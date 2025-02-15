CHP Genel Başkanı Özel: "Cumhurbaşkanı Adayımızı Belirleyeceğiz. Yürüyüşümüze Büyük Bir Kararlılıkla İlerleyeceğiz"

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(MANİSA)- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Manisa'da Manisa'da Ahmetli Belediyesi'ni ziyaret etti. Partisinin 31 Mart yerel seçimlerinde kentteki başarısına dikkat çeken Özel, "Manisa'da Türkiye rekorları kırmaya devam edeceğiz. İnşallah en kısa sürede biz istiyoruz ki bugün iktidar olalım. Gelecek hafta adaylar başvuracak. 23'ünde bütün Türkiye'de, Ahmetli dahil sandıklar kurulacak. Cumhurbaşkanı adayımızı belirleyeceğiz. Yürüyüşümüze büyük bir kararlılıkla ilerleyeceğiz. Biz partinin başına geldik. Manisa'da böyle bir yapıyla, nüfusun yüzde 93'ünü yönetiyoruz. Ferdi Başkanın Ahmetli'ye yaptıkları, sizin yaptıklarınız ortada. Manisa'ya yapılanlar ortada. Hele bir parti iktidar olsun o zaman Manisalılar, Ahmetlililer, Gökkayalılar, bugüne kadar ne eksik kaldıysa hepsinin hızla nasıl telafi edildiğini görecek" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Manisa'da Ahmetli Belediye Başkanı Fuat Mintaş'ı ziyaret etti. CHP Lideri Özel, burada yaptığı konuşmada, "Ahmetli, 1989'da Hüseyin Kolay ile Sosyal Demokrat Halkçı Parti'nin kazandığı, 2004 yılında da Sözüer Başkanımızın kazandığı ve o günden bugüne de yönetmeye hasret olduğumuz bir ilçemizdi. İkisi de burada sağ olsunlar. Geçen seçimlerde çok istememize rağmen olmamıştı. Ama bu sefer, hem de ittifakların olmamasına rağmen hem Ahmetli'de hem Manisa'da çok büyük bir başarı elde ettik. Ben sizin şahsınızda hem CHP belediye meclis grubunu kutluyorum hem de diğer partilerden seçilen belediye meclis üyelerini de kutluyor ve başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

"İki kişiden birinin oyunu kazandık"

Özel, sözlerinin devamında ise şunları kaydetti:

"Bugün tabii çok özel bir gün. Sizin yanınızda Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız oturuyor. 2009'da ben adaydım. 2004'te, bizden önceki seçimde belediye başkanlığında yüzde 6, belediye meclisinde yüzde 9 oyla Manisa seçimlerini sonuçlandırmıştık. Yüzde 6 ile aldığımız yerden o günden bugüne hep birlikte, milletvekillerimizle, bugünkü milletvekillerimizle yüzde 60'a yakın oyla Manisa'yı kazandık. Siz Ahmetli'de her iki kişiden birinin oyunu aldınız, çok büyük bir iş yaptınız Yanımızda bugün benimle birlikte Manisa'da Cumhuriyet Halk Partili dört milletvekili var. İlk kez dördümüz birlikte siyasi çalışma yapıyoruz. Sayın Bakanımız Selma Aliye Kavaf listelerimizden seçilmişti, DEVA Partisi'ne gitmişti. Partide yaşanan sürecin sonucunda kendisi siyasete önce bağımsız devam etmeye, sonra da baba evine gelmeye, bizimle birlikte olmaya karar verdi. Değerli yol arkadaşlarım, siyasete girdiğimiz ilk günden beri birlikte olduğumuz Sayın Bekir Başevirgen ve Vehbi Bakırlıoğlu ile bugün birlikteyiz. Manisa'nın tek kadın milletvekili olması bizim açımızdan çok çok kıymetli. Türkiye'de yedi kadın il başkanımız var. Yedi kadın il başkanımızdan biri Manisa'da ve hemen benim yanımda Manisa'nın İl Başkanı İlksen kardeşimiz var. Bu büyük yol yürüyüşte, yanımızda biraz önce bütün belediye başkanlarımız oradaydı. Bazen parti içi yarıştık, bazen birlikte olduk. Kiminle birlikte geçmişte Manisa'da yol yürüdüysek, bugün hep birlikte CHP ailesi bir bütün olarak hem bir arada hem de görevin başında. Herkes önemli görevlerde. Olmayanları da önümüzdeki dönemlerde önemli görevler bekliyor. O açıdan büyük bir huzurla, büyük bir mutlulukla birazdan Salihli Belediyemizin ziyaretinden sonra tüm belediye başkanlarımızın 31 Mart'tan Aralık ayına kadarki karnelerini değerlendireceğimiz toplantı olacak.

"Hizmetlerimiz milletimizden büyük teveccüh görüyor"

Çok fazla detayı burada basın önünde paylaşmak mümkün değil. Ama büyük bir mutlulukla söyleyebilirim ki hem Ahmetli'deki sizin performansınız hem Büyükşehir Belediye Başkanımızın performansı milletimizden büyük teveccüh görüyor. Biz biliyorduk Manisa Büyükşehir'i kazanacağımızı. Rakamlar vererek, iyiye gittiğimizi söyleyerek, yüzde 50'yi zorladığımızı söyleyerek son 15 güne girmiştik. Seçim akşamı yüzde 60 oyu görünce şaşıranlar bugün bu oyun da çok ötesinde bir memnuniyet oranını biz ölçtüğümüz gibi herhalde onlar da ölçüyor. Manisalılar memnun, Ahmetliler memnun. Elbette yapılacak çok iş var. Ama daha bir yıl dolmaksızın yapılan işlerde önemli rakamlar var. Benim hesabıma göre üç - dört futbol sahası kadar parke taşını Ahmetli'mize döşemişsiniz Sayın Başkan; 22 bin metrekare. Çok önemli bir rakam. Senelerdir gider geliriz buraya. Yolda bizi çeviren arabalar 'Düz geçiyor, şu Ahmeli'ye girmiyorlar. Hastamız, yaşlımız yola kadar yürüyor' derlerdi. Salihli'den Manisa'ya giden arabaların Ahmetli'ye girmesi bile… 20 yıldır şu Ahmetli'nin sesini duymamışlardı. Ben biliyorum. Hemen ilk iş o yapıldı. Temizlenen derelerden, çaylardan tutun, işletilen arıtma tesislerine, yeni başlanan hayvan barınağına, mevcut olanın en iyi şekilde korunmasına ve yeni bir hayvan barınağına kadar... Bunun yanında bizim göz bebeğimiz, Gökkaya'mıza yapılan park ve düğün salonuna, buradaki Yunus Emre Parkı'na kadar. Birileri son bir yılda ne yaptı? Yunus Emre'nin adını kirlettiler, Yunus Emre Vakfı üzerinden. Yunus Emre'nin sözü de özü de bir insana dairdir, bize dairdir. Ona uygun olarak şimdi Yunus Emre'nin en iyi şekilde anılacağı bir park yapılıyor. Belki ilerleyen zamanlarda Yunus Emre Parkı ile birlikte burada sosyal etkinlikler yaparız. Ahmetli'nin böyle şeylere çok ihtiyacı var. Bunun yanında yapılan işlere baktığımızda iyi bir başlangıç görülüyor. Ben zaten Manisa'nın adaylarına da özenle baktığımız gibi adayların seçildikten sonraki performanslarına da öyle bakıyorum. O açıdan Ahmetli'nin memnuniyeti bizi de memnun etmiştir. Çok iyi bir karneniz var. Bugün size de teslim edilecek tabii."

"Manisa'yı bir dünya şehri noktasına getireceğiz"

"Büyükşehir Belediye başkanımız da Türkiye'deki bütün büyükşehirler içinde ilk üçe girmiş. Üçüncü sırada yer almış. Çok önemli bir başarı elde etti kendisi. Yine o gece de Türkiye sıralamasında bizim aldığımız oy oranı olarak bir şehirdeki küçük bir farkla üçüncüydü. Şimdi de memnuniyette, Türkiye'de üçüncü ve muhteşem bir sonuçla inşallah bunu artırarak devam ettireceğiz. Yüzlerin güldüğü, bir şehirden bir partinin Türkiye'deki bütün gençlik kollarının, Ülkü Ocakları'nın, bilmem işte her şeyinin bir şekilde finanse edildiği, spor kulüplerinin bu işlere alet edildiği, bir göz bebeğimiz Manisaspor'umuz dururken, ben hala her sabah Ankara'da koşarken sırtımda Manisaspor formasıyla koşuyorum. Manisaspor'un bir köşeye itilip de bir başka kulüp üzerinden o kulübe sekiz tane fotoğrafçı, biri kulüpte yok. Yedisi Ankara'da siyasetçilerin peşinde geziyor, genel başkan yardımcılarının peşinde geziyor. Öyle bir siyasetten, bütün görevlere Manisa'nın evlatlarının getirildiği, çalışarak para kazandıkları, kimsenin bankamatik memurluğu yapmadığı, hiçbir yapıya Manisa'nın kaynaklarının aktarılmadığı, aksine Manisa'ya kaynak aktarıldığı bir sürece geldik. Ümit ediyoruz bundan sonra da böyle devam edeceğiz. Yani bu verilen oyların hiçbir tanesi öylesine verilmiş oylar değil. Bu oyların hepsi Manisa'nın bir evladı partinin başında. Bir evladı Büyükşehir'e talip, bir evladı Ahmetli'ye talip, diğer evlatları milletvekilleriyle, belediye başkanlarıyla Manisa'nın içinden gelmiş bu çocuklar bizim derdimizi çözerler dediler. Bu arkadaşlar da böyme çalışıyorlar. Çok da iyi sonuçlar alınıyor. Manisa'da Türkiye rekorları kırmaya devam edeceğiz. İnşallah en kısa sürede biz istiyoruz ki bugün iktidar olalım. Gelecek hafta adaylar başvuracak. 23'ünde bütün Türkiye'de, Ahmetli dahil sandıklar kurulacak. Cumhurbaşkanı adayımızı belirleyeceğiz. Yürüyüşümüze büyük bir kararlılıkla ilerleyeceğiz. Biz partinin başına geldik. Manisa'da böyle bir yapıyla, nüfusun yüzde 93'ünü yönetiyoruz. Ferdi Başkanın Ahmetli'ye yaptıkları, sizin yaptıklarınız ortada. Manisa'ya yapılanlar ortada. Hele bir parti iktidar olsun o zaman Manisalılar, Ahmetlililer, Gökkayalılar, bugüne kadar ne eksik kaldıysa hepsinin hızla nasıl telafi edildiğini görecek. Manisa zaten Türkiye için önemli bir şehirdir. Ama adil yönetilecek, dürüst yönetilecek ve Manisa'yı bir dünya şehri noktasına getireceğiz. Dünyadan çok büyük yatırımlar gelmeye başlayacak. Devam edecek. Biz hem Manisa'nın hem Türkiye'nin Cumhuriyet'in ikinci yüzyılında nasıl birinci yüzyılında önce kurtuluş, sonra kuruluş ve bir ışık hızıyla yukarıya doğru gitmek varken, yanlış gitmiş bu Ahmetli 135 yıl önce depremle çökmüş, İstiklal Savaşı sırasında Yunan askerinin yakıp geçtiği ama çok önemli bir müdafaa, direniş hattı kenti olmuş bir yerdir. Günü geldiğinde Ahmetli hem Cumhuriyet'e katkılarıyla hem de bugüne kadar ki tutumuyla, duruşuyla neyi hak ediyorsa inşallah onu hep birlikte sağlayacağız."