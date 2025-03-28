CHP'li Açıkel, İmamoğlu'nu Cezaevinde Ziyaret Etti

(İSTANBUL) - CHP İstanbul Milletvekili Fethi Açıkel, CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nu, tutuklu bulunduğu cezaevinde ziyaret etti. Ziyaret sonrası açıklamalarda bulunan Açıkel, "Mahkemelerdeki hukuksuzlukların, karakollardaki hukuksuzlukların, sokaklardaki, üniversitelerdeki hukuksuzlukların sona erdirilmesi; emeğin, öğrencinin, emeklinin, kadınların ve gençlerin hak ettiği bir Türkiye'nin yaratılması için durmaksızın Saraçhane ruhuyla hep birlikte yürüyüşümüze devam edeceğiz" dedi.

CHP İstanbul Milletvekili Fethi Açıkel, CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler, Necati Özkan, Murat Ongun, İPA Başkanı Buğra Gökçe, Reform Enstitüsü direktörü Mehmet Ali Çalışkan, Gezi Davası'ndan cezaevinde bulunan şehir plancısı Tayfun Kahraman'a destek vermek için gittiği Silivri'deki Marmara Cezaevi önünde basın açıklaması yaptı.

Açıkel, "Bugün 19 Mart darbesinin ardından Adalet ve Kalkınma Partisi'nin Ekrem İmamoğlu Başkanımıza ve tüm ekibine yönelik olarak haksız ve hukuksuz bir şekilde gerçekleştirdiği tutuklama süreçlerinin ardından başkanlarımızı ziyaret ettik. Ekrem Başkanımızın morali çok yerinde, herkese çok selamları var. Tüm Türkiye'ye, vatanseverlere, demokratlara selamlarını iletiyor" dedi.

Türkiye'nin maruz kaldığı hukuksuz ve anti demokratik durumun bir an önce sona ermesi için tüm güçleriyle çalıştıklarını belirten Açıkel, şöyle devam etti:

"Türkiye çok zor zamanlardan geçiyor, tutuklu bütün arkadaşlarımız bunun çok farkında fakat Türkiye'nin kötü yönetildiği bu dönem artık tahammül edilemez bir noktaya gelmiş durumda. Bunun sona ermesi için bir an önce seçim gündeminin önümüze konulması, vatandaşın milli iradeyi seçimlerde sandığa yansıtabileceği koşulları hazırlamanın uğraşı içindeyiz.

"AK Parti sonrası dönemde sorumluluğunu hep birlikte üstleneceğiz"

Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel de Ekrem İmamoğlu'nu ve diğer belediye başkanlarımızı bayramda ziyaret edecekler. Bu vesileyle size iyi bayram dileklerini ilettiler, daha hakça, adaletli ve özgür bir Türkiye için durmadan, yılmadan büyük bir motivasyonla Cumhuriyet Halk Partisi kadroları olarak hep birlikte çalışacağımızı fakat bu meselenin sadece bir parti meselesi olmadığını; sosyal demokratların, cumhuriyetçi demokratların, milliyetçi demokratların el birliğiyle bu sürecin aşılacağını bilmemizi istediler.

Türkiye'de demokratik bir cumhuriyetin, sosyal demokratik bir hukuk devletinin inşa edilmesi sürecinin AK Parti sonrası dönemde sorumluluğunu hep birlikte üstleneceğiz. Mahkemelerdeki hukuksuzlukların, karakollardaki hukuksuzlukların, sokaklardaki, üniversitelerdeki hukuksuzlukların sona erdirilmesi; emeğin, öğrencinin, emeklinin, kadınların ve gençlerin hakettiği bir Türkiye'nin yaratılması için durmaksızın Saraçhane ruhuyla hep birlikte yürüyüşümüze devam edeceğiz."