CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İspanya, Norveç ve İrlanda\'nın Filistin Devleti\'ni tanıma kararını memnuniyetle karşıladı

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(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, " İspanya'nın, Norveç'in ve İrlanda'nın Filistin Devleti'ni tanıma yönündeki kararlılıklarını büyük bir memnuniyetle karşılıyorum. Dünya ülkelerini Gazze'de devam eden insanlık dışı duruma karşı ses yükseltmeye ve Filistin Devleti'ni tanımaya davet ediyorum" dedi.

Özgür Özel, resmi X hesabından yaptığı paylaşım şöyle:

"İspanya'nın, Norveç'in ve İrlanda'nın Filistin Devleti'ni tanıma yönündeki kararlılıklarını büyük bir memnuniyetle karşılıyorum. Dünya ülkelerini Gazze'de devam eden insanlık dışı duruma karşı ses yükseltmeye ve Filistin Devleti'ni tanımaya davet ediyorum."