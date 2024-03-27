CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç\'e çağrıda bulundu

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Sarıyer Belediye Başkanı ve bağımsız belediye başkan adayı Şükrü Genç'e çağrıda bulunarak, "Şimdi iş geldi son 4 güne. Kapıda AK Parti tehlikesi, kazanma ihtimali sıfır. Oktay Aksu kazanıyor, AK Parti tehdit ediyor. Eğer gerçekten bu partiye gönül verdiysen bugün yarın açıklamanı yaparsın. Çekilirsin, pazartesi günü gelirim, rozetimi kendim takarım." dedi.
Sarıyer'deki halk buluşmasında konuşan Özel, Atatürk'ün Cumhuriyet'i gençlere emanet ettiğini hatırlatarak, görevin gençlerde olduğunu vurguladı.
Beka sorununun "dış güçlerin gelip Türkiye üzerinde hayal kurmaları" olarak anlatıldığını ifade eden Özel, "Esas beka sorunu dünyanın diğer ülkelerinin gelip, dünyanın en güzel ülkesi üzerinde hayal kurmaları değil. Bu ülkenin, dünyanın en güzel ülkesinin gençlerinin dünyanın öbür ülkelerinde hayal kurmasıdır. Bizim bununla mücadele etmemiz lazım." diye konuştu.
Gençlere umutlarını kaybetmemeleri konusunda çağrıda bulunan Özel, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Türkiye'sine sahip çıkıldığında ne tankın ne de topun kendilerini yıkamayacağını söyledi.
Emeklilerin, yaptığı çağrıya kulak vererek mücadeleye katıldığını anlatan Özel, "Tayyip Erdoğan önce 'Türkiye büyüyor, herkesin keyfi yerinde, emeklileri kışkırtamazsın Özgür Efendi.' dedi. O gün dedim ki, bu şartlar altında sen emekliye bunları reva görüyorsan bana da bu düşüyorsa, vallahi de kışkırtacağım, billahi de kışkırtacağım." ifadesini kullandı.
Özel, bir vatandaşın taşıdığı "Öğretmenlerin oyu mülakata hayır diyene" yazılı pankarta işaret ederek, mülakatı kaldırmayanlara, öğretmenlerden, ailelerden ve gençlerden oy olmadığını, atanmayan öğretmenin de kademeli emekliliğin de staj mağdurlarının da Bağ-Kur mağdurlarının da yanında olduklarını ifade etti.
CHP Sarıyer Belediye Başkan adayı Mustafa Oktay Aksu'nun ilçenin bir evladı olduğunu belirten Özel, bir kişinin ne kadar partili olduğunu göreve geldiği gün değil, görevden gittiği gün, aday olduğu gün değil, aday yapılmadığı gün bakılması gerektiğine dikkati çekti.
Özel, şunları kaydetti:
"Bazıları diyor ki, 'Ben yıllarca bu partinin adayı oldum' çok iyi, hadi o zaman gençleşme zamanı, değişim zamanı, hadi bakalım sen tecrübeni başka tarafa akıt. Gel burada yeni bir heyecanı başlatalım. 'Olmaz, ben partinin adayıysam partideyim, yoksa karşıdayım. Ben rozeti çıkarırım çekmeceye atarım.' Bir de diyormuş ki, 'Ben de partiliyim, sonra partiye geri gelirim.'"
Özel, mevcut Sarıyer Belediye Başkanı ve bağımsız belediye başkan adayı Şükrü Genç'e çağrıda bulunarak, şunları söyledi:
"Partinin adı belli. Cumhuriyet Halk Partisi. Bayrağı belli, amblemi belli, kurucusu belli. Mevcut genel başkanı belli. Partinin adayı da belli, Oktay Aksu. Bu partinin nasıl kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ise, amblemi 6 oksa, Genel Başkanı Özgür Özel ise bu partinin Sarıyer adayı da Oktay Aksu'dur. Şu anda CHP'nin adayının karşısında adaylaştığınız için AK Parti'nin gelme tehlikesi var. Sen hem partiye, Sarıyer gibi bir yere AK Parti'li birini getirmeye, bu riske alet olacaksın, 'günü gelince partiye döneceğim' diyeceksin, yok öyle yağma.
Son çağrımdır, partinin genel başkanı olarak. Geçmişte aradım, 'Yapma Başkanım' dedim. Aradım, 'Yapma, büyüğümüzsün' dedim. 'Gel genel merkezde birlikte çalışalım' dedim. Şimdi iş geldi son 4 güne. Kapıda AK Parti tehlikesi, kazanma ihtimali sıfır. Oktay Aksu kazanıyor, AK Parti tehdit ediyor. Eğer gerçekten bu partiye gönül verdiysen bugün yarın açıklamanı yaparsın. Çekilirsin, pazartesi günü gelirim rozetimi kendim takarım. Yok, şimdi çekilmedin, pazara getirdin, bize korkulu rüyayı gördürttün, pazar günü seçimi kazandık, ondan sonra 'Döneyim.' Vallahi kusura bakma, affetmeyiz, affedemeyiz, affedemeyiz."
Özel, Sarıyer'de Oktay Aksu'da birleşmeye çağrı yaparak, parti olarak umudun ve sevginin ittifakı olduklarını dile getirdi.
Halk buluşmasında CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, CHP Sarıyer Belediye Başkan adayı Mustafa Oktay Aksu ve parti temsilcileri de yer aldı.
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