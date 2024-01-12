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CHP Eyüpsultan Belediye Başkan Adayı Mithat Bülent Özmen, Regaip Kandili'nde yurttaşlarla buluştu - Son Dakika
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CHP Eyüpsultan Belediye Başkan Adayı Mithat Bülent Özmen, Regaip Kandili'nde yurttaşlarla buluştu

CHP'nin Eyüpsultan Belediye Başkan Adayı Mithat Bülent Özmen, Regaip Kandili nedeniyle Eyüpsultan Camii'nde kıldığı namaz sonrasında yurttaşlarla bir araya gelerek kandil simidi dağıttı. Yurttaşlardan oy isteyen Özmen, Eyüpsultan ve Eyüpsultanlılar için daha iyi bir gelecek dileğinde bulundu.

12.01.2024 - 20:56,  Güncelleme: 20:57
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CHP'nin Eyüpsultan Belediye Başkan Adayı Mithat Bülent Özmen, Regaip Kandili nedeniyle Eyüpsultan Camii'nde kıldığı namaz sonrasında yurttaşlarla bir araya gelerek kandil simidi dağıttı. Yurttaşlardan oy isteyen Özmen, "Daha şimdiden görmeye başladık ki bize ve partimize büyük bir temayül var. Vatandaşlarımızın da bizim de hepimizin ortak dileği, Eyüpsultan ve Eyüpsultanlılarımız için daha iyi bir gelecek" dedi.

CHP'nin Eyüpsultan'dan belediye başkanı adayı olarak açıklanan, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki İGDAŞ'ın eski Genel Müdürü Dr. Mithat Bülent Özmen, Regaip Kandili dolayısıyla dün Eyüpsultan Camii'nde kıldığı namazın ardından yurttaşlardan ilk kez oy istedi. Özmen, cami önünde CHP Eyüpsultan İlçe Yönetimi ve partililerle birlikte cemaatin ve çevredeki yurttaşların kandilini kutlayıp kandil simidi dağıttı.

"AMACIMIZA ULAŞMAK İÇİN VAR GÜCÜMÜZLE ÇALIŞACAĞIZ"

Eyüpsultanlı olarak üç ayların başladığı Regaip Kandili gününün, bir siyasi olarak ilk kez yola çıkmanın kendisi için çok anlamlı başlangıç olduğunu dile getiren Özmen, şunları söyledi:

"Bugün seçim sürecimizde sahadaki ilk günümüz. Kendimi İstanbul'daki diğer tüm belediye başkanı adaylarından daha şanslı hissediyorum. Çünkü bir Eyüpsultanlı olarak, Eyüpsultanlı hemşehrilerimin karşısına belediye başkan adayı olarak çıktığım ilk gün, aynı zamanda Regaip Kandili dolayısıyla onlarla kucaklaştığımız gün oldu. Üstelik bunu yalnız Eyüpsultan ilçesi adına değil; İstanbul adına, Türk ve Müslümanlık tarihi adına Eyüpsultan Camii ve Ebu Eyyüb el-Ensari Türbesi'nin ruhani atmosferi altında gerçekleştik. Bugün İstanbul'daki ilk Türk eserinin ve İstanbul fatihi Fatih Sultan Mehmet'in ilk eserini yaptırdığı yerdeyiz. Bu toprağın kıymetini ve rahmetini tüm Eyüpsultanlılarla birlikte paylaşıyoruz. Daha şimdiden görmeye başladık ki bize ve partimize büyük bir temayül var. Vatandaşlarımızın da bizim de hepimizin ortak dileği, Eyüpsultan ve Eyüpsultanlılarımız için daha iyi bir gelecek. Altyapı eksiği kalmamış, trafik sorunu çözülmüş, daha yeşil, depreme karşı daha güvenli, insanının kıymetini bilen, yeni istihdam alanları yaratmış; çocuğuyla, genci ve yaşlısıyla daha mutlu bir Eyüpsultan... Burada, içinde kutsal emanetlerimizin bulunduğu bu mabette, bu gök kubbenin, bu çınarların altında, çalışma arkadaşlarımızla birlikte bunları başarmak için fırsat diledik. Amacımıza ulaşmak için var gücümüzle çalışacağız. Çünkü inancımız tam Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu'nun dediği gibi 'İstanbul kazanacak'. Hep birlikte kazanacağız."

CHP Eyüpsultan Belediye Başkan Adayı Mithat Bülent Özmen, Regaip Kandili\'nde yurttaşlarla buluştu
Kaynak: ANKA
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Son Dakika Güncel CHP Eyüpsultan Belediye Başkan Adayı Mithat Bülent Özmen, Regaip Kandili'nde yurttaşlarla buluştu - Son Dakika


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