CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İrem Yaman ve Mert Matic'in nikah törenine katıldı

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(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ankara'da eski milli tekvandocu İrem Yaman ve milli voleybolcu Mert Matic'in nikah törenine katıldı. Özel, CHP'ye katılacağını açıkladığı İrem Yaman'a parti rozetini taktı.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, Ankara'da eski milli tekvandocu İrem Yaman ve milli voleybolcu Mert Matic'in nikah törenine katıldı. Çiftin nikah şahitliğini yapan CHP lideri Özel, Yaman ile Matic ailelerine hayırlı olsun dileklerini iletti. Özel, CHP'ye katılacağını açıkladığı İrem Yaman'a da parti rozetini taktı.