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CHP Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Sevgi Kılıç, Euro Cup Women karşılaşmasında oyuncularımıza vize verilmemesini eleştirdi - Son Dakika
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CHP Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Sevgi Kılıç, Euro Cup Women karşılaşmasında oyuncularımıza vize verilmemesini eleştirdi

Bursa Uludağ Kadın Basketbol takımının EuroCup Women play-off turu rövanş karşılaşmasında oyuncularına vize verilmemesi nedeniyle Türk takımı sadece beş oyuncuyla mücadele etmek zorunda kaldı. CHP Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Sevgi Kılıç, bu durumu büyük bir saygısızlık ve adil oyun prensibine aykırı olarak nitelendirdi.

CHP Gençlik ve Spor Bakanlığı\'ndan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Sevgi Kılıç, Euro Cup Women karşılaşmasında oyuncularımıza vize verilmemesini eleştirdi
23.12.2023 - 12:50,
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CHP Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Sevgi Kılıç, "Euro Cup Women karşılaşmasında oyuncularımıza vize verilmeyerek, Türk takımının yalnızca beş oyuncusuyla oynamaya zorlanması, hem kadın sporcularımıza yapılan büyük bir saygısızlık, hem de sporun adil oyun prensibine aykırı bir davranıştır. Bu kabul edilemez" açıklamasını yaptı.

Bursa Uludağ Kadın Basketbol ve London Lions Women arasında Londra'da oynanan EuroCup Women play-off turu rövanş karşılaşmasında temsilcimiz Bursa Uludağ Basketbol'un sporcularına vize verilmemesi nedeniyle Türk takımı yalnızca beş oyuncusuyla müsabakaya çıkmak zorunda kaldı.

CHP Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Sevgi Kılıç, FIBA EuroCup Women Uluslararası kadın basketbol turnuvasında mücadele eden ve İngiltere vizesi alamadıkları için yedek oyuncuları ve antrenörlerinden mahrum kalan Türk takımı Bursa Uludağ Kadın Basketbol oyuncularının 1'i sakat 5 oyuncu ile maça çıkmak zorunda bırakılmasına tepki gösterdi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Sevgi Kılıç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Bursa Uludağ Kadın Basketbol ve London Lions Women takımları arasında düzenlenen Euro Cup Women karşılaşmasında oyuncularımıza vize verilmeyerek, Türk takımının yalnızca beş oyuncusuyla oynamaya zorlanması, hem kadın sporcularımıza yapılan büyük bir saygısızlık, hem de sporun adil oyun prensibine aykırı bir davranıştır. Bu kabul edilemez. Birleşik Krallık Türkiye Büyükelçisi Jill Morris başta olmak üzere Birleşik Krallık yetkilileri, Türkiye Basketbol Federasyonu ve FIBA'nın durumu izah etmesini bekliyoruz."

Kaynak: ANKA
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SON DAKİKA: CHP Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Sevgi Kılıç, Euro Cup Women karşılaşmasında oyuncularımıza vize verilmemesini eleştirdi - Son Dakika
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