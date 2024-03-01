CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul ve Türkiye İttifakı'na çağrıda bulundu - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul ve Türkiye İttifakı'na çağrıda bulundu

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul ve Türkiye İttifakı\'na çağrıda bulundu

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Beykoz'da düzenlenen halk buluşmasında, Türk'ü, Kürt'ü, Laz'ı, Çerkez'i, göçmeni, bütün demokratları İstanbul İttifakı'na, Türkiye İttifakı'na davet ettiğini söyledi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ise halk süt, anne kart, kreş ve öğrenci yurdu gibi hizmetlerini anlattı ve destek istedi.

01.03.2024 20:39  Güncelleme: 20:42
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Hiç ayrım yapmadan Türk'ü, Kürt'ü, Laz'ı, Çerkez'i, göçmeni, hep beraber bütün demokratları, İstanbul'da İstanbul İttifakı'na, Türkiye'de Türkiye İttifakı'na davet ediyoruz." dedi.

Beykoz Paşabahçe Meydanı'ndaki halk buluşmasında otobüsün üstünden katılımcılara seslenen Özel, CHP'li belediye başkanlarının 1 Nisan'dan itibaren yoksulluğu yönetmek için değil yok etmek için göreve geleceğini söyledi.

Özel, Beykoz'dan bir çağrısının olduğunu dile getirerek, şöyle konuştu:

"O çağrım, Beykoz'daki CHP dışındaki partilere geçmişte oy vermiş olanlara, siyaset yapmış olanlara. Geçmişte gönlü orada olup da şimdi içi buruk olanlara. Biz, CHP'yiz. Bu partiye 'baba ocağı' diyoruz. Öyle ya herkes baba ocağında doğar, ana kucağında doğar, büyür, bir noktaya gelir. Kimi uzakta, kimi yakında oturur ama herkes bilir ki bir gün başım sıkışırsa, dara düşersem, baba ocağının çorbası kaynamaktadır, bacası tütmektedir. Başı sıkışanın geleceği yer baba ocağıdır. Kim gelmek istiyorsa baba ocağının kapısı ardına kadar açıktır."

Baba ocağına gelenin yerinin, evin baş köşesi olduğunu söyleyen Özel, "Kapının önüne geçip de gelene 'Niye geldin, nereden geldin?' demeyiz çünkü sorarsa 'Kardeşim tapusu kimdedir?' diye, baba ocağının tapusu Özgür Özel'de değildir. Kemal Bey'de de yoktu. Ne rahmetli Ecevit'teydi ne rahmetli İsmet Paşa'da. Baba ocağının tapusu bir kişiye kayıtlıdır. O da Gazi Mustafa Kemal Atatürk." ifadelerini kullandı.

Özel, 31 Mart yerel seçimlerine işaret ederek, "Biz, CHP olarak İstanbul'da İstanbul İttifakı'nın, Türkiye'de Türkiye İttifakı'nın içindeyiz. Türkiye İttifakı'nda elbette sosyal demokratlar var ancak yetmez. Ayrıca milliyetçi demokratlar var, iyi insanlar var, muhafazakar demokratlar var. Hepimiz gibi inançlı insanlar var. Hiç ayrım yapmadan Türk'ü, Kürt'ü, Laz'ı, Çerkez'i, göçmeni, hep beraber bütün demokratları, İstanbul'da İstanbul İttifakı'na, Türkiye'de Türkiye İttifakı'na davet ediyoruz." diye konuştu.

İmamoğlu, hizmetlerini anlattı

Halk buluşmasına katılan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu da halk süt, anne kart, kreş ve öğrenci yurdu gibi hizmetlerini anlattı.

Beykoz'daki tapu, mülkiyet ve kentsel dönüşüm sorunlarına değinen İmamoğlu, yerel seçimlerde katılımcılardan destek istedi.

Ümraniye'deki Kazım Karabekir Cemevi'ne ziyaret

CHP Genel Başkanı Özel ile İBB Başkanı İmamoğlu, Ümraniye'deki Kazım Karabekir Cemevi'ni de ziyaret etti.

Özel, burada yaptığı konuşmada, Cumhuriyet'in eşit vatandaşlık temeli üzerine kurulduğunu söyledi.

Herkesin, tüm mezheplerin eşit olması gerektiğini vurgulayan Özel, "Cemevleri, ibadethane olacak. Nasıl camideki imam, müezzin devletin imkanlarından yararlanıyorsa, herkesin vergileriyle caminin her ihtiyacı karşılanıyorsa, imamın, müezzinin maaşı ödeniyorsa, bu konuda bir ayrım olmayacak." dedi.

İmamoğlu da cemevlerine yapılan ya da yapılacak hizmetlerin hiçbirisinin Alevilere bir lütuf olmadığını belirterek, "Her yerde söylüyorum, her cemevine gittiğimde de tekrar hatırlatıyorum. Cemevleri ibadethanedir, nokta. İnşallah bunları hep birlikte var edeceğiz." dedi.

Kaynak: AA

Ekrem İmamoğlu, İstanbul, Türkiye, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul ve Türkiye İttifakı'na çağrıda bulundu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • BBP Başkan Adayı Hamdi Cin'in adaylığı düşürüldü
    21:27 BBP Başkan Adayı Hamdi Cin'in adaylığı düşürüldü

    Denizli'nin Baklan ilçesinde AK Parti'den temayül yoklamasına katılan BBP Başkan Adayı Hamdi Cin'in adaylığı YSK tarafından düşürüldü.

  • Halit Doğan, 19 Mayıs ilçesinde istişare ve değerlendirme toplantısına katıldı
    21:27 Halit Doğan, 19 Mayıs ilçesinde istişare ve değerlendirme toplantısına katıldı

    Cumhur İttifakı Samsun Büyükşehir Belediye Başkan adayı Halit Doğan, 19 Mayıs ilçesinde düzenlenen istişare ve değerlendirme toplantısına katıldı. Toplantıda, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri üzerine konuşuldu ve seçimlerde başarıya ulaşmak için birlikte çalışma kararı alındı. Toplantıya AK Parti ve MHP ilçe başkanları, sivil toplum kuruluşları, mahalle muhtarları ve meclis üyesi adayları da katıldı.

  • Batman'da tırın dorsesindeki gizli bölmede 49 kaçak göçmen yakalandı
    21:27 Batman'da tırın dorsesindeki gizli bölmede 49 kaçak göçmen yakalandı

    Kozluk ilçesinde polisin şüphe üzerine durdurup arama yaptığı tırın dorsesindeki etrafı hurdalarla kapatılmış gizli bölmede 49 Afganistan uyruklu kaçak göçmen yakalandı. Tır şoförü M.A.A. gözaltına alınırken, kaçak göçmenler ise Geri Gönderme Merkezi'ne götürüldü.

  • Muş'ta At Eyeri Tartışması Kanlı Bitti
    21:26 Muş'ta At Eyeri Tartışması Kanlı Bitti

    Muş'un Varto ilçesine bağlı Yılanlı köyünde bir çocuk, atının eyerini çaldığını iddia ettiği şahıs tarafından av tüfeğiyle vurularak hayatını kaybetti. Olayın ardından jandarma ve ambulans bölgeye sevk edildi. Şüpheli şahsın arama çalışmaları sürerken, olayla ilgili tahkikat devam ediyor.

  • Gümüşhane Valisi Alper Tanrısever, bakır hammadde sahasında incelemelerde bulundu
    21:23 Gümüşhane Valisi Alper Tanrısever, bakır hammadde sahasında incelemelerde bulundu

    Gümüşhane Valisi Alper Tanrısever, Karamustafa köyünde bulunan bakır hammadde sahası ve cevher zenginleştirme tesisini ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Tanrısever, madenlerin devam etmesi ve köylülerin hayatına olan olumsuz etkilerin minimize edilmesi konusunda çalışmalar yaptıklarını belirtti. Ayrıca, işten çıkarılan bir kişinin tekrar görevine dönmesi için de görüşmeler yapıldığı ifade edildi.

  • Alaplı Ak Parti Belediye Başkan Adayı Recep Ocak Saha Çalışmalarına Başladı
    21:22 Alaplı Ak Parti Belediye Başkan Adayı Recep Ocak Saha Çalışmalarına Başladı

    Alaplı Ak Parti Belediye Başkan Adayı Recep Ocak, adaylık açıklamasının ardından saha çalışmalarına ağırlık vererek mahalle mahalle geziyor. Ocak, halkın teveccühünü kazanmak ve Alaplı'yı cazibe merkezine dönüştürmek için çalışmalarını sürdürüyor.

  • Sera Yatırım Günleri Afyonkarahisar'da düzenlendi
    21:19 Sera Yatırım Günleri Afyonkarahisar'da düzenlendi

    Sera Konstrüksiyon, Donanım ve Ekipman Üreticileri ve İhracatçıları Derneği (SERKONDER) tarafından Afyonkarahisar'da düzenlenen 'Sera Yatırım Günleri' etkinliği sona erdi. Üç gün süren etkinlikte seracılık üzerine paneller yapıldı ve yatırımcılar sektörde faaliyet gösteren firmaların stantlarını ziyaret etti. SERKONDER Başkanı Cengiz Yaylalı, etkinliğin başarılı geçtiğini belirterek, Türkiye'de seracılığa büyük yatırımlar yapılması gerektiğini vurguladı.

  • Düzce'de iş makinesinin motoruna sıkışan porsuk kurtarıldı
    21:17 Düzce'de iş makinesinin motoruna sıkışan porsuk kurtarıldı

    Düzce'nin Çilimli ilçesinde bir fabrikaya ait iş makinesinin motor bölümünde sıkışan porsuk, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kurtarıldı. Porsuk tedavi edildikten sonra doğaya salındı.


20:24 İsrail ordusunun acilen 7 bin ek askere ihtiyacı var İsrail ordusunun acilen 7 bin ek askere ihtiyacı var
19:29 THY, 6. kıtaya ilk uçuşunu gerçekleştirdi, başkonsolos uçağın arkasından su döktü THY, 6. kıtaya ilk uçuşunu gerçekleştirdi, başkonsolos uçağın arkasından su döktü
18:02 Rusya, Putin’in nükleer tehdidi sonrası kıtalar arası Yars füzesini test etti Rusya, Putin'in nükleer tehdidi sonrası kıtalar arası Yars füzesini test etti
17:18 Pamukkale Üniversitesi Hastanesi’nde silahlı saldırı Çok sayıda yaralı var Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'nde silahlı saldırı! Çok sayıda yaralı var
18:44 Osmaniye’de aile kavgasında 3 kişi öldüren şahıs tutuklandı Osmaniye'de aile kavgasında 3 kişi öldüren şahıs tutuklandı
18:26 Eski Batman Milletvekili Ataullah Hamidi yaşamını yitirdi Eski Batman Milletvekili Ataullah Hamidi yaşamını yitirdi
18:15 Denizli’deki hastane saldırısında yaşanan panik anları kamerada Denizli'deki hastane saldırısında yaşanan panik anları kamerada
17:57 Manisa Belediye Başkanı Cengiz Ergün, seçim çalışmaları için sokağa inince ortalık karıştı Manisa Belediye Başkanı Cengiz Ergün, seçim çalışmaları için sokağa inince ortalık karıştı
17:50 Hem suçlu hem güçlü İl başkanı, kameralar önünde yardımcısını azarladı Hem suçlu hem güçlü! İl başkanı, kameralar önünde yardımcısını azarladı
17:41 6 yaşındaki çocuğun evlendirilmesi davasında, sanıklar 6 Mayıs’ta hakim karşısına çıkacak 6 yaşındaki çocuğun evlendirilmesi davasında, sanıklar 6 Mayıs'ta hakim karşısına çıkacak
17:16 Kahramanmaraş’ta 4.1 büyüklüğünde deprem Kahramanmaraş'ta 4.1 büyüklüğünde deprem
16:07 Erdoğan: Artık sözler eyleme dökülmeli, Gazze’de garantörlüğe hazırız Erdoğan: Artık sözler eyleme dökülmeli, Gazze'de garantörlüğe hazırız
15:46 Çinkonun vücut geliştirdiğini düşünen halterci, 39 madeni para ve 37 mıknatısı yuttu Çinkonun vücut geliştirdiğini düşünen halterci, 39 madeni para ve 37 mıknatısı yuttu
15:40 Hurma fiyatlarında 1 yılda korkutan artış Hurma fiyatlarında 1 yılda korkutan artış
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.03.2024 21:27:39. #1.13#
SON DAKİKA: CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul ve Türkiye İttifakı'na çağrıda bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement