CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Taşcıer: Açlık sınırının asgari ücrete dayandığını görüyoruz

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Taşcıer, açlık sınırının, 2024 yılı asgari ücretine dayanmasını eleştirdi. Taşcıer, "Bugün Şubat ayı bitiyor ve açlık sınırının daha şimdiden asgari ücrete dayandığını görüyoruz. TÜRK-İŞ'in tespitine göre açlık sınırı 16 bin 257 lira oldu. Bugün 86 milyonun büyük bir kesimi açlık sınırının, çok daha büyük bir kesiminin de yoksulluk sınırı altında yaşadığı ortada" dedi.
Gamze Taşcıer, Asgari ücret ve emekli maaşlarının yetersiz olduğunu vurguladı, "Çalışanların yarısının 17 bin lira asgari ve buna yakın ücretler aldığı, 10 bin lira emekli maaşının genel aylık haline geldiği ülkemizde, yoksul olmamak için gereken kazancın 53 bin liraya dayandığını görüyoruz" diye konuştu.
"AÇLIK SINIRININ ASGARİ ÜCRETE DAYANDIĞINI GÖRÜYORUZ"
Taşcıer, maaşlara ilişkin şunları söyledi:
"2024 yılı için ilan edilen asgari ücretin yerel seçimi bile çıkarmayacağını, birkaç aya kalmadan açlık sınırının asgari ücreti geçeceğini daha o günden söylemiştik. Bugün Şubat ayı bitiyor ve açlık sınırının daha şimdiden asgari ücrete dayandığını görüyoruz. TÜRK-İŞ'in tespitine göre açlık sınırı 16 bin 257 lira oldu. Tek asgari ücretin girdiği bir hanede aç kalmamak için bile bütün maaşı vermek gerekiyor. Daha bunun içerisinde kirası, elektriği, doğalgazı, çocukların eğitimi yok. Yani milyonlarca insanımız bir hayat yaşamıyor, karın tokluğuna hayatta kalmaya çalışıyor.
Böyle bir enflasyon ortamında, daha yarının bile öngörülemediği ekonomik koşullarda, iktidarın yılda tek sefer asgari ücret tespiti yapma inadının, derin bir sefalet yaratacağını ifade etmiştik. Maalesef bir kez daha haklı çıkıyoruz.
"YOKSUL OLMAMAK İÇİN GEREKEN KAZANÇ 53 BİN LİRA"
Çalışanların yarısının 17 bin lira asgari ve buna yakın ücretler aldığı, 10 bin lira emekli maaşının genel aylık haline geldiği ülkemizde, yoksul olmamak için gereken kazancın 53 bin liraya dayandığını görüyoruz. Bugün 86 milyonun büyük bir kesimi açlık sınırının, çok daha büyük bir kesiminin de yoksulluk sınırı altında yaşadığı ortada. Asgari ücret bu yıl bir daha artmayacak denildi. Ama bu gerçekler ortadayken, asgari ücretin değil yıl ortasında yenilenmesi, daha bugünden yeniden ele alınması şart oldu. CHP olarak asgari ücretin üç ayda bir yeniden belirlenmesi ve en düşük emekli aylığının asgari ücret seviyesine çıkarılmasına yönelik çağrımızı tekrar ifade ediyoruz."
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