CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Çatalca ve Üsküdar\'da saha çalışmalarına katıldı

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve beraberindeki İstanbul İl Yönetimi 31 Mart seçimleri kapsamında Çatalca ve Üsküdar'da saha çalışmalarına katıldı. Üsküdar Malatyalılar Derneği'ndeki buluşmada konuşan Çelik, ekonomik kriz nedeniyle yaşanan geçim derdini pazarda yurttaşla yaşadığı bir anekdot örneği ile anlattı: "Yani bazı şeylerde artık siyasetçi bile söyleyecek sözü kalmıyor. Elinde bir torba yok, poşet yok, elleri cebinde geziyor, 'ne yapıyorsun' dedim. Dedi ki 'vallahi gezip tezgahları izliyorum, başka hiçbir şey yapamıyorum' dedi"
Çatalca'da Belediye Başkan adayı Erhan Güzel ile pazar esnafını dolaşan Çelik, Üsküdar'da Belediye Başkan adayı Sinem Dedetaş ile Üsküdar Malatyalılar Derneği'ni ziyaret ederek, kentsel dönüşüm konusundaki sorunları dinledi.
ÇELİK SABAHIN ERKEN SAATLERİNDE PAZARA GİRDİ, ESNAFI DİNLEDİ
Sabahın erken saatlerinde Çatalca'da ilçe örgütünde partililerle bir araya gelen Çelik, daha sonra Belediye Başkan adayı Erhan Güzel ile birlikte Perşembe Pazarı'nı dolaştı. Pazarda esnafın dertlerini dinleyen Çelik, alışveriş yapan yurttaşlarla ekonominin geldiği noktaya ilişkin sohbet etti. Çelik, pazardan sonra muhtarlar derneğini ziyaret ederek, sorunlarını dinleyerek notlar aldı. Saha gezisinin sonunda ilçe esnafını ziyaret eden Çelik, meydanda seçim çalışması yapan siyasi partilerin stantlarında yurttaşlarla tokalaştı.
İkinci saha gezisi için Üsküdar'a geçen Çelik, Şahkulu Sultan Vakfı'na ziyaret gerçekleştirdi. Ziyaretin ardından Üsküdar Belediye Başkan adayı Sinem Dedetaş ve İlçe Başkanı İbrahim Çağlar Atlar ile birlikte Yavuz Sultan Selim Mahallesi'nde bulunan Üsküdar Malatyalılar Derneği'ni ziyaret etti.
Burada dernekte bulunan yurttaşların kentsel dönüşümle ilgili sorunlarını dinleyen Çelik, kısa bir konuşma yaptı.
ÇELİK ÜSKÜDAR ADAYI DEDETAŞ'A DESTEK İSTEDİ
Üsküdar Belediye Başkan adayı Sinem Dedetaş'a destek isteyen Çelik, "Yerel seçime gidiyoruz. Bu yerel seçimde Sinem başkanımıza destekleriniz çok önemli. Sinem Başkanımıza desteklerinizi istiyoruz" dedi.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun selamlarını da ileten Çelik, İmamoğlu'nun 39 ilçede çok yoğun bir çalışma süreci yürüttüğünü ve her gün iki ilçede çalışmalar yaptığını belirtti. Malatya'yı da etkileyen 6 Şubat depremini de unutmayan Çelik, hayatını kaybeden yurttaşlar için baş sağlığı diledi.
"2019'DAN BU YANA BİR TANE YEŞİL ALAN İMARA AÇILMADI"
İBB'nin depremde önemli çalışmalar yaptığını ifade eden Çelik, sözlerine şöyle devam etti:
"İstanbul Büyükşehir Belediyesi depreme de yönelik çalışmalar yürüttü. On bir ilimizle ilgili bir süreç yürüttü. Tüm bu zorluklara rağmen, tüm ekonomik koşulların sorununa rağmen tüm bütçe problemlerine rağmen İstanbul'da gerçekten çok önemli çalışmalar yürütüldü. İstanbul'da aynı anda on metro inşaatı devam ediyor. Bunların açılanları var. Çok yakın zamanda açılacak olanları var. İstanbul'da salgını fırsat bilerek Ekrem başkanımız altyapı sorunlarına çok köklü çözümler üretti. Hatırlayanlar vardır. Televizyonlarda görüyorduk. Üsküdar'da aşırı bir yağmurda sanki otobüs denizin üstünde yüzüyormuş gibi görüntüler vardı. Sel ve su taşkınlarının hepsini bitirdi. Bir başka mesele İstanbul'da yeşil alan. 2019'dan beri imara açılmıyor. İstanbul'un ormanları kent ormanlarına dönüştürüldü. Yaşam vadilerine dönüştürüldü. İstanbul'a tam dokuz milyon metrekare yeni yeşil alan kazandırıldı."
ÇELİK PAZARDA KARŞILAŞTIĞI YURTTAŞLA YAŞADIĞI ANEKTODU ANLATTI
Konuşmasında ekonomik kriz nedeniyle emeklilerin geçim derdi yaşadığını belirten Çelik, Çatalca'da pazarda karşılaştığı yurttaşla yaşadığı anekdotu şu sözlerle anlattı:
"Bu şehirde evet son yıllarda özellikle çok ciddi bir ekonomik kriz yaşıyoruz. İnsanlar gerçekten çok büyük geçim derdi çekiyorlar. İşte emekli maaşı 10 bin lira, 10 bin liraya kiralayacak daire bulamıyorsun. Asgari ücret 17 bin lira. 17 bin liraya kiralayacak daire bulamıyorsun. Ben bugün Çatalca'da pazardaydım sabah erken saatlerde. Yani bazı şeylerde artık siyasetçi bile söyleyecek sözü kalmıyor. Elinde bir torba yok, poşet yok, elleri cebinde geziyor, 'ne yapıyorsun' dedim. Dedi ki 'vallahi gezip tezgahları izliyorum, başka hiçbir şey yapamıyorum.' İnanın söyleyecek bir cümle bulamadım."
"İBB İNSANA DOKUNAN PROJELER YAPIYOR"
İBB'nin bu zor koşullarda bu zor ekonomik koşullarda insana dokunan projeler yaptığını belirten Çelik "Mesela Kent Lokantaları. Normal bir lokantada çorba fiyatına dört çeşit yemek yiyor insanlar. Mesela çocuk kreşleri ve o kreşlere dar gelirli ailelerin çocukları kaydediliyor. Kadınlar da sosyal hayata katılıyor. Babanın maaşı evi geçindirmeye yetmiyor. Hem evin ekonomisine katkı sağlıyor hem ülkeye değer kazandırıyor" dedi.
"SİNEM BAŞKANIMIZA GÜVENİYORUZ, GÜÇLÜ HİKAYESİ VAR"
"Tabii ki Sinem Başkanımıza çok güveniyoruz. Onun çok güçlü bir hikayesi var. Çok önemli işler yaptı İstanbul'da. İBB öncesinde ciddi bir mesleki deneyimi var" diyen Çelik "Buraya çok güzel işler yapacak. Hem buranın bir halkçı belediyecilik anlayışıyla tanışması için hem engellemelerin de ortadan kalkması için İstanbul'da 25 civarında ilçe kazanmayı hedefliyoruz. Üsküdar'da bu ilçelerden bir tanesi. Bu yönüyle Üsküdar konusunda da Büyükşehir Belediyesi konusunda da sizlerden destek istiyorum" dedi.
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