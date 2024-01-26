CHP Genel Başkan Yardımcısı Bulut: ÖSYM Sınav Ücretlerine Yüzde 165 Zam Yapıldı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, "ÖSYM'nin sınavlarına girmek de lüks oldu. Memura yüzde 49,25 zammı reva görenler ÖSYM sınav ücretlerine yüzde 165 zam yaptı. YKS 2024'te, 3 oturum için alınacak ücret 800 TL'yi aşacak" dedi.
CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, X hesabından yaptığı paylaşımda artan artan ÖSYM ücretlerine tepki gösterdi.
Bulut'un paylaşımı şöyle:
"ÖSYM'nin sınavlarına girmek de lüks oldu. Memura yüzde 49,25 zammı reva görenler ÖSYM sınav ücretlerine yüzde 165 zam yaptı. YKS 2024'te, 3 oturum için alınacak ücret 800 TL'yi aşacak!"
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