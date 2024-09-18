CHP, Eğitim Sorunlarını Afyonkarahisar\'da Tartıştı

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(AFYONKARAHİSAR) - CHP'nin eğitim alanındaki sorunlara dikkati çekmek için farklı illerde düzenlediği "Eğitim Buluşmaları", bu kez Afyonkarahisar'da gerçekleştirildi... Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, "CHP iktidarında bir köyde bir öğrenci varsa bile o köyde okullar açık olacak. Taşımalı eğitimle çocuklarımızı saatlerce uzağa göndermeyeceğiz" dedi.

CHP'nin farklı illerde düzenlediği "Eğitim Buluşmaları" sürüyor. CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş'ın başkanlığındaki heyet, Afyonkarahisar'ı ziyaret etti. Afyonkarahisar'daki temasları kapsamında heyet; CHP İl Başkanlığı, Valilik ve Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörlüğü'nü ziyaret etti. Özçağdaş daha sonra Akarçay'daki Halk Buluşması'na katıldı.

Buluşmadaki vatandaşlar ellerinde "Toplumsal cinsiyete duyarlı eğitim", "Öğretmene şiddete hayır", "Akademik özgürlük olmadan bilim üretilmez" ve "Taşımalı eğitim son bulsun" yazılı dövizler taşıdı. Buluşmaya ayrıca CHP Muğla Milletvekili Gizem Özcan ve CHP Afyonkarahisar İl Başkanı Faruk Duha Erhan katıldı.

"Eğitimin her alanında sorunlarımız var"

Özçağdaş, Halk Buluşması'nın açılışında yaptığı konuşmada, "Yıl sonu itibarıyla 45 ilde buluşmalarımızı gerçekleştirmiş olacağız. Bu hükümetin yaptığı en büyük kötülüklerden biri ortak aklı, tartışma kültürünü yok etmiş olması. İktidar partisine oy veren seçmenler de dahil olmak üzere kimse eğitimden memnun değil. Eğitimin her alanında sorunlarımız var. Öğrencilerin, öğretmenlerin, velilerin, akademisyenlerin sorunları var. Bir tek iktidarın sorunları yok" dedi.

"Öğrenciler, artan din dersi saatlerinden şikayetçi"

Buluşmada söz alan bir emekli öğretmen, "Günümüzde eğitim tamamen bitti. Devlet okullarında müfredatta hiçbir konu yok. Çocukların tarihe ilişkin herhangi bir bilgisi yok. Müfredatın baştan sona yenilenmesi lazım. Şu anda yeterli bir eğitim yok. Müfredatın yeniden ele alınması lazım" dedi. Bir başka veli ise din derslerinin saatlerinde artış yaşandığına dikkati çekti. "Bütün öğrenciler bundan şikayetçi" diye konuştu. Bir başka veli ise eğitim sistemini eleştirirken " AK Parti'den önceki eğitim sistemini istiyoruz" sözleriyle sitem etti.

"Köy okullarını açacağız"

Köy okullarının geri açılması talebini ileten bir katılımcının ardından değerlendirmelerde bulunan Özçağdaş'ın konuşmasından öne çıkan başlıklar şu şekilde:

"CHP iktidarında bir köyde bir öğrenci varsa bile o köyde okullar açık olacak. Taşımalı eğitimle çocuklarımızı saatlerce uzağa göndermeyeceğiz, yurtlarda yatırmayacağız. Köy okulları, tarımsal üretim ve kırsal kalkınma açısından da çok önemli. Türkiye'de bir gıda krizi yaşanıyorsa, AK Parti'nin 18 bin köy okulunu kapatmasındandır. Türkiye'de 32 bin köyde köy okulu yok. CHP olarak önemli gördüğümüz sorunlardan birisi budur. Köylerde okulların kapanması, köylerde tek bir memur tipinin yer almasını sağladı. İmamlar ve müezzinler. Köylerde öğretmenler, ziraatçılar, veterinerler de olmalı. Böylelikle köyün içerisinde fikirsel bir zenginlik olmalı.

20 bin öğretmen atayacaklar. Emekli kadar öğretmen atayacaklarını söylediler. Söylediklerini yapmayan bir iktidar var. AK Parti'nin bu ülkeyi oyalamasına izin vermeyeceğiz. Meslek liseleri marka liseler haline gelecek. İsimleri bile aynı. İnsanlar belli okullara gitmek istiyorlar çünkü marka değeri var. Biz meslek liselerinin hepsini aynı isme büründürdük. Ülkeyi 2050'lere, 2100'lere hazırlayacağız. Çocuklarımızı çırak yapmayacağız. Bizim ihtiyacımız olan şey, Türkiye'de yeni kamusal bir iklim yaratmak. İyi bir din eğitimi verseler iyiler deriz. Geldiklerinden beri ahlak ve din eğitiminde ileri de gitmiş değiliz. Bu iktidar her şeyi -mış gibi yapan bir iktidar.

CHP'nin perspektifi, çocukların 10 - 12 yaşında eğitim hayatlarından koparılması olamaz. Biz kimseye çırak yetiştirmekle mükellef bir parti değiliz. Eğer birilerinin çalışana ihtiyacı varsa ülkede 25 milyon işsiz var. Bir zahmet asgari ücret üzerinden 18 yaşın üzerindeki insanları işe alacaklar."