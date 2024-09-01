CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Balık Av Sezonunun Açılışı Dolayısıyla Balıkçılarla Buluştu

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Haber: OKTAY YILDIRIM - Kamera: UMUT EMRE GÖKBULUT

(İSTANBUL) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Balık Av Sezonunun Açılışı dolayısıyla İstanbul Rumelifeneri'nde balıkçılarla bir araya geldi. Av yasağının bitimiyle birlikte denize açılan Özel "Doğru avlanırsa en uygun fiyatlı protein, en değerli protein balık. Bu ülkede ne açlık kalır, ne yoksulluk kalır, ne beslenemeyen çocuklar kalır, ne hastalıklar kalır, hepsi hallolur" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Balık Av Sezonunun Açılışı nedeniyle İstanbul Rumelifeneri'nde balıkçılarla bir araya geldi. Av yasağının bitimiyle birlikte denize açılan Özel daha sonra bir açıklama yaptı. Doğru avlanırsa en uygun fiyatlı protein, en değerli proteinin balık olduğunu belirten Özel şunları söyledi:

"Esas çare bir denizcilik bakanlığının kurulması"

"31 Ağustosu 1 Eylüle bağlayan gece saat 12'yi geçti ve av yasağı bitti. Bütün bir yazı bu geceye ve bundan sonrasına hazırlıkla geçiren, ekmeğini denizden çıkaran kardeşlerimizle birlikte denize açıldık. Hep beraber Vira bismillah dedik. Bundan sonra kazançlarının bol olmasını, bereketli olmasını diledik. Tabii Rumelifeneri'ndeyiz. Geçen sene burada sekiz dokuz metrelik dalgaların yarattığı büyük bir yıkım olmuştu. Bunun onarılmaması durumunda gelecek sene büyük bir felaket olur diyorlar. Bunun bir kez söylememiz gerekiyor. İkincisi artık balıkçı kendisine gerçekten sahip çıkılmasını bekliyor. Bizim Barış Karadeniz milletvekilimizin önerisiyle mecliste kurulan komisyon aslında neler yapılması gerektiğini tek tek sıraladı iş bunları uygulamakta. Maalesef hükümet bunları uygulamadığı için ciddi sıkıntılar var. Yani av sezonunun küçük tekneler için 15 Ağustos'ta başlayıp da boy kontrollü avlanmaya izin verilmesinden tutun da ÖTV dışında KDV'nin de balıkçı teknelerine mazotsuz verilmesini, çok sayıda günlük öneri var ama esas çare bir denizcilik bakanlığının kurulması.

"CHP iktidarında ilk atanan bakanlar kurulunda bir denizcilik bakanı olacak"

Üç tarafı denizlerle çevrili ve Marmara Denizi gibi dünyanın en kıymetli iç denizine sahip ülkemizde bir denizcilik bakanlığı yok. Denizcilik Bakanlığı olmadığı için balıkçıların sorunlarını dinleyen, çözüme kavuşturacak mekanizmalar çok zayıf ve hantal kalıyor. Bunun yanında bakanlık hem balıkçıları konacak hem balıkları koruyacak hem su altı varlıklarını koruyacak hem Türkiye'nin geleceğine gelecek nesillerine de bu türleri saklamasını aktarmasını sağlayacaklar. Balıkçılar bilinçli balıkçılığa karşı değiller. Aksine diyorlar ki bize katkı sağlasınlar. Balığın boyunu ölçecek makinaları almak herkese zorunlu olsun ama devlet bu işlerde birazcık hem zorlayıcı olsun hem de birazcık kolaylaştırıcı olsun satın almak açısından teşvikler verilsin. Örneğin balığın boyunu ölçecek bir cihazın alınmasına teşvik verir ise hatta bu cihazlar alınıp bu balıkçılara bedava verilse hiçbir küçük balık avlamanın peşinde değil. O yüzden bilinçli balıkçılık çok önemli. Bu konuda Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında ilk atanan bakanlar kurulunda bir denizcilik bakanı olacak.

"Vira Bismillah"

Ve o balıkçıların sorununu, balıkçılığın sorununu her daim birinci gündemi yapacak. Biz bu ülkede balıkçıların yüzünü güldürürsek, onlar da hepimizin yüzünü güldürecekler. En kıymetli, en değerli ve doğru avlanırsa en uygun fiyatlı protein, en değerli protein balık. Bu ülkede ne açlık kalır, ne yoksulluk kalır, ne beslenemeyen çocuklar kalır, ne hastalıklar kalır, hepsi hallolur. Yeter ki bu kardeşlerimizin sesi dinlensin. Biz bugün onları dinlemeye seslerini duyurmaya geldik. Dediklerini duyduk, iktidarımızda bunları yapacağız. Ama şimdi sezon açılıyor. Çok kıymetli bir gecedeyiz. Şimdi hep birlikte vira bismillah diyoruz. Vira bismillah. Vira bismillah. Vira bismillah. Vira bismillah. Rast gelsin inşallah."