CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, itirazlara tepki gösterdi

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31 Mart yerel seçimlerinde ilk sonuçlar Pazar gecesi ortaya çıktı ancak itirazlar, itiraz sürecinde tartışmalar devam ediyor. Beykoz İlçe Seçim Kurulu dün gece AKP'nin itirazını değerlendirmiş ve seçimi önde bitiren CHP adayı Alaattin Köseler lehine karar vermişti. Ancak bu kez itiraz İl Seçim Kurulu'na taşındı ve yeniden sayım kararı çıktı. İşte bu ve benzeri kararlara CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik tepki gösterdi, adil değerlendirme istedi.

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'in konuya ilişkin açıklaması şöyle:

"Beykoz'da ilçe seçim kurulunun reddettiği rakip siyasi partinin itirazını İl Seçim Kurulu bozarak yeniden sayım kararı aldı. Arnavutköy, Ümraniye, Fatih, Bahçelievler ve Pendik'te ilçe seçim kurullarında reddedilen itirazlarımızın il seçim kurulunda bozularak yeniden sayım kararı alınmasını bekliyoruz. Aksi takdirde alınan bu karar çifte standarttır, siyasi baskının sonucudur ve bu kabul edilemez!"