CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Staj ve Çıraklık Sigortası Mağdurları Mitingine Destek Verdi - Son Dakika
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Staj ve Çıraklık Sigortası Mağdurları Mitingine Destek Verdi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Staj ve Çıraklık Sigortası Mağdurları Mitingine Destek Verdi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Staj ve Çıraklık Sigortası Mağdurları Federasyonu'nun İstanbul'da yapacakları miting davetine destek vereceğini açıkladı. Özel, staj ve çıraklık sigortası mağdurlarının sorunları çözülene kadar yanlarında duracaklarını belirtti.

24.05.2024 10:21
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(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Staj ve Çıraklık Sigortası Mağdurları Federasyonu'nun ve çok sayıda staj mağdurunun İstanbul'da yapacaklarını duyurdukları miting davetini aldım. Cumhuriyet Halk Partisi olarak staj ve çıraklık sigortası mağdurlarının sorunları çözülene kadar yanlarında durmaya devam edeceğiz" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, resmi X hesabından Staj ve Çıraklık Sigortası Mağdurları Federasyonu'nun miting çağrısı paylaşımını alıntılayarak destek vereceğini duyurdu. Özel'in paylaşımı şöyle:

"Staj ve Çıraklık Sigortası Mağdurları Federasyonu'nun ve çok sayıda staj mağdurunun İstanbul'da yapacaklarını duyurdukları miting davetini aldım. Cumhuriyet Halk Partisi olarak staj ve çıraklık sigortası mağdurlarının sorunları çözülene kadar yanlarında durmaya devam edeceğiz."

Kaynak: ANKA

Özgür Özel, İstanbul, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Staj ve Çıraklık Sigortası Mağdurları Mitingine Destek Verdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Staj ve Çıraklık Sigortası Mağdurları Mitingine Destek Verdi - Son Dakika
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