 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile TİP Genel Başkanı Erkan Baş, CHP Genel Merkez'de bir araya geldi - Son Dakika
Üye Girişi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile TİP Genel Başkanı Erkan Baş, CHP Genel Merkez'de bir araya geldi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş, bugün CHP Genel Merkez'de bir araya geldi. Görüşme yaklaşık 40 dakika sürdü ve görüşmenin ardından açıklama yapılmadı.

24.01.2024 - 16:21,  Güncelleme: 16:21
Abone Ol

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş, bugün CHP Genel Merkez'de bir araya geldi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile TİP Genel Başkanı Erkan Baş, bugün CHP Genel Merkez'de bir araya geldi.

TİP heyetinde Baş'ın yanı sıra; Genel Başkan Yardımcısı Doğan Ergün, Parti Sözcüsü Sera Kadıgil, Örgütlenmeden Sorumlu MYK Üyesi Yunus Başaran yer aldı. CHP heyeti ise Genel Sekreter Selin Sayek Böke, Parti Sözcüsü Deniz Yücel, Yurt İçi ve Yurt Dışı Örgütlenmeden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ensar Aytekin'den oluştu. Görüşme yaklaşık 40 dakika sürdü. Görüşmenin ardından açıklama yapılmadı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile TİP Genel Başkanı Erkan Baş, CHP Genel Merkez\'de bir araya geldi
Kaynak: ANKA
YORUMLAR

Cumhuriyet Halk Partisi, Erkan Baş, Partiler, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile TİP Genel Başkanı Erkan Baş, CHP Genel Merkez'de bir araya geldi - Son Dakika


19:18
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran ile ilişkilerimizin geliştirilmesine yönelik olarak 10 yeni anlaşmaya imza attık Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran ile ilişkilerimizin geliştirilmesine yönelik olarak 10 yeni anlaşmaya imza attık
19:14
Canlı anlatım! Mücadele tempolu başladı Canlı anlatım! Mücadele tempolu başladı
18:23
'Başkan olacak mısınız?' diye sorulan Erden Timur hiç düşünmeden yanıt verdi "Başkan olacak mısınız?" diye sorulan Erden Timur hiç düşünmeden yanıt verdi
17:50
BBP lideri Destici: PKK'nın sözcüsü İsveç'le biz nasıl müttefik olacağız? BBP lideri Destici: PKK'nın sözcüsü İsveç'le biz nasıl müttefik olacağız?
17:38
Çin'de apartman yangınında 39 kişi hayatını kaybetti Çin'de apartman yangınında 39 kişi hayatını kaybetti
17:21
Fenerbahçe'de sürpriz gelişme! Yıldız futbolcu uçaktan iner inmez kadroya alındı Fenerbahçe'de sürpriz gelişme! Yıldız futbolcu uçaktan iner inmez kadroya alındı
17:16
MHP, 55 belediye başkan adayını daha açıkladı MHP, 55 belediye başkan adayını daha açıkladı
16:52
AK Parti'de İsveç'in NATO üyeliğine iki milletvekili ret oyu verdi AK Parti'de İsveç'in NATO üyeliğine iki milletvekili ret oyu verdi

Son Dakika
19:18 Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran ile ilişkilerimizin geliştirilmesine yönelik olarak 10 yeni anlaşmaya imza attık
19:14 Canlı anlatım! Mücadele tempolu başladı
18:23 "Başkan olacak mısınız?" diye sorulan Erden Timur hiç düşünmeden yanıt verdi
17:50 BBP lideri Destici: PKK'nın sözcüsü İsveç'le biz nasıl müttefik olacağız?
17:38 Çin'de apartman yangınında 39 kişi hayatını kaybetti
17:21 Fenerbahçe'de sürpriz gelişme! Yıldız futbolcu uçaktan iner inmez kadroya alındı
17:16 MHP, 55 belediye başkan adayını daha açıkladı
16:52 AK Parti'de İsveç'in NATO üyeliğine iki milletvekili ret oyu verdi
16:45 ABD'li milyarder Elon Musk: İsmim oldukça Yahudi ismi, Yahudi gibiyim
16:34 Sadece 1 maça daha çıksa bambaşka bir senaryo olacaktı! Galatasaray, Angelino'nun biletini kesti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.01.2024 20:18:57. #1.13#
SON DAKİKA: CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile TİP Genel Başkanı Erkan Baş, CHP Genel Merkez'de bir araya geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement