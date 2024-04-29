CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, 1 Mayıs'ta Taksim'e çağrı yaptı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, 1 Mayıs'ta Taksim'e çağrı yaptı

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, 1 Mayıs\'ta Taksim\'e çağrı yaptı

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, 1 Mayıs İşçi Bayramı için Taksim'e çağrı yaparak, CHP İstanbul İl Örgütü'nün saat 10.00'da Saraçhane'de buluşarak Taksim'e yürüyeceğini duyurdu. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ise 1 Mayıs kutlamaları için Taksim Meydanı'nda toplanılmasına izin vermeyeceklerini açıklamıştı.

29.04.2024 21:15  Güncelleme: 21:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(İSTANBUL) - CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, 1 Mayıs'ta Taksim'e çağrı yaptı. CHP İstanbul İl Örgütü, 1 Mayıs saat 10.00'da Saraçhane'de buluşarak Taksim'e yürüyecek.

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, 1 Mayıs İşçi Bayramı için Taksim'e çağrı yaptı. CHP İstanbul İl Örgütü, 1 Mayıs saat 10.00'da Saraçhane'de buluşarak Taksim'e yürüyecek. Çelik'in X hesabından yaptığı duyuru şöyle:

"1 Mayıs'ta Taksim'e! Emeği, adaleti, sömürüden arınmış düzeni savunmak için hep birlikte Taksim'e yürüyoruz. 1 Mayıs Çarşamba Toplanma alanı: Saraçhane Saat: 10.00."

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 1 Mayıs kutlamaları için Taksim Meydanı'nda toplanılmasına izin vermeyeceklerini duyurmuştu.

Kaynak: ANKA

İçişleri Bakanı, İstanbul, 1 Mayıs, Taksim, İstanbul, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, 1 Mayıs'ta Taksim'e çağrı yaptı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


20:24 Şikeyle suçlanan takımın başkanı rakip takımı işaret etti Şikeyle suçlanan takımın başkanı rakip takımı işaret etti
18:57 NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: Ukrayna NATO üyesi olacak NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: Ukrayna NATO üyesi olacak
16:05 Kayseri’de veteriner teknikerinin şehit edildiği bölgede toprağa gömülü paramotor bulundu Kayseri'de veteriner teknikerinin şehit edildiği bölgede toprağa gömülü paramotor bulundu
13:25 İsrail Başbakanı Netanyahu’dan büyükelçiliklere “Hazırlıklı olun“ talimatı İsrail Başbakanı Netanyahu'dan büyükelçiliklere "Hazırlıklı olun" talimatı
21:20 Erol Bulut, Cardiff City ile sözleşme yenilemeye hazırlanıyor Erol Bulut, Cardiff City ile sözleşme yenilemeye hazırlanıyor
20:44 Peru’da otobüs uçuruma yuvarlandı: 23 ölü, 15 yaralı Peru'da otobüs uçuruma yuvarlandı: 23 ölü, 15 yaralı
19:15 Esenyurt’ta eskort kavgası: Ağabey yanlışlıkla kardeşini bıçaklayarak öldürdü Esenyurt'ta eskort kavgası: Ağabey yanlışlıkla kardeşini bıçaklayarak öldürdü
19:08 Parayı koyacak yer bulamaz Hakim Ziyech’e dudak uçuklatan teklif Parayı koyacak yer bulamaz! Hakim Ziyech'e dudak uçuklatan teklif
18:10 Batman’da 3 ayrı silahlı kavga: 7 yaralı Batman'da 3 ayrı silahlı kavga: 7 yaralı
18:04 5 yaşındaki Edanur’un can verdiği olayla ilgili yapılan yorumlar infiale yol açtı 5 yaşındaki Edanur'un can verdiği olayla ilgili yapılan yorumlar infiale yol açtı
17:22 İsrail’de kabine üyeleri bir bir kaza geçiriyor Bu kez de Benny Gantz’in ayağı kırıldı İsrail'de kabine üyeleri bir bir kaza geçiriyor! Bu kez de Benny Gantz'in ayağı kırıldı
17:08 İstedikleri krediyi alamayınca, banka müdürü ve ailesini öldürmekle tehdit ettiler İstedikleri krediyi alamayınca, banka müdürü ve ailesini öldürmekle tehdit ettiler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.04.2024 21:52:07. #1.13#
SON DAKİKA: CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, 1 Mayıs'ta Taksim'e çağrı yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement