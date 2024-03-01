CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul ve Türkiye İttifakı\'na çağrıda bulundu

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Hiç ayrım yapmadan Türk'ü, Kürt'ü, Laz'ı, Çerkez'i, göçmeni, hep beraber bütün demokratları, İstanbul'da İstanbul İttifakı'na, Türkiye'de Türkiye İttifakı'na davet ediyoruz." dedi.
Beykoz Paşabahçe Meydanı'ndaki halk buluşmasında otobüsün üstünden katılımcılara seslenen Özel, CHP'li belediye başkanlarının 1 Nisan'dan itibaren yoksulluğu yönetmek için değil yok etmek için göreve geleceğini söyledi.
Özel, Beykoz'dan bir çağrısının olduğunu dile getirerek, şöyle konuştu:
"O çağrım, Beykoz'daki CHP dışındaki partilere geçmişte oy vermiş olanlara, siyaset yapmış olanlara. Geçmişte gönlü orada olup da şimdi içi buruk olanlara. Biz, CHP'yiz. Bu partiye 'baba ocağı' diyoruz. Öyle ya herkes baba ocağında doğar, ana kucağında doğar, büyür, bir noktaya gelir. Kimi uzakta, kimi yakında oturur ama herkes bilir ki bir gün başım sıkışırsa, dara düşersem, baba ocağının çorbası kaynamaktadır, bacası tütmektedir. Başı sıkışanın geleceği yer baba ocağıdır. Kim gelmek istiyorsa baba ocağının kapısı ardına kadar açıktır."
Baba ocağına gelenin yerinin, evin baş köşesi olduğunu söyleyen Özel, "Kapının önüne geçip de gelene 'Niye geldin, nereden geldin?' demeyiz çünkü sorarsa 'Kardeşim tapusu kimdedir?' diye, baba ocağının tapusu Özgür Özel'de değildir. Kemal Bey'de de yoktu. Ne rahmetli Ecevit'teydi ne rahmetli İsmet Paşa'da. Baba ocağının tapusu bir kişiye kayıtlıdır. O da Gazi Mustafa Kemal Atatürk." ifadelerini kullandı.
Özel, 31 Mart yerel seçimlerine işaret ederek, "Biz, CHP olarak İstanbul'da İstanbul İttifakı'nın, Türkiye'de Türkiye İttifakı'nın içindeyiz. Türkiye İttifakı'nda elbette sosyal demokratlar var ancak yetmez. Ayrıca milliyetçi demokratlar var, iyi insanlar var, muhafazakar demokratlar var. Hepimiz gibi inançlı insanlar var. Hiç ayrım yapmadan Türk'ü, Kürt'ü, Laz'ı, Çerkez'i, göçmeni, hep beraber bütün demokratları, İstanbul'da İstanbul İttifakı'na, Türkiye'de Türkiye İttifakı'na davet ediyoruz." diye konuştu.
İmamoğlu, hizmetlerini anlattı
Halk buluşmasına katılan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu da halk süt, anne kart, kreş ve öğrenci yurdu gibi hizmetlerini anlattı.
Beykoz'daki tapu, mülkiyet ve kentsel dönüşüm sorunlarına değinen İmamoğlu, yerel seçimlerde katılımcılardan destek istedi.
Ümraniye'deki Kazım Karabekir Cemevi'ne ziyaret
CHP Genel Başkanı Özel ile İBB Başkanı İmamoğlu, Ümraniye'deki Kazım Karabekir Cemevi'ni de ziyaret etti.
Özel, burada yaptığı konuşmada, Cumhuriyet'in eşit vatandaşlık temeli üzerine kurulduğunu söyledi.
Herkesin, tüm mezheplerin eşit olması gerektiğini vurgulayan Özel, "Cemevleri, ibadethane olacak. Nasıl camideki imam, müezzin devletin imkanlarından yararlanıyorsa, herkesin vergileriyle caminin her ihtiyacı karşılanıyorsa, imamın, müezzinin maaşı ödeniyorsa, bu konuda bir ayrım olmayacak." dedi.
İmamoğlu da cemevlerine yapılan ya da yapılacak hizmetlerin hiçbirisinin Alevilere bir lütuf olmadığını belirterek, "Her yerde söylüyorum, her cemevine gittiğimde de tekrar hatırlatıyorum. Cemevleri ibadethanedir, nokta. İnşallah bunları hep birlikte var edeceğiz." dedi.
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