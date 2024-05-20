CHP Genel Başkanı Özgür Özel, EŞİK Platformu temsilcileriyle görüştü

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(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka ile birlikte Eşitlik İçin Kadın Platformu'nun (EŞİK) temsilcileriyle görüştü. EŞİK platformunun taleplerini dinleyen Özel, "Mevcut Anayasa'ya uymayanlarla Anayasa yapılmaz. Erdoğan'ın gündeminde Anayasa var. Benim gündemimde ise Anayasa'ya harfiyen uyulması var. İstanbul Sözleşmesi'ni hukuksuzca feshedenlerle yeni bir anayasa konuşmak zaman kaybı olur" dedi.

CHP'den yapılan açıklamaya göre, CHP lideri Özel, CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka ile birlikte 300'ü aşkın bileşeni bulunan EŞİK'in temsilcileriyle görüştü. EŞİK Platformu'nun temsilcileri Hülya Gülbahar, Serap Dalkılıç, Özlem Günel Tekşen, Teşrife Boysan, Ayşe Aydan Barut, Özgül Kaptan ve Meral Güler, toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadın hakları alanlarında güçlü adımlar atılması talepleriyle CHP Genel Merkezi'nde CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka'yı ve Kadın Kolları Genel Sekreteri Mehtap Yücel'i ziyaret etti.

Nazlıaka, EŞİK Platformu'nun temsilcilerine eşitlik mücadelesinde birlikte hareket edeceklerini söyledi. Daha sonra Nazlıaka heyeti CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile buluşturdu. Heyet, Özel'e "9. Yargı Paketi içerisinde yer alan 'etki ajanlığı', evli kadınların kendi soyadlarını kullanma hakkı, 6284 sayılı şiddeti önleme yasasının tek yaptırımı olan zorlama hapsinin işlevsizleştirilmesi ve iktidarın yeniden gündeme getirdiği yeni Anayasa yapılması" konularındaki görüşlerini dile getirndi.

Ayrıca 15 Mayıs'ta Resmi Gazete'de yayımlanan "Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesi" için tüm illerde kurulacak yeni kurullarla ilgili genelgenin sakıncalarına değinildi.

"Kadının soyadı hakkında yanındayız"

Heyet adına ilk sözü alan avukat Hülya Gülbahar, 9. Yargı Paketi içerisinde yer alan 'etki ajanlığı' ve evli kadınların kendi soyadlarını kullanma hakkına değindi. Gülbahar, etki ajanlığının ilk etapta gazetecilere yönelik kullanılacağı algısı yaratılsa da Türkiye'de yaşayan herkes için büyük bir tehdit oluşturduğuna dikkati çekti. Kadın Sivil Toplum Kuruluşları dahil tüm toplumsal örgütlerin varlığına, STK yöneticilerinin ve aktivistlerin hukuki güvenliğine dair tehdit oluşturduğunu vurguladı.

Ayrıca 9. Yargı Paketi'nde kadının kendi soyadını kullanma hakkının ihlal edileceğine de değinen Gülbayar, "İktidar, ailenin reisi erkektir bakış açısı ile hareket ediyor. Evlenen kadının eşinin soyadını almasını şart koşuyor. Bu zihniyet soyun erkekten devam ettiği anlayışını hakim kılmak istiyor. Bu paketteki yanlış düzenlemelere karşı mücadelede sizin desteğinizi talep ediyoruz" diye konuştu.

CHP lideri Özel de "Evli kadının soyadı konusunda size tam destek vereceğiz. İstanbul Sözleşmesi'ni kaldırırken 6284'e sığındılar şimdi onu da değiştirmeye çalışıyorlar. Sırada boşanan kadının nafaka hakkı var. Esas hedeflerinde ise Medeni Kanun var" ifadesini kullandı.

Eşitlik konusunda partinin çok ciddi bir adım attığına değinen Özel, "Gölge kabinenin yarısını kadınlar oluşturuyor, yerel yönetimlerde kadın sayısını artırdık. Önümüzdeki dönemde kadın temsil oranını daha da artırmayı hedefliyoruz" şeklinde konuştu. Özel, 9. Yargı Paketi'nde yer alan etki ajanlığı konusunda "Bu düzenlemeyle propaganda yapmayı dahi suç haline getiriyorlar. Bu kabul edilemez" dedi.

"Anayasa'ya uymayanlarla Anayasa yapılmaz"

Eşik Platformu'nun "Anayasa konusunda müzakere dahi yapılmamalıdır" talebini de dinleyen Özel, "Bu bakış açısını çok önemsiyorum. Mevcut Anayasa'ya uymayanlarla Anayasa yapılmaz. Erdoğan'ın gündeminde Anayasa var. Benim gündemimde ise Anayasa'ya harfiyen uyulması var. İstanbul Sözleşmesi'ni hukuksuzca feshedenlerle yeni bir anayasa konuşmak zaman kaybı olur" açıklamasını yaptı.

Görüşmede "Yargı Paketi'ndeki 6284 sayılı Kanun'da şiddet konusunda tek yaptırım olan zorlama hapsin itiraza açık hale getirilmesinin yasanın işlevini ortadan kaldıracağı" dile getirildi. Paketteki mükerrer suçlulara getirilen ceza indirimlerinin cezasızlık politikalarının devamı anlamına geleceği vurgulandı.

Görüşmenin sonunda, EŞİK Platformu 9. Yargı Paketi, Anayasa tartışmaları, mor, yeşil kamucu ekonomi ve yerel yönetimlerde eşitlik konusunda görüşlerini içeren bir dosya sundu.