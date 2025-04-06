CHP Kurultayı: Halk İradesi Galip Gelecek - Son Dakika
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CHP Kurultayı: Halk İradesi Galip Gelecek

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Seyit Torun, Erdoğan'ın engellemelerine rağmen halk iradesinin kazanacağını vurguladı.

06.04.2025 11:49
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(ANKARA) - CHP Ordu Milletvekili Seyit Torun, "Halk iradesinin önünde hiçbir engel duramaz. Erdoğan ne kadar yargı sopasını kullansa da devletin imkanını kullansa da yasa dışı işler yapsa da milletin iradesi, vatandaşın, halkın iradesi galip gelecektir ve kendisi de yenilecektir. O koltuğunu terk edecektir" dedi.

CHP'nin 21'inci Olağanüstü Kurultayı "İrade Milletindir" temasıyla Yenimahalle Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde toplandı. Kurultayı ANKA Haber Ajansı'na değerlendiren CHP Ordu Milletvekili Seyit Torun, şunları söyledi:

"Bu kurultay bir kayyum tehdidine karşı alınmış bir kurultay. Gerçekten olağanüstü günler yaşıyoruz. 100 yılın üzerinde Türkiye Cumhuriyeti'ne, Türk demokrasisine katkıda bulunmuş; bir çok demokratik ve ekonomik kesintiler görmüş, darbeler görmüş ve mücadele etmiş bir siyasi partiyiz. Hatta kapatıldık 12 Eylül sonrasında. Ama o gün kapatılmadan yaşadığımız daha büyük bir travmayı şimdi yaşıyoruz. Neden? Kayyum atanmaya çalışılıyor CHP'ye. Sebebi de hiç olmadık nedenlerle, belgesi olmayan iftiralarla kayyum atanmaya çalışılıyor. Bu iktidar diyor ki 'karşımda hiçbir engel tanımam, siyasi bir parti de olsa ben kimseyi rakip tanımam. Öyle yasa masa da anlamam. Uyduruk ifadelerle, tanıklarla ben gereğini yaparım' diyor. Ama biz 100 yıllık çınarın altındayız ve asla da bu girişimlere izin vermeyiz.

Bu olağanüstü kurultay kararı tamamen kayyum tehdidine karşı alınmış bir karardır. İnanıyorum ki bugün burad CHP delegeleri büyük bir kararlılıkla, büyük bir birliktelik içerisinde karar verecekler. Çok güçlü şekilde kurultaydan çıkacağız. Türkiye'de yeniden demokrasiyi ve adaleti tesis etmenin mücadelesini vereceğiz. Sahada, binada, her yerde vereceğiz ve Türkiye'yi içinde bulunduğu bu karanlıktan kurtulma çabası içerisinde olacağız."

"Erdoğan'ın iktidarı kaybetme paniğinden dolayı kendisi olmadık suçlardan tutukladılar"

Mitinglerimiz devam edecek. Bugün buraya gelen üyelerimiz büyük bir coşku yaşayacak. Bugün olağanüstü kurultay belki ama aynı zamanda birbirimize sarılma, birlikte bu mücadeleyi vermenin iradesi ortaya konulacak. Saat 16.00'da bir miting yapılacak burada ama bundan sonra her hafta, her ay mutlaka büyük bir ilimizde, her yerde mitingleri çoğaltacağız. Vatandaşa, yurttaşımıza içinde bulunduğumuz durumu anlatacağız. Ekrem İmamoğlu'nun siyasi bir tutuklu olduğunu, Erdoğan'ın korkusundan dolayı, iktidarı kaybetme paniğinden dolayı kendisi olmadık suçlardan tutukladılar. Halen ortada somut hiçbir şey yok. Dün de çıkan belgelere bir bakar mısınız. Gerçekten ülkemiz adına çok üzüntü verici bir durum. Bir hukuk garabeti. Elde hiçbir şey yok ama diyor ki 'benim karşıma rakip çıkma, ben senin yargı sopasını kullanarak özgürlüğünü elinden alırım, rakip olarak önümden çekerim' diyor ama gücü yetemeyecek. Bakın 15.5 milyon partili partisiz yurttaşımız oy kullandı ve 'Ekrem İmamoğlu seni cumhurbaşkanı adayı olarak görmek istiyorum' dedi ve oraya imza attı. Şimdi de her yerde vatandaşımız akın akın destek için imzalar veriyor. Toplumun her kesiminden insanlar imza veriyor. Bu dünya demokrasi tarihine, Türkiye demokrasi tarihine geçecek çok önemli bir olay. Halk iradesinin önünde hiçbir engel duramaz. Erdoğan ne kadar yargı sopasını kullansa da, devletin imkanını kullansa da, yasa dışı işler yapsa da milletin iradesi, vatandaşın, halkın iradesi galip gelecektir ve kendisi de yenilecektir, o koltuğunu terk edecektir."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel CHP Kurultayı: Halk İradesi Galip Gelecek - Son Dakika

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