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CHP Genel Başkan Yardımcısı Bulut: ÖSYM Sınav Ücretlerine Yüzde 165 Zam Yapıldı - Son Dakika
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CHP Genel Başkan Yardımcısı Bulut: ÖSYM Sınav Ücretlerine Yüzde 165 Zam Yapıldı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, ÖSYM'nin sınav ücretlerine yapılan yüzde 165 zamı eleştirerek, YKS 2024'te 3 oturum için alınacak ücretin 800 TL'yi aşacağını belirtti.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bulut: ÖSYM Sınav Ücretlerine Yüzde 165 Zam Yapıldı
26.01.2024 - 15:12,  Güncelleme: 15:13
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CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, "ÖSYM'nin sınavlarına girmek de lüks oldu. Memura yüzde 49,25 zammı reva görenler ÖSYM sınav ücretlerine yüzde 165 zam yaptı. YKS 2024'te, 3 oturum için alınacak ücret 800 TL'yi aşacak" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, X hesabından yaptığı paylaşımda artan artan ÖSYM ücretlerine tepki gösterdi.

Bulut'un paylaşımı şöyle:

"ÖSYM'nin sınavlarına girmek de lüks oldu. Memura yüzde 49,25 zammı reva görenler ÖSYM sınav ücretlerine yüzde 165 zam yaptı. YKS 2024'te, 3 oturum için alınacak ücret 800 TL'yi aşacak!"

Kaynak: ANKA
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Cumhuriyet Halk Partisi, Burhanettin Bulut, YKS, Politika, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: CHP Genel Başkan Yardımcısı Bulut: ÖSYM Sınav Ücretlerine Yüzde 165 Zam Yapıldı - Son Dakika
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