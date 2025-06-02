CHP İzmir İl Başkanı Aslanoğlu ve İl Örgütü Konak'ta Çöp Topladı - Son Dakika
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CHP İzmir İl Başkanı Aslanoğlu ve İl Örgütü Konak'ta Çöp Topladı

02.06.2025 21:05  Güncelleme: 00:38
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CHP İzmir İl Örgütü, İzmir Büyükşehir Belediyesi ile DİSK Genel-İş Sendikası arasında toplu sözleşmende uzlaşma sağlanamaması nedeniyle sokaklarda biriken çöplerin temizlenmesi için sahaya indi. Konak Meydanı’nda çöp toplayan CHP İzmir İl Başkanı sendikaya çağrıda bulunarak, “Bir an önce İzmir, kendine yakışan bir şekilde bu grevi sonlandırmalıdır. Ama grev sürdüğü süre boyunca da nerede ihtiyaç olursa CHP üyeleri ve CHP’ye gönül veren seçmenlerimiz, bu dayanışmayı göstermek isteyen İzmirli vatandaşlarımızla birlikte el ele bir çöpü dışarıda bırakmayacağız” dedi.

(İZMİR) - CHP İzmir İl Örgütü, İzmir Büyükşehir Belediyesi ile DİSK Genel-İş Sendikası arasında toplu sözleşmende uzlaşma sağlanamaması nedeniyle sokaklarda biriken çöplerin temizlenmesi için sahaya indi. Konak Meydanı'nda çöp toplayan CHP İzmir İl Başkanı sendikaya çağrıda bulunarak, "Bir an önce İzmir, kendine yakışan bir şekilde bu grevi sonlandırmalıdır. Ama grev sürdüğü süre boyunca da nerede ihtiyaç olursa CHP üyeleri ve CHP'ye gönül veren seçmenlerimiz, bu dayanışmayı göstermek isteyen İzmirli vatandaşlarımızla birlikte el ele bir çöpü dışarıda bırakmayacağız" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi ile DİSK Genel-İş Sendikası arasında toplu sözleşmenin imzalanamaması nedeniyle yaklaşık 23 bin işçi grev yapıyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi iştirakleri İZELMAN, İZENERJİ ve Egeşehir'de altı aydır yürütülen toplu iş sözleşmesinde uzlaşı sağlanamaması ile başlayan grevde 5. gün geride kaldı.

Grev, başta temizlik olmak üzere birçok hizmetin aksamasına neden olurken kentin farklı bölgelerinde çöp yığınları oluştu. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın dün kordon ve Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nde çöpleri toplamasının ardından CHP İzmir İl Örgütü de bugün çöpleri toplamak için sahaya indi.

CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, İzmir Büyükşehir Belediyesi CHP Grup Başkanvekili Altan İnanç, CHP İzmir İl Kadın Kolları Başkanı Zahide Kurun, il yöneticileri, ilçe başkanları, gençlik kolları ve Halk Liseliler Konak Meydanı'nda çöpleri topladı.

Alandaki çöplerin toplanmasının ardından açıklama yapan Başkan Aslanoğlu, sendikaya uzlaşma çağrısında bulundu.

"Herkesin bu dayanışmayı göstermesi, grev kırıcılığı değildir"

Çöp toplamanın 'grev kırıcılık' değil dayanışma olduğunu kaydeden Aslanoğlu, şunları söyledi:

"Hiç istemememize rağmen maalesef Perşembe gününden bu yana İzmir'de DİSK'le yürütülen TİS, henüz bağıtlanamamış, bu nedenle de istemediğimiz bir grevle karşı karşıya kalmış durumdayız. CHP'liler olarak biz işçilerin sendikal örgütlenmelerinin arkasındayız. Grev haklarına ilişkin de en küçük bir sözümüz yok. Böyle bir şeyin CHP'den beklenmesi de doğru değil. Lakin İzmirlilerin de beklediği bir yaşam var. Bu yaşam için de yapmamız gerekenleri yapmaktan alıkoyulmayacağız. Dün Büyükşehir Belediye Başkanımızın, ilçe belediye başkanlarımızın, gençlik kollarımızın yaptığı, bir 'grev kırıcılığı' değildir. Grev kırıcılığı olabilmesi için başka işçiler tarafından yine ücret ödenerek işçilerin yerine başka işçiler ikame edilerek bir meselenin çözülmesidir. Ama vatandaşların kendisinin sokağını süpürmesi, temizlemesi, bir dayanışma göstermesi... Vatandaşların dayanışmasına da hem parti üyelerimizin hem bu konuda hassasiyet gösteren herkesin bu dayanışmayı göstermesi, kesinlikle grev kırıcılığı değildir."

"İzmir, kendine yakışan bir şekilde bu grevi sonlandırmalıdır"

Sendikaya masaya oturup uzlaşma çağrısını yineleyen Aslanoğlu, "Biz bir an önce hem işçi kardeşlerimizi hem onları temsil eden sendikalarımızı masaya bekliyoruz. Bir an önce İzmir, kendine yakışan bir şekilde bu grevi sonlandırmalıdır. Ama grev sürdüğü süre boyunca da... Bugün sadece belli alanda gördüğünüz, yarın nerede ihtiyaç olursa CHP üyeleri ve CHP'ye gönül veren seçmenlerimiz, bu dayanışmayı göstermek isteyen İzmirli vatandaşlarımızla birlikte el ele bir çöpü dışarıda bırakmayacağız. Vatandaşlarımızın özellikle bayram öncesi bir mağduriyet yaşamalarını asla istemiyoruz" dedi.

"Bütün işçi kardeşlerimizi masaya davet ediyoruz"

Belediyenin teklifinin mevcut ekonomik koşullarda en iyisi olduğunun altını çizen Aslanoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Bir kez daha hem DİSK'in yetkililerine, sendika temsilcilerine hem çalışan işçi kardeşlerimize sesleniyoruz. Büyükşehir Belediyemiz elinden gelen imkanları zorlayarak işçi kardeşlerimize elinden gelenin fazlasını yapmaya çalışıyor. Ama tüm Türkiye'nin gözü önünde yerel yönetimlere uygulanan baskıyı tüm vatandaşlarımız görüyor. Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın 'silkeleme' dediği belediyeleri hizmet verme noktasında zorlayıcı her tedbir, gelirin kaynağında el konulması, kesilmesi ve müthiş bir baskıyla karşı karşıya belediye başkanlarımız. Bütün bu baskılara rağmen hem ilçe belediye başkanlarımız hem Büyükşehir Belediye Başkanımız, elinden gelenin fazlasını yapıyor ve vatandaşa hizmet ediyor. Ne olursa olsun vatandaşa hizmet etmekten belediye başkanlarımız da onlara yardımcı olan arkadaşlarımız da geri alıkoyamayacaklar. O yüzden bir kez daha belediye başkanımızın söylediği ve koşulları zorladığı konuda bütün işçi kardeşlerimizi masaya davet ediyoruz. Bir an önce İzmirli'nin hak ettiği yaşama geri kavuşmasını diliyoruz."

"Belediye başkanlarımızı rencide edebilecek bütün açıklamaları esefle kınıyoruz"

DİSK Genel-İş Sendikası 2 Nolu Şube Başkanı Ercan Gül'ün Başkan Tugay'ın çöp toplamasına ilişkin "Bundan sonra bir yerde çöp görürsem Cemil Başkan'a haber vereceğim" ifadelerini de değerlendiren Aslanoğlu, "Basın üzerinden yapılan ve belediye başkanlarımızı ya da vatandaşlarımızı yönelik, onları rencide edebilecek bütün açıklamaları esefle kınıyoruz ve tüm taraflara bundan uzak durmaya davet ediyoruz. Bir an önce masaya gelmeliler, müzakere masada yürümeli ve çok büyük bir hızla inşallah bu sabahı görmeden bu anlaşmanın sonuçlandığını görmek istiyoruz" dedi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel CHP İzmir İl Başkanı Aslanoğlu ve İl Örgütü Konak'ta Çöp Topladı - Son Dakika

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