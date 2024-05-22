CHP Giresun Milletvekili Elvan Işık Gezmiş, rafting yarışlarında başarı gösteren öğrencileri ziyaret etti

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CHP Giresun Milletvekili Elvan Işık Gezmiş, rafting yarışlarında başarı gösteren Espiye Şehit Cengiz Sarıbaş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerini ziyaret etti.

Gezmiş, Düzce'deki Melen çayında organize edilen Okul Sporları Rafting Gençler Türkiye finallerinde, Türkiye şampiyonu olan Genç Kızlar Rafting Takımı ile Karma Rafting Takımı ve Türkiye üçüncüsü olan Genç Erkekler Rafting Takımını tebrik etti.

TUBİTAK projesi kapsamında TEKNOFEST'e katılmak için hazırlanan Elektrikli Araba Projesi çalışmasını da inceleyen Gezmiş, öğretmen ve öğrencileri kutladı.

Gezmiş, elde edilen başarıdan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, genç sporcuların her zaman yanında olacaklarını kaydetti.

Ziyarette Milletvekili Gezmiş'e Espiye Belediye Başkanı Erol Karadere eşlik etti.