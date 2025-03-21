CHP Genel Sekreteri Böke: "19 Mart Bir Darbedir" - Son Dakika
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CHP Genel Sekreteri Böke: "19 Mart Bir Darbedir"

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CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 23 Mart'ta yapılacak ön seçimden önce gözaltına alınmasının bilinçli ve planlı olduğu belirterek "19 Mart bir darbedir. İstanbul’dan başlayarak tüm milli iradeyi hedef alan bir darbe söz konusudur. Hedef aldığı kişiyle, zamanlamasıyla, yapılış biçimiyle, her şeyiyle neyi amaçladığı açık olan bir darbe bu. Bu saldırı daha önce Erdoğan’ı sandıkta dört kez yenen ve beşinci kez yenmeye hazırlanan İBB ve Cumhurbaşkanlığı Ön Seçim Adayımız Ekrem İmamoğlu’na karşı. Bu saldırı bir sonraki cumhurbaşkanına yönelik bir saldırıdır" dedi. Böke, ön seçim ile ilgili de "Pazar günü Türkiye genelinde yaklaşık 5 bin 600 sandık kuruyoruz. Her sandığın başında sizleri en az üç görevli arkadaşımızı karşılayacak" diye konuştu.

21.03.2025 12:29  Güncelleme: 14:12
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(ANKARA) - CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 23 Mart'ta yapılacak ön seçimden önce gözaltına alınmasının bilinçli ve planlı olduğu belirterek "19 Mart bir darbedir. İstanbul'dan başlayarak tüm milli iradeyi hedef alan bir darbe söz konusudur" dedi.

Böke, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, İmamoğlu'nun, CHP'nin Cumhurbaşkanı adayının belirleneceği 23 Mart'taki ön seçimden önce gözaltına alınmasının bilinçli ve planlı olduğu ifade etti.

Böke, şunları söyledi:

"Normal koşullarda bugün bu toplantıyı, sizlerle 23 Mart'ta gerçekleştireceğimiz cumhurbaşkanlığı ön seçimine dair artık tamamladığımız hazırlıklarımızı detaylı şekilde paylaşmak üzere planlamıştık. Bugün bu paylaşım daha da önemli hale geldi. Çünkü '23 Mart bir demokrasi şöleni, bir katılımcılık örneği, aydınlık Türkiye'ye doğru atılan güçlü bir adım' demiştik. Bugünkü karanlığın ve zorlu günlerin içerisinde çok daha fazla önem kazanmış bir adım. Bugünlerde ülkemiz için oldukça karanlık, milletimiz için oldukça zorlu günlerden geçiyoruz. Çoktan tükenmiş siyasi ömrünü uzatabilmek için hiçbir şey yapmaktan kaçınmayan, bu uğurda tüm ülkeye zarar vermeyi göze almış bir iktidarla karşı karşıyayız.

"19 Mart bir darbedir"

Ne yaşadığımızın adını koyalım. 19 Mart bir darbedir. İstanbul'dan başlayarak tüm milli iradeyi hedef alan bir darbe söz konusudur. Hedef aldığı kişiyle, zamanlamasıyla, yapılış biçimiyle, her şeyiyle neyi amaçladığı açık olan bir darbe bu. Bu saldırı daha önce Erdoğan'ı sandıkta dört kez yenen ve beşinci kez yenmeye hazırlanan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız ve Cumhurbaşkanlığı ön seçim adayımız Ekrem İmamoğlu'na karşı. Bu saldırı bir sonraki cumhurbaşkanına yönelik bir saldırıdır. Bu saldırı milli iradeye yönelik bir saldırıdır. Ekrem İmamoğlu'nun 35 sene önce aldığı diplomasını iptal eden iktidar tüm ülkeye 'Bu ülkede hiçbir resmi evrakın geçerliliği yok' diyor. Ekrem Başkanı, Emrah Başkanı, Murat Başkanı ve 100'ün üzerinde vatandaşımızı gözaltına alan iktidar tüm ülkeye 'Hukuksal güvenceniz de can ve mal güvenliğiniz de yok' diyor. Altı yıldır kent lokantasıyla, kreşiyle, altyapı yatırımlarıyla halk için çalışan İstanbul Büyükşehir Belediyesinin rantçılar için çalışması isteniyor. Vatandaşların yargıya ve kurumlara olan zaten zayıflamış güveni ise iktidar eliyle tümüyle yok ediliyor. Kamu düzeni bizzat iktidar tarafından ortadan kaldırılıyor."

"Hukuk ve demokrasi katliamı yaşanıyor"

Böke, yaşanan hukuksuzluğun CHP'nin değil, memleketin meselesi olduğunun herkesçe bilindiğini ifade ederek, "Kalbi hak ve adaletten yana atan herkesin karşı çıkması gereken bir hukuk ve demokrasi katliamı yaşanıyor. Araştırmacılar son birkaç gün içerisinde bize toplumun yüzde 76'sının bu yaşananlardan kiminin endişe, kiminin kaygı, kiminin tepki duyduğunu ama hepsinin bu yaşatılanın Ekrem İmamoğlu'nun cumhurbaşkanı adayı olmasının engellenmesi için yapıldığını söylüyor" diye konuştu.

İktidar tarafından yıkıma uğratılanın sadece demokrasi, hukuk, temel hak ve özgürlükler olmadığını, iktidarın yarattığı ekonomik krizin de günden güne derinleştiğini belirten Böke, son üç gündür ekonomide yaşananların halkı daha fazla yoksullaştırdığını, kriz ve belirsizliği artırdığını vurguladı.

"19 Mart darbesinin 23 Mart'ın hemen öncesinde yapılmasının planlı olduğunun farkındayız"

Böke, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Koşullar ağır. Saldırı büyük. Ama bir çaresizlik, bir yılgınlık yok. Umut var, burada umut var. Burada kararlılık var. Burada yarının aydınlığına inanan milyonlar var. Bu ülkenin vatandaşlarına endişe, kaygı, korku hissettirmek isteyenlere rağmen umut, heyecan ve cesaretle bir aradayız, bir arada olmaya devam edeceğiz. Kararlıyız, tüm vatandaşlarımızın gözünde bu kararlılığı görüyoruz. Hukuksuzlukların bittiği, adaletin kurulduğu, otoriterliğin bittiği, demokrasinin kurulduğu günlerin sözünü milyonlar birlikte veriyor, biz de veriyoruz. Biz herkese o günleri birlikte göreceğimizin sözünü bir kez daha veriyoruz.

19 Mart darbesinin 23 Mart tarihinin hemen öncesinde yapılmasının bilinçli ve planlı olduğunun farkındayız. Neden mi? Çünkü 23 Mart'ta Cumhurbaşkanlığı ön seçiminde Türkiye'nin gelecek cumhurbaşkanını belirleyeceğiz. 23 Mart'ta Türkiye'de tarihin akışını değiştirecek bir demokrasi adımını atacağız. Bugüne haftalardır hazırlanıyoruz."

"1 milyon 750 binlik CHP üyelerine milyonlar eşlik etmeye hazır"

Böke, partisinin üye sayısının 200 bin yeni kişiyle birlikte 19 Mart itibarıyla 1 milyon 750 bini aştığını bildirerek, şöyle konuştu:

"19 Mart darbesinden sonraysa şu an itibariyle günlük 20 binin üstünde üye başvurusu alıyoruz. Sadece son iki günde partimize üye olmak için başvuran vatandaşlarımızın sayısı 40 bine ulaştı. Bu ekranlardan CHP'ye, bu milletin baba ocağına katılan herkese bir kez daha hoş geldiniz diyorum. Baba ocağının kapısı herkese açık olmaya devam ediyor. Üye olmayı beklemeden dayanışma duygularını göstermek isteyen milyonların sesi de bize ulaştı. Bu kapsamda her bir ön seçim sandığımızın yanı başına üye olmayan tüm yurttaşlarımızın da dayanışmasını gösterebileceği, oy kullanabileceği dayanışma sandıklarını kurma kararı aldık. 81 ilde, 973 ilçede, il ve ilçe başkanlıkları, ilçelerin mahallelerinde, ilçelerin kahvehanelerinde, kültür merkezlerinde, yani evlerinizin yanı başında, Türkiye'nin her bir tarafında kurulacak ön seçim sandıkları ve dayanışma sandıklarımız tüm vatandaşlarımız cumhurbaşkanlığı ön seçiminde oy kullanması için hazır. Biliyor ve görüyoruz ki, 1 milyon 750 binlik CHP üyelerine milyonlar eşlik etmeye hazır. Milyonlar milli iradenin, Ekrem Başkanın yanında olduğunu gösterecek.

"23 Mart'ta o sandık başına gidecek herkes Ekrem İmamoğlu'dur"

Ön seçim adayımız Ekrem İmamoğlu geçtiğimiz haftalarda yaptığı bölge gezilerinde 'Bu salonlardaki herkes Ekrem İmamoğlu'dur' demişti. İşte, 23 Mart'ta o sandık başına gidecek herkes Ekrem İmamoğlu'dur. 23 Mart'ta hepimiz birbirimize eşlik edeceğiz. O sandıkta demokrasiye can suyu vereceğiz."

Böke, 23 Mart Pazar Türkiye genelinde yaklaşık 5 bin 600 sandık kuracaklarını, sandıkların başındaki üçer görevlinin oy kullanacaklara yardımcı olacağını anlattı.

Sürecin sağlıklı bir şekilde işlemesi için partisinin büyük emek verdiğini ifade eden Böke, buna katkı veren herkese CHP ve demokrasi adına teşekkür etti.

"Pazar günü yapılacak seçim bir varış noktası değil, bir başlangıç noktası olacak"

Böke, "Nerede oy kullanabiliriz?" sorusunu sıkça duyduklarını belirterek, şunları söyledi:

"Partimize üye olsun olmasın tüm yurttaşlarımızın oy kullanacağı sandıkları dün itibariyle en güncel haliyle onsecim.chp.org.tr adresinden ve partimizin web sayfasından görebilirsiniz. Bu sayfaya girdiğinizde üye olanlar için ayrı, olmayanlar için ayrı iki sekme bulunuyor. Üyelerimiz kendi bilgileriyle, üye olmayan vatandaşlarımız ise bulundukları mahalleye göre oy kullanabilecekleri en yakın ön seçim sandığına bu adresten erişebilecek. Ancak bir kez daha altını çizmek isterim; tüm il ve ilçe binalarımızda sandıklarda örgütümüz sizleri bekliyor olacak.

23 Mart hepimizin, kadınların ve gençlerin, 'Bu iş böyle gitmez' diyenlerin, değişim irademizi, mücadele azmimizi, kararlılığımızı, birlikteliğimizi, umudumuzu gösterdiğimiz bir demokrasi şöleni olacak. Unutmayalım ki iktidar yolculuğumuz daha yeni başlıyor. Pazar günü yapılacak seçim bir varış noktası değil, bir başlangıç noktası olacak. Sandıkta buluşan milyonlar olarak birlikte yola çıkacağız. Tarihe geçeceğiz, tarih yazacağız. Sözlerimi tamamlarken, bir kez daha hatırlatalım; milletimiz büyüktür. Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. 23 Mart'ta sandıklarda buluşmak dileğiyle hepinizi saygıyla dayanışmayla selamlıyorum."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel CHP Genel Sekreteri Böke: '19 Mart Bir Darbedir' - Son Dakika

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