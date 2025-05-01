CHP Genel Başkanı Özel, Başakşehir mitinginde konuştu Açıklaması - Son Dakika
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CHP Genel Başkanı Özel, Başakşehir mitinginde konuştu Açıklaması

CHP Genel Başkanı Özel, Başakşehir mitinginde konuştu Açıklaması

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk ve terör soruşturmalarının ardından partisince Başakşehir'de düzenlenen mitinge katıldı.

01.05.2025 01:03
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk ve terör soruşturmalarının ardından partisince Başakşehir'de düzenlenen mitinge katıldı.

"Millet iradesine sahip çıkıyor" mottosuyla gerçekleştirilen mitingde konuşan Özel, İBB'ye yönelik ikinci dalga operasyonu yapıldığını belirterek, tüm arkadaşlarının ahlakına, onuruna, temizliğine kefil olduklarını, hepsinin yanında ve aslan gibi arkalarında durduklarını kaydetti.

Özel, Kanal İstanbul'un, Boğaz'ın, Marmara Denizi'nin tüm dengesini bozacağını savunarak, bazı görüşlere göre büyük İstanbul depremine karşı fevkalade güvensiz bir ada yaratacağını söyledi.

Ekonomiye faydası olmayacak Kanal İstanbul'un, çevreye, doğaya büyük bir ihanet anlamına gelen rant projesi olduğunu öne süren Özel, "İstanbul'un muhafızı Ekrem İmamoğlu bu projeye geçit vermemiş, İSKİ'yle, İmar Müdürlüğüyle birlikte bu projenin karşısında en net tavrı almıştır." dedi.

Özel, Kanal İstanbul'un maliyetinin 65 milyar dolar olduğunu iddia ederek, bu parayla 1,5 milyon sosyal konut yapılabileceğini, tüm İstanbul'un depreme karşı dirençli hale getirilebileceğini kaydetti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yurt dışından dönerek, grup toplantısında konuştuğunu anımsatan Özel, "Grup konuşmasında dilinin altından baklayı çıkardı. 'Bakın daha kaç CHP'li cumhurbaşkanlığı yolunda telef olacak.' dedi. 'Ben Ekrem İmamoğlu'nu hapishaneye koydum, onu telef ettim.' diyor. Sen Ekrem İmamoğlu'nu telef edemezsin ama bu aziz millet Ekrem İmamoğlu'nu taltif edecek, cumhurbaşkanlığı makamına getirecek. Bana diyor ki 'Sen de o yola düşecek misin, sen de telef olacak mısın?'. Ne beni ne Ekrem Bey'i ne bir CHP'liyi sen telef edemezsin." diye konuştu.

Özel, erken seçim için meydanların, sokakların ve mücadelenin kendilerinin olduğunu belirterek, şöyle devam etti:

"Karşımıza çıkamıyorsun, sandığı koyamıyorsun, referandum dahi yapamıyorsun. Çoğunluk enerjisi bizde. Dünya siyaset tarihinin en büyük dayanışmasıyla 23 Mart'ta 15,5 milyon kişiyle Ekrem Başkan'ı aday gösterdik. Ardından dünya siyaset tarihinin en büyük imza kampanyasıyla hem adayımıza özgürlük istediğimiz hem erken seçim talep ettiğimiz bir kampanyayı başlattık. İmzalar hızla toplanıyor. Tüm siyasi partilerin yöneticilerine ve üyelerine gösterdikleri dayanışma için teşekkür ediyorum."

Mitingde konuşma yapan CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik de Ekrem İmamoğlu'nun cezaevinden gönderdiği mesajı okudu.

Kaynak: AA

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