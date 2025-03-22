CHP Heyetinin Yürüyüşüne Polis Engeli

(MUŞ) - CHP'nin cumhurbaşkanı adayı ön seçimi için Muş'ta bulunan CHP heyetinin, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasını protesto etmek için Muş İl Başkanlığı'na pankartla yürüyüşüne polis engel oldu.

Muş'ta 23 Mart önseçimi için kente gelen CHP heyeti, il başkanlığına yürümek isterken polis tarafından engellendi. Kocaeli Milletvekili Nail Çiler'in de aralarında bulunduğu CHP heyeti, iftar sonrası gerçekleştirmek istedikleri yürüyüş sırasında pankart açtı. Ancak polis ekipleri, heyetin yürüyüşünü durdurarak pankart açılmasına izin vermedi.

CHP Kocaeli Milletvekili Nail Çiler, polis engeline tepki göstererek, "Emniyet Müdürlüğü ve Valilik keyfi bir uygulama yapmaktadır. Bizlere herhangi bir gösteri ve toplantı yasağına ilişkin bir tebligat yapılmamıştır. Barışçıl bir eylem hukuka aykırı şekilde engellenerek gereksiz bir gerginlik yaratılmaya çalışılmıştır. Vatandaşlarımız sağduyulu davranarak en güzel karşılığı vermişlerdir"dedi.

Çiler, yaşanan durumu, demokratik hakların ihlali olarak nitelendirerek, müdahaleyi protesto etti. CHP'liler, yürüyüş sırasında kolluk kuvvetlerinin kendilerine eşlik etmesine alkışlarla tepki gösterdi.