CHP İzmir'de Antidemokratik Uygulamaları Protesto Etti

(İZMİR) - CHP Genel Başlan Yardımcısı Gökan Zeybek, "Bu ülkeye bir takım kapalı kapılar ardından ellerindeki yasal yetkileri kullanarak ülkeyi antidemokratik biçimde yönetmek isteyenler şunu bilsin ki; milyonlarca insan ülkesinde refah içerisinde yaşamak istiyor" dedi.

CHP, "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitingini 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla İzmir Gündoğdu Meydanı'nda gerçekleştiriyor.

Miting öncesi ANKA Haber Ajansına konuşan CHP Genel Başlan Yardımcısı Gökan Zeybek, şunları kaydetti:

"İzmir'de gün boyu yoğun ilgiyle karşılaştık. Son dönemlerde yaşadığımız antidemokratik uygulamalara, baskılara karşı toplumda oluşan tepkinin yansıması bu. 19 Mayıs'ı İzmir'de çoşkuyla kutluyoruz. Aynı zamanda antidemokratik uygulamalara, hukuksuzluklara karşı dimdik ayakta olduğumuzu ve CHP'nin bu meseleyi çözmek için çalıştığımızın mesajını veriyoruz. Milletimiz İzmir'den gür sesiyle haykırıyor. İzmir, Türkiye'nin batıya açılan penceresi. Laikliğe ve cumhuriyete sıkı sıkıya bağlı bir şehir. Geçmişte nasıl İzmir'den başlayarak Ege ve İç Anadolu'ya kadar bütün ülkeyi kıpkırmızı yaptıysak, bugün de demokratik bir Türkiye'de yaşamak isteyen herkes tarafından İzmir'den verilecek mesaj merak ediliyor. Tüm illere tek tek gidiyoruz. Bu ülkeye bir takım kapalı kapılar ardından ellerindeki yasal yetkileri kullanarak ülkeyi antidemokratik biçimde yönetmek isteyenler şunu bilsin ki; milyonlarca insan ülkesinde refah içerisinde yaşamak istiyor."