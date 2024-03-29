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CHP Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Molu, Sarız ve Yahyalı ilçelerinde seçmenle buluştu.

CHP İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Molu, seçim çalışmaları kapsamında Sarız ilçesini ziyaret etti.

Molu'ya ziyaretinde, İl Başkanı Feyzullah Keskin, Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, Pınarbaşı Belediye Başkan adayı Deniz Yağan, Sarız Belediye Başkan adayı Ömer Faruk Eroğlu ve partililer eşlik etti.

Molu'nun bir sonraki uğrak yeri Yahyalı ilçesi oldu. Burada CHP Yahyalı Belediye Başkan adayı Mehmet Acarbaş, ilçe başkanı ve yönetim kurulu üyeleri ile partililer tarafından karşılanan Molu, esnaf ve sivil toplum kuruluşlarını ziyaret etti.

Ziyaretleri değerlendiren Molu, "Sarız, Yahyalı ve diğer ilçelerimizdeki adaylarımıza olan güven ile yolumuza devam ediyoruz. 1 Nisan'da Kayserililer bambaşka bir güne uyanacak. Kazanan biz olacağız." ifadelerini kullandı.