Kendinize hiç soruyor musunuz? Bu kadar kısa bir sürede ne yaptınız da Türkiye'nin uluslararası camiada ağırlığı ve ciddiyeti önemsenmez oldu" dedi.

CHP Aydın Milletvekili ve TBMM Adalet Komisyonu CHP Sözcüsü Bülbül, Yunanistan'ın Ege karasularını 12 mile çıkaran haritayı AB'ye sunmaya hazırlanması ve güncel dış politika gelişmelerine ilişkin açıklama yaptı. Bülbül açıklamasında şunları kaydetti:

"AKP iktidarının dış politikada geldiği nokta... Yunanistan Devleti, Lozan Antlaşması'na aykırı olarak Ege'deki adaları silahlandırma, asker yığma, ülkemize karşı tatbikatlar ve hakkımız olan bölgelerde petrol aramalarında bulunmaya devam ediyor.  Bu yapılanlara karşı Türkiye'den yeterince tepki gelmeyince Yunanistan Devleti bir adım daha atarak Ege'de kara sularını 12 deniz miline çıkaran haritayı 27 Nisan'da AB'ye sunmaya hazırlanıyor. Dış politika uzmanlarına göre; 12 mil olması durumunda Ege'nin yüzde 71'inin Yunan karasuları olması anlamına geliyor. Türkiye'ye kalan alan ise yüzde 19'dan yüzde 9'a düşüyor. Türkiye'nin Ege'den açık denize çıkışı neredeyse kapanıyor.

Türkiye 15 Nisan 1976 tarihinde Yunanistan'ın bu girişimini savaş sebebi sayacağını dönemin Dışişleri Bakanı İhsan Sabri Çağlayangil tarafından yazılan bir mektup ile ABD'ye bildirmişti. 1982 yılında imzalanan Birleşmiş Milletler (BM) Deniz Hukuku Sözleşmesi'ne Türkiye şerh koymuş ve Yunanistan'ın kendi karasularını tek taraflı olarak 12 mile çıkarması durumunu savaş sebebi saydığının altını bir kez daha çizmişti. Kardak Kayalıkları krizinin ardından 8 Haziran 1995 tarihinde TBMM'de bulunan tüm parti temsilcilerinin ortaklaşa hazırladığı bir bildiri ile Türkiye'nin bu kararı yinelendi.

Şimdi soruyoruz: Yunanistan'a bu cesareti kim veriyor? Daha iki ay önce Türkiye ve Yunanistan ilişkilerinde bir bahar havası estiğinin sinyalleri Dışişleri Bakanı Fidan tarafından verilmemiş miydi? Kendinize hiç soruyor musunuz? Bu kadar kısa bir sürede ne yaptınız da Türkiye'nin uluslararası camiada ağırlığı ve ciddiyeti önemsenmez oldu? Hangi hareketleriniz ülkemizin uluslararası itibarını yerle yeksan etti?

"19 Mart'taki sivil darbenin dünyada bizi hangi ülkeler kategorisin indirdiğinin farkında mısınız"

Türkiye'de 19 Mart'ta yaptığınız sivil darbenin dünyada bizi hangi ülkeler kategorisine indirdiğinin farkında mısınız? Yunanistan'ın Türkiye'yi yalnızlaştırmasından ötürü bu kadar pervasız davrandığının bilincinde misiniz? Almanya'nın sayın İmamoğlu'nun tutuklanması sonucu Türkiye'ye bir yaptırım olarak Eurofighter satışını parlamento kararıyla engellemek üzere olduğundan haberiniz var mı?

Erdoğan'a övgü şeklinde haberler yaptırırken Trump'ın yanı başında Binyamin Netanyahu'nun oturduğunu, Erdoğan'ın Beyaz Saray'a 2013 yılından beri adım atamadığının farkında mısınız?

"Dört Türki Cumhuriyeti'nin KKTC'yi hukuksuz ilan ettiğinin farkında mısınız?"

Sizin dış politikadaki beceriksizliğiniz yüzünden Türk Devletleri Teşkilatı'nda 2009 yılından beri verilen onca emeğin çöpe gittiğinin, dört Türki Cumhuriyeti'nin Kırgızistan, Özbekistan, Türkmenistan ve Kazakistan'ın aynı anda Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ni tanıyarak KKTC'yi hukuksuz ilan ettiğinin farkında mısınız? Orta Asyalı soydaşlarımızla ilişkiyi nasıl bir ciddiyetsizlikle yürüttünüz ki, bugün Türkiye Cumhuriyeti'ni Kuzey Kıbrıs'ta işgalci olarak tanıyacak hale geldiler?

Ülkemiz tarihi boyunca dış politikada bu kadar pespaye bir vaziyete düşürülmemişti. Her cephede kaybeden, hiçbir kazanımı olmayan dış politika kararlarınız, koskoca Türkiye Cumhuriyeti'ni kimsenin ciddiye almadığı bir ülke haline getirdi. Nerede Mavi Vatan, nerede bizim Akdeniz'deki ekonomik haklarımız? Milyarlarca lira vererek almış olduğunuz araştırma gemilerimiz nerede?

Tüm bu saydığım gelişmelere dair Erdoğan da Fidan da sessiz kalıyor. 2028 ve 2028 öncesinde yapılacak bir seçimde sandık geldiğinde iktidara gelince, ülkemizin yere düşürdüğünüz onurunu yeniden hak ettiği yüksek yere çıkartacağız. Yunanistan'ın Kurtuluş Savaşı'nda almış olduğumuz haklarımızı masada almasına izin vermeyeceğiz."

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. Reklam Reklamdır
Kaynak: ANKA

Uluslararası İlişkiler, Süleyman Bülbül, Dış Politika, Milletvekili, Yunanistan, Politika, Savunma, Türkiye, Güncel, Dünya, Aydın, Ege, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP'den Yunanistan'a Tepki - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
ABD ordusu Suriye’den çekilmeye başladı ABD ordusu Suriye'den çekilmeye başladı
Sağlık Bakanı Memişoğlu Sırrı Süreyya Önder’in sağlık durumuna ilişkin konuştu: Değişiklik yok Sağlık Bakanı Memişoğlu Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumuna ilişkin konuştu: Değişiklik yok
Avrupa gecesine damga vuran olay Forma bu hale geldi, hakemin kararı herkesi şaşırttı Avrupa gecesine damga vuran olay! Forma bu hale geldi, hakemin kararı herkesi şaşırttı
İsrail askerleri Batı Şeria’da 2 Filistinliyi öldürdü İsrail askerleri Batı Şeria'da 2 Filistinliyi öldürdü
Hamas, İsrailli esirlerin tamamını serbest bırakma şartını açıkladı Hamas, İsrailli esirlerin tamamını serbest bırakma şartını açıkladı
Eşini 15 bıçak darbesiyle öldüren sanık: 1 kez bıçakladım, diğer bıçak yaralarını hatırlamıyorum Eşini 15 bıçak darbesiyle öldüren sanık: 1 kez bıçakladım, diğer bıçak yaralarını hatırlamıyorum
Antalya’da muz bahçesinde çıkan yangın 5 saatin sonunda kontrol altına alındı Antalya'da muz bahçesinde çıkan yangın 5 saatin sonunda kontrol altına alındı
Tuzla’da park halindeki cipte yangın: 6 araç kullanılamaz hale geldi Tuzla'da park halindeki cipte yangın: 6 araç kullanılamaz hale geldi
Şişli’de İş Yerinde Yangın: 1 Yaralı Şişli'de İş Yerinde Yangın: 1 Yaralı
Suları çekilen Porsuk Çayı’na balıklama atladı Suları çekilen Porsuk Çayı'na balıklama atladı
ABD, Çin gemilerinden ücret almak için harekete geçti ABD, Çin gemilerinden ücret almak için harekete geçti

19:37 Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı dahil 5 kişi için tutuklama kararı Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı dahil 5 kişi için tutuklama kararı
19:28 İşte 15 bin öğretmen atamasında kontenjan dağılımı İşte 15 bin öğretmen atamasında kontenjan dağılımı
17:45 DEM Parti Sözcüsü Doğan: Sırrı Süreyya Önder’in durumu stabil DEM Parti Sözcüsü Doğan: Sırrı Süreyya Önder'in durumu stabil
17:36 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Muhalefet, kendilerine destek vermedi diye sanatçıları fişledi Cumhurbaşkanı Erdoğan: Muhalefet, kendilerine destek vermedi diye sanatçıları fişledi
17:32 Sabiha Gökçen Havalimanı’nda uçuşlara “sis“ engeli Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçuşlara "sis" engeli
09:00 Boupendza’nın anısını hiçe saydılar Takım arkadaşlarının gol sevinci izleyenleri hayrete düşürdü Boupendza'nın anısını hiçe saydılar! Takım arkadaşlarının gol sevinci izleyenleri hayrete düşürdü
08:50 Avrupa Birliği’nden Arap ülkesine vize muafiyeti Avrupa Birliği'nden Arap ülkesine vize muafiyeti
08:45 Safiye Soyman’ın tercihi toplu ulaşım Safiye Soyman'ın tercihi toplu ulaşım
08:30 İstanbul’a 2 bin 500 yeni taksi için kritik adım İstanbul'a 2 bin 500 yeni taksi için kritik adım
08:13 Meteoroloji hafta sonu için uyardı: Kuvvetli sağanak yağış geliyor Meteoroloji hafta sonu için uyardı: Kuvvetli sağanak yağış geliyor
08:03 Rasim Ozan Kütahyalı’nın avukatından “masumiyet karinesi“ vurgusu Rasim Ozan Kütahyalı'nın avukatından "masumiyet karinesi" vurgusu
07:54 9 gollü çılgın maç Manchester United’tan tarihi geri dönüş 9 gollü çılgın maç! Manchester United'tan tarihi geri dönüş
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.04.2025 20:22:42. #7.12#
SON DAKİKA: CHP'den Yunanistan'a Tepki - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement